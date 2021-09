Tras su cambios físicos, Elliot Page apareció en la alfombra roja de Gala del MET

Elliot Page se hizo presente en la gala del MET, organizada por el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad, y fue foco de atención, dado que se trata de la primera aparición del actor en la alfombra roja desde que anunció que es transgénero.

La edición 2020 del evento había sido suspendida debido a la pandemia de Covid-19, y este año volvió con altas expectativas.

A finales de 2020, a través de una carta pública, la estrella de Juno y The Umbrella Academy le contó al mundo que se identifica con el género masculino. Si bien ya había publicado imágenes en donde se veían sus cambios físicos, esta vez lo hizo en un evento oficial.

Para la ocasión, Elliot lució un traje negro de la reconocida marca Balenciaga, según describió la revista Vanity Fair. Como detalle de color, se colocó una rosa verde en el ojal del saco. Para completar el look, el actor vistió unas zapatillas deportivas negras.

El anuncio de Elliot Page

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy una persona trans”, comenzó a decir el actor en su cuenta de Instagram, en diciembre de 2020. “Mis pronombre ahora son él o elle y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar acá. De haber llegado a este momento de mi vida”.

Luego expresó su felicidad por poder contar públicamente que se identifica como Elliot. “Me siento sumamente contento y agradecido por la gente increíble que me apoyó en este camino, no puedo ni comenzar a expresar lo increíble que se siente, finalmente, amar mi identidad lo suficiente como para poder mostrarme tal cual soy”.

Hace unos meses Elliot Page mostró sus cambios físicos

También, Page manifestó gratitud a la comunidad trans y recordó que aún queda mucho trabajo por hacer en términos de conquistar derechos “Estoy infinitamente inspirado por tantas personas de la comunidad trans. Gracias por todo el coraje, la generosidad y el trabajo incansable que hacen para hacer de este mundo un lugar mas inclusivo y compasivo. Ofrezco cualquier tipo de apoyo que pueda darles y me comprometo a hacer mi parte para que la sociedad sea mas igualitaria y amorosa”.

Además, hace unos meses, Elliot le dijo a Vanity Fair que él supo “100% que era un niño” desde su primera infancia, cuando escribía cartas de amor falsas que firmaba con un nombre masculino: “Jason”. “Simplemente no podía entender cuando me decían: ‘No, no sos un varón. No, no podés ser así cuando seas mayor”, dijo. “Lo sentís. Ahora finalmente estoy volviendo a sentirme como soy, y es tan hermoso y extraordinario, y en cierto modo también es triste”, aseguró el actor, que contó que “lloró de alegría” al poder expresarlo de esa forma.

