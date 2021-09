Una participante de Bake Off estalló por una decisión del jurado y amenazó con irse del programa

El martes tuvo lugar la primera prueba técnica de la tercera temporada de Bake Off Argentina (Telefe). Todos los participantes tuvieron dificultades para replicar uno de los postres de Dolli Irigoyen, y luego recibieron las devoluciones de los expertos. Ximena, una joven de 20 años, no ocultó su indignación hacia el jurado cuando le dijeron que su plato había quedado en los últimos puestos. “Me quiero tomar el palo”, lanzó sin filtro.

Los 14 participantes se enfrentaron a un desafío técnico de pastelería: hacer una copia exacta del arrollado de merengue, crema pastelera y frutillas de Dolli. La complicación principal fueron los tres tipos de merengue, con distintas cocciones, que requería la preparación. Aunque algunos tenían más experiencia con las masas batidas, ninguno había cocinado algo similar.

En ese contexto, durante una hora y 45 minutos, cada uno intentó seguir la receta al pie de la letra para no equivocarse ni en el más mínimo detalle. Sin embargo, la presión y los contratiempos traicionaron a varios de los concursantes. Esto quedó en evidencia cuando Damián Betular, Irigoyen y Pamela Villar tuvieron que evaluar uno por uno los resultados.

La indignación de Ximena, una de las participacintes de Bake Off por quedar en los últimos puestos

Las devoluciones no cayeron del todo bien en varios casos, y Ximena explotó cuando supo que estaba en el puesto 12 del ranking, que iba en orden descendente, lo que significa que fue el tercer peor arrollado de la velada. La estudiante de instrumentación quirúrgica se descargó cuando tuvo que dar su testimonio frente a las cámaras: “Yo creo que estaba bien, estaba correcto, estaba riquísimo. No entiendo, la verdad no entiendo”.

Cabe aclarar que sus dichos fueron en las entrevistas posteriores a la decisión del jurado, ya que cuando estuvo frente a frente con los chefs se limitó a explicar cómo hizo su plato y únicamente admitió: “Cuando lo saqué del horno el merengue estaba bien seco y crocante, no noté ese líquido que se ve ahora, puede haber sido la frutilla”.

Ximena amenazó con dejar la competencia tras la primera prueba técnica - Fuente: Telefe

“Me costó enrollarlo, pero bueno, yo soy súper autoexigente y por eso tengo esta cara”, reconoció después. Indignada, exigió: “La verdad es que me hubiera encantado probar el de todos mis compañeros a ver si realmente el mío tenía que estar en el puesto 12”.

Después de que el jurado revelara el resto de los lugares del listado, Ximena redobló la apuesta y lanzó una advertencia: “Yo me quiero tomar el palo, está clarísimo, se me re nota”. Tras su descargo, opinó Gabriel, el taxista de 52 años que tuvo el peor resultado del desafío y trató de poner paños fríos a la situación: “No hay que dramatizar y hay que tomárselo con humor; yo vine a divertirme y aprender”.