Hasta el domingo 28, lo más original, arriesgado y extraño del séptimo arte se da cita en Buenos Aires; con entradas a precios populares y una oferta desbordante de autores de hoy y de siempre

Paula Vázquez Prieto Para LA NACION

Hoy comienza una nueva edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires y siempre es una cita obligada para aventurarse en un recorrido diferente por la producción cinematográfica contemporánea. Desde sus orígenes, el Bafici se convirtió en hogar de lo más original y extraño del cine, territorio ideal para espectadores inquietos y esquivos a las modas y los patrones del mainstream. Pero hoy en día que todo se consigue “por ahí” y la virtualidad ha abierto la pantallas del mundo, el festival sacude los vicios de toda curaduría para ensayar un viaje algo imprevisible, en sintonía con la mirada de sus programadores, afectos a la comedia y democráticos en la combinatoria de estilos, formatos y duraciones de las películas como una receta que esconde su preciada fórmula.

Así, en su edición Nº 25, el Bafici combina una propuesta robusta de cine argentino en salas -con muchas óperas primas-, focos para descubrir cineastas poco conocidos, rescates de cine popular con eje en la prodigiosa década de los 70, actividades especiales y el Baficito para compartir con los más chicos. Una breve guía por algunos de los imperdibles permite bucear en la amplia propuesta y celebrar un año más de cine concebido con espíritu independiente.

1. Traveler’s Needs, de Hong Sang-soo

El director surcoreano ya es un habitué del Bafici y su prolífica producción le permite al festival tenerlo siempre en su programación. Para muchos detractores de la autoría de Hong, se aplica la máxima de Debbie Reynolds en Cantando bajo la lluvia: “ (If you’ve) seen one, you’ve seen them all” -algo así como “si viste una, las viste todas”-, pero para sus fanáticos el estreno de su reciente película es como un ramo de flores para el enamorado incondicional. Esta vez, A Traveler’s Needs trae un nuevo encuentro con la actriz francesa Isabelle Huppert en su vertiente cómica, a quien el director ya dirigió en En otro país (2012) y en el breve ejercicio festivalero para Cannes La cámara de Claire (2017). Acá Huppert interpreta a una profesora de francés anclada en Corea, quien pone en práctica un método inusual: utilizar los recuerdos y sentimientos de los alumnos como señuelos de exploración del idioma. Hong Sang-soo recorre con su cámara el perímetro del lenguaje para dar cuerpo a juegos y emociones en los que el aprendizaje es una forma de creación compartida. En Trayectorias.

2. MMXX, de Cristi Puiu

Recordado por la rigurosa La noche del señor Lazarescu (2005) y por su impronta de absurdo y tragedia en el Nuevo Cine Rumano de los 2000 -con obras posteriores notables como Sieranevada (2016)-, Cristi Puiu incursiona está vez en la estética más experimental y fragmentaria que definió a los epígonos rumanos como el genial Radu Jude (quizás la conexión más evidente de esta película sea Sexo desafortunado o porno loco). MMXX entrelaza cuatro episodios filmados en las postrimerías de la pandemia del Covid que mezclan la lectura epocal con el fresco de costumbres y rarezas de su país. Una psicóloga y su paciente, la preparación de la comida para una reunión familiar, discusiones y paranoia por la enfermedad, un humor corrosivo –al estilo deadpan de aquella tradición– que intenta en estos corolarios expandir su propia identidad. En Trayectorias.

3. Cosmic Miniatures, de Alexander Kluge

Alexander Kluge fue uno de los firmantes del famoso Manifiesto de Oberhausen allá por 1962, el mismo que dio nacimiento oficial al Nuevo Cine Alemán. Si bien se destacaron Wim Wenders, Rainer Fassbinder y Werner Herzog como los nombres más populares del movimiento, Kluge se consagró como el ensayista más conspicuo, aquel que exploró desde la memoria de Alemania tras el Holocausto hasta la vigencia de El capital de Karl Marx hacia fines del siglo XX. A sus 91 años mantiene viva su curiosidad por el mundo que lo rodea y en Cosmic Miniatures toma como punto de partida un programa de investigación médica desarrollado en Múnich para hallar imágenes con inteligencia artificial. La película combina los materiales más dispares, textos e historietas, creaciones visuales y música de cabaret, en homenaje a aquel espíritu de los 70 y con una sintonía asombrosa con el mundo contemporáneo. Quizás el mejor eco sea de aquellas tribulaciones de ciencia ficción como Der große Verhau (1971) y Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte (1972), donde la distopía ya amenazaba con convertirse en realidad. En Trayectorias.

4. Favoriten, de Ruth Beckerman

En el barrio Favoriten de Viena, una escuela pública austríaca recibe alumnos de diferentes orígenes: sirios, chechenos, ucranianos, tunecinos. Todos confluyen en la clase de Ilkay Idiskut, una maestra de origen turco que organiza sus clases bajo un espíritu lúdico y creativo que combina bailes, juegos, trabajos audiovisuales y otras múltiples instancias de aprendizaje. La tarea de la directora Ruth Beckerman, veterana de la realización en su país de origen, emula el rigor de los documentales de observación pero al mismo tiempo las emociones que se atribuyen a la ficción. Su lectura de la educación pública es atenta a estos tiempos y sin atisbo de sensacionalismo y consigue bajo la exploración del entorno escolar y sus meandros, una radiografía de ese universo tan complejo. En Trayectorias.

5. A paixão segundo GH, de Luiz Fernando Carvalho

Luiz Fernando Carvalho sorprendió a muchos locales con su versión arrebatada de un melodrama familiar de cuño bíblico a comienzos del milenio: A la izquierda del padre (2001). Desde entonces su figura -heredera de la poética de la telenovela, donde adquirió su primera fama- permaneció en la memoria como un destello de colores fulgurantes, pasiones opresivas y algo decadentistas, paisajes frondosos y abrasivos como la pasión. Ahora se aventura con una versión de la literatura singular de su compatriota Clarise Lispector, aquella cuya prosa ha sido tan esquiva a la imagen cinematográfica. Carvalho no le teme al riesgo del monólogo interior (ni su actriz María Fernanda Cândido, a la frontalidad de su rostro en pantalla) y mientras los humores de una artista visual sobrevuelan la Copacabana de los 60, sus miedos y ansiedades se mezclan con la música clásica de Bach y Händel, y la película asume su integridad con desafío y elegancia. En Competencia internacional.

6. Las apuestas del cine argentino

Nuevamente el cine argentino es protagonista del Bafici, justamente en un año en el que se producción atraviesa demoras y revisiones luego de las recientes medidas anunciadas por la dirección del Incaa. Las distintas secciones de la programación ofrecen un programa variado y ecléctico que incluye dos nuevas películas de Lucía Seles, sensación de las últimas ediciones del Bafici y excéntrica presencia que no parece abandonar su programación. School privada Alfonsina Storni se presenta esta noche en la función de Apertura, y se agrega al repertorio la enigmática Fire Suply, quinta entrega de la saga ‘Odio Desencadenado’ de la que formó parte Terminal Young, ganadora de la Competencia Argentina en la edición 2023. Pero, además de Seles, también presentan sus nuevas películas Raúl Perrone (COMBO 15), Marco Berger (Los amantes astronauta), Martín Farina (El cambio de guardia), todos en Competencia Argentina; Nicolás Prividera presenta Cartas de una señorita en París, a modo de diálogo entre imágenes de películas hogareñas y las cartas de su madre desaparecida, como parte de la Sección Lugares; Liliana Paolinelli estrena el documental Un hombre que escribe sobre Abelardo Castillo en la Sección Artes y Oficios; y Néstor Frenkel, su última mirada sobre fanatismos y placeres extravagantes en Después de Un buen día, dentro de la concurrida Sección Trayectorias.

7. Retrospectiva Gonzalo García Pelayo

El director, escritor y productor musical nacido en Madrid, Gonzalo García Pelayo, ha tenido importantes homenajes en suelo argentino en el último tiempo: una amplia retrospectiva de las distintas etapas de su carrera en la Sala Lugones del Teatro San Martín, la presentación de sus últimas películas en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y el Bafici de 2023 estrenó dos de sus películas filmadas en el marco del proyecto “10 + 1″, 10 películas filmadas en un año. En esta oportunidad, inaugura las Retrospectivas del presente, tomando siete de sus más recientes producciones que forman parte del ciclo “Otro año, otras diez” (ocho filmadas en Argentina y dos en el continente asiático). Los títulos son Bruna, Ritmo 2 x 3, Dos hermanas: Pilar, Dos hermanas: Paula, Eloísa y las niñas toman un helado, Salón de uñas, Cuatro hombres y ofrecen los distintos ingredientes que conforman la mirada del artista español.

8. Galería de franceses

Dentro de la producción francesa que presenta este Bafici se encuentran algunas de las obras de sus directores más importantes del presente, al igual que la reaparición en salas de algunas películas inolvidables del pasado que vale la pena redescubrir en pantalla grande. Dentro de los contemporáneos -ubicados en la Sección Trayectorias-, se encuentra Bruno Dumont (Hadewicjih, Hors Satan) y una nueva extravagancia titulada L’Empire (2024), atrevida exploración de la ciencia ficción pero en los bucólicos escenarios de Normandía. También André Techiné (Los ladrones, Los juncos salvajes), emblema del cine francés de los 80 en la clara estela de la nouvelle vague, presenta Les gens d’à côté (2024) con Isabelle Huppert como una policía cerca de su retiro que se enfrenta a su responsabilidad luego del encuentro con una familia de origen inmigrante. Cédric Kahn presenta Le procès Goldman (2023), un thriller que transcurre casi íntegramente en el tribunal donde se juzga a un activista de izquierda, y Guillaume Nicloux, Dans la peau de Blanche Houellebecq -como parte de la Competencia Internacional-, una comedia que fantasea el encuentro del escritor y la comediante Blanche Gardin en un viaje de presentación de su nueva novela. En la sección Rescates no hay que perderse el clásico L’Amour Fou (1968), de Jacques Rivette, y en Cine sobre cine, el documental Godard por Godard (2023) de Florence Platarets, con material de archivo poco revisitado.

9. Henry Fonda for President

Uno de los más interesantes documentales políticos de la edición es Henry Fonda for President, extenso recorrido por la obra del actor y los distintos personajes que han definido su mirada política a lo largo de todo el siglo XX. Desde su encarnación de El joven Lincoln y la exploración del realismo social de Steinbeck en Viñas de ira, ambas dirigidas por John Ford, hasta el Oscar honorario por La laguna dorada en el mismo 1981 en el que Ronald Reagan asume la presidencia de Estados Unidos, Fonda representa los valores de la democracia y el libre pensamiento no solo desde su arte sino desde su proyección más allá de la pantalla. La película vale por su recorrido del cine y su concepción de la política sin pancartas ni discursos convencionales. En Vanguardia y género.

10. Foco italiano: Giacomo Abbruzzese

La aparición de Giacomo Abbruzzese como uno de los focos del festival confirma el buen momento que atraviesa el cine italiano. Con nuevos directores de un talento asombroso, tales como Alba Rohrwacher y Pietro Marcello, hallazgos en el género como el giallo Mimì, principe de las tinieblas, del nieto de Vittorio De Sica, Brando De Sica -presentado en la reciente semana del cine italiano-; éxitos de público como la ópera prima de Paola Cortellesi, Siempre habrá un mañana, y obras crepusculares de veteranos como Marco Bellocchio y su Rapito o Nanni Moretti y El sol del futuro, aquella industria que alcanzó su apogeo en los 60 y su decadencia en los 90 parece dispuesta a reinventarse. De Abbruzzese se verán cortos, mediometrajes y su único largo, el provocador Disco Boy. Impregnada de la magia del actor alemán del momento, Franz Rogowski, la película explora la travesía de Aleksei en París y su afán de permanecer en el paraíso de la Europa prometida.

Cómo ver las películas

Bafici se extenderá desde hoy hasta el domingo 28 inclusive. Las sedes del festival son el Teatro San Martín y la sala Lugones (Corrientes 1530), el Cultural San Martín (Sarmiento 1551), Espacio INCAA Cine Gaumont (Rivadavia 1635), Cinépolis Houssay (Córdoba 2135), Cine Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150) y Museo del Cine (Agustín R. Caffarena 51). Las entradas se adquieren en el sitio del festival a 1500 pesos (general) y 1200 pesos para estudiantes y jubilados.