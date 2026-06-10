Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano, insinuó que Luis Fonsi le plagió una canción
El ganador del reality en 2024 hizo una comparación entre una canción propia y una del cantante puertorriqueño y generó debate
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Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2024, sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes sociales que rápidamente generó repercusión. El cantante compartió una observación sobre uno de sus temas y aseguró haber encontrado llamativas similitudes con un reconocido éxito internacional de Luis Fonsi. Su comentario despertó la curiosidad de los fanáticos, que comenzaron a comparar ambos temas y a debatir sobre las coincidencias señaladas por el artista.
“Me copió una canción. Mentira... ¿o sí?”, expresó al comienzo del video, en tono irónico. Luego, explicó cómo surgió la comparación: “Ayer un amigo me mandó esto y me dejó recalculando. Escuchen ‘Solo necesito’, una canción que grabé en el 2015. Ahora escuchen ‘Échame la culpa’, una canción que Luis Fonsi sacó en el 2017”.
A continuación, el cantante reprodujo fragmentos de ambos temas para que sus seguidores pudieran compararlos. Según señaló, existen algunas coincidencias en la melodía y el ritmo de determinadas partes de las canciones, algo que rápidamente abrió el debate entre sus fanáticos. Muchos usuarios coincidieron con su teoría y señalaron que encontraron similitudes entre ambos, especialmente en ciertas secuencias musicales.
“No digo que la hayan copiado explícitamente, pero ¿es parecida o mi amigo y yo estamos flasheando?”, preguntó el ganador del reality. Lejos de realizar una acusación directa, el cantante optó por dejar la cuestión abierta a la interpretación de su audiencia, que no tardó en analizar los fragmentos compartidos y dar su opinión en los comentarios.
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