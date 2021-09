Bake Off: el detalle que espantó a los fanáticos y tuvo que aclarar la producción

La tercera temporada de Bake Off Argentina se convierte en el tema de conversación cada noche en las redes sociales. Durante el segundo programa, un extraño detalle llamó la atención de los fanáticos y una usuaria de Tik Tok recopiló varios planos de ese momento para lanzar su teoría: “Se les pasó la rata”. El video se volvió viral y las comparaciones con la película Ratatouille no tardaron en llegar. Luego se develó la verdad detrás del misterio.

Mientras Paula Chaves explicaba el primer desafío técnico del ciclo, las miradas de los espectadores se concentraron en el piso, donde una mancha negra empezó a moverse. La conductora continuó con la descripción de la prueba, que consistía en replicar un arrollado de merengue de crema pastelera y frutillas de Dolli Irigoyen, pero el polémico “invitado” siguió visible ante las cámaras.

En el extremo derecho de la pantalla llamó la atención algo extraño que se movía durante el programa Captura de TV Telefe

La usuaria de Tik Tok @rusaminio compartió en su cuenta el clip y consultó: “Chikes, se les pasó la rata, ¿saben?”, y luego arrobó a la producción del programa. La teoría de que un roedor pasó por debajo de la mesa sin que la modelo ni los jurados se dieran cuenta empezó a tomar fuerza en el mundo virtual.

La polémica siguió en Twitter, donde algunos se mostraron incrédulos y otros aseguraron que se trataba de una “laucha” por su figura alargada. Los memes se sumaron al debate, con alusiones al protagonista de la película animada Ratatouille, donde un roedor sueña con cocinar sus especialidades en los restaurantes más prestigiosos de París.

Entre la repugnancia y el espanto, llegaron los cuestionamientos sobre las condiciones de higiene de la carpa del reality de pastelería. Sin embargo, los productores le pusieron fin a las especulaciones y, en diálogo con revista Caras, aclararon que en realidad se trató de una hoja que pasó volando por el viento.

¿Una rata en Bake Off?: la polémica que se instaló en las redes sociales por una extraña imagen

De todas maneras, el detalle no pasó desapercibido y en Bendita (elnueve) hicieron uno de sus clásicos informes sobre lo ocurrido, titulado: “¿Bake Off tiene una rata en la cocina?”. Beto Casella dejó de lado la parodia y el humor por un momento y contó una experiencia personal: “A mí me pasó una vez de tener una en casa, y con mucho cuidado la saqué con una escoba, pero a mí ya me habían advertido que cuando se resisten tanto es porque adentro está la pareja”.

“Me fui un día y cuando volví estaban todos los retratos míos dados vuelta, todo tirado, así que seguro que estaba la otra ahí, es terrible el tema”, cerró. Edith Hermida, por su parte, no se mostró convencida por la versión de la producción y advirtió: “Si hay una lauchita significa que hay una mamá y muchos más”.