Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano, insinuó que Luis Fonsi le plagió una canción

Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2024, sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes sociales que rápidamente generó repercusión. El cantante compartió una observación sobre uno de sus temas y aseguró haber encontrado llamativas similitudes con un reconocido éxito internacional de Luis Fonsi. Su comentario despertó la curiosidad de los fanáticos, que comenzaron a comparar ambos temas y a debatir sobre las coincidencias señaladas por el artista.

“Me copió una canción. Mentira... ¿o sí?”, expresó al comienzo del video, en tono irónico. Luego, explicó cómo surgió la comparación: “Ayer un amigo me mandó esto y me dejó recalculando. Escuchen ‘Solo necesito’, una canción que grabé en el 2015. Ahora escuchen ‘Échame la culpa’, una canción que Luis Fonsi sacó en el 2017”.

El cantante destacó las similitudes entre ambas canciones (Captura: TikTok @bauti_mascia)

A continuación, el cantante reprodujo fragmentos de ambos temas para que sus seguidores pudieran compararlos. Según señaló, existen algunas coincidencias en la melodía y el ritmo de determinadas partes de las canciones, algo que rápidamente abrió el debate entre sus fanáticos. Muchos usuarios coincidieron con su teoría y señalaron que encontraron similitudes entre ambos, especialmente en ciertas secuencias musicales.

“No digo que la hayan copiado explícitamente, pero ¿es parecida o mi amigo y yo estamos flasheando?”, preguntó el ganador del reality. Lejos de realizar una acusación directa, el cantante optó por dejar la cuestión abierta a la interpretación de su audiencia, que no tardó en analizar los fragmentos compartidos y dar su opinión en los comentarios.