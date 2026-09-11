Axel fue denunciado por una exvestuarista: de qué lo acusa y qué respondió el cantante

Axel Patricio Fernando Witteveen, popularmente conocido como Axel, fue denunciado por una exempleada por daños y perjuicios. Aunque se trata de una demanda civil relacionada con honorarios y cuestiones laborales, en la denuncia, según cuenta su abogada, la presunta víctima hace referencia a una situación desagradable que vivió con el músico durante una prueba de vestuario en la que estaban los dos solos en un cuarto de hotel.

“He sentido incomodidad en una prueba de vestuario por su accionar. No solo adeuda honorarios, sino que además robó vestuario que gestioné para su rodaje internacional, dejándome con deudas millonarias en marcas de ropa”, relató en sus redes sociales Griselda Pelozo, quien fuera durante un año vestuarista de Axel y en otro pasaje agregó: “Cada vez que escucho ‘Celebra la vida’ me descompongo. Nunca quise creer las versiones que indicaban que no era buena persona hasta que me pasó a mí”.

En diálogo con LA NACION, Valeria Alcain, abogada de Pelozo, aclaró que su clienta no denunció al músico por la situación “incómoda” antes mencionada, sino por incumplimientos contractuales: “Es una demanda civil por daños y perjuicios. Dentro de los hechos hay una situación de intimidad, de incomodidad de ella, que no está denunciándose penalmente”. La acción específicamente es por incumplimiento en los honorarios y falta de devolución de las prendas que ella en su rol de vestuarista le entregó al cantante en concesión: “Hay un abuso de confianza; ella quedó mal con las marcas que le dieron la ropa y eso repercute en su trabajo. Más allá del daño psicológico por lo que pasó y la manera en la que él abordó la situación, manipulándola y metiendo al hijo (de ella) en el medio”.

Griselda Pelozo, exvestuarista de Axel, lo denunció por daños y perjuicios y también expresó que vivió una situación de "incomodidad" con él en una prueba de vestuario Gerardo Viercovich - LA NACION

La denuncia fue efectuada hace más de un año y a principios de 2026 fue la etapa de mediación, sin resultados positivos para las partes. Ahora se encuentran a la espera del inicio del juicio para el que la damnificada presentaría a los dueños de las marcas de ropa también afectados como testigos.

Aunque se conocían desde hacía una década, Pelozo trabajó durante un año para Axel, entre 2023 y 2024. En una primera etapa, se abonaron las facturas que ella emitió por su labor y la devolución de prendas fue fluida. Fue a partir de la situación mencionada que él habría dejado de pagar por el servicio y de entregar la indumentaria ya utilizada, además de eludir el pago de viáticos y tintorería que —según habrían acordado— debía correr por cuenta del intérprete.

Uno de los posteos de Griselda Pelozo en donde contó lo que le pasó con Axel

Según la abogada, se venían produciendo “manifestaciones de carácter personal” por parte del músico, pero que lo más grave que ocurrió fue a mediados de 2024 en una prueba de vestuario en un hotel: “Durante el desarrollo de las tareas se produjeron distintas situaciones que comenzaron a generarle una creciente incomodidad. Ella logró retirarse del lugar. Días después, recibió, sin un contexto que permitiera comprender el motivo del envío, un video referido al ‘poder del abrazo’. El mensaje incrementó la angustia y perturbación que ya experimentaba por lo sucedido”.

Luego del episodio, Pelozo se vio afectada en su forma de trabajar, según contó Alcain: “Comenzó a experimentar inseguridad en situaciones laborales que antes transitaba normalmente. Su profesión naturalmente podía requerir ingresar a camarines, habitaciones de hoteles, domicilios y otros espacios”.

Respecto a si Pelozo denunciará al músico penalmente por la situación que comentó en sus historias de Instagram, Alcain dijo que eso es algo que tiene que ver con sus tiempos y que aún no lo decidió. “Será decisión de ella contar qué pasó; eso es parte de un hecho que aún no tiene correlato en una denuncia penal”.

Qué dijo Axel respecto de la denuncia

Tras la repercusión de la denuncia de Pelozo, el cantante le envió un mensaje a la panelista de LAM Pilar Smith donde dio su versión de los hechos: “Trabajamos 10 meses y después surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos. Un reclamo que inicialmente era de 2 millones y pico y fue convirtiéndose en un pedido de más de 100 millones, incorporando una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado. Eso lo niego categóricamente”, dijo el cantante y agregó que evalúa realizar una contrademanda por presunta extorsión”.