Qué dijo Andy Kusnetzoff sobre la acusación de maltrato de Ronnie Arias

Después de las acusaciones de maltrato que hizo Ronnie Arias en el streaming Bondi, donde señaló que Andy Kusnetzoff no lo habría tratado bien durante su trabajo en Perros de la Calle (Urbana Play), el conductor radial respondió tajante en su llegada a Buenos Aires.

Las cámaras de Primicias Ya (América TV) abordaron a Kusnetzoff en el aeropuerto y el cronista del programa le consultó si estaba al tanto de las acusaciones de Arias. “A Ronnie lo quiero mucho. Vino a PH y me encantó la onda que había, le dije: ‘Vení a trabajar’. La verdad es que trato de que todos los que pasan por Perros traten de estar cómodos y que brillen; son muchos los que pasan y se ve que él no se sintió así…”.

Andy Kusnetzoff arremetió contra Ronnie Arias y desmintió que haya existido maltrato en su programa (Fuente: América TV)

Además, insistió: “No puedo hablar mal de Ronnie porque me parece un divino y estaba muy contento de que estuviera en el programa, pero lamento cómo se sintió… No voy a hablar mal de él ni voy a polemizar porque lo quiero”.

Mientras el cronista insistió en que Ronnie Arias dijo que lo calló al aire y lo desmereció como periodista, Kusnetzoff sostuvo: “Si me tomo un café, dos minutos, nos pondremos al día”.

El conductor de Perros de la Calle remarcó: “Traté de integrarlo, traté de que esté en la foto, traté de que esté contento, como todos los que están ahí. La verdad es que me da pena tener que hacer esta nota sobre Ronnie porque, te digo, lo quiero. Para mí es bárbaro, estaba contento de que estuviera en el programa, evidentemente no estuvo cómodo y eso es todo lo que tengo para decir”.

Qué dijo Ronnie Arias de Andy Kusnetzoff

La semana pasada, durante una visita a Ángel Responde, streaming que conduce Ángel De Brito, Arias recordó su paso por Perros de la Calle y la experiencia que tuvo tanto con sus compañeros como con Kusnetzoff, responsable del ciclo radial.

Ronnie Arias dijo que recibió maltrato en Perros de la Calle

“Él elige a quién darle. Primero era Evelyn y, cuando se cansó de ella, me tocó a mí”, dijo Arias sobre el conductor. Incluso, remarcó que en una ocasión Kusnetzoff le dijo: “Vos no hablés porque no sos periodista”. En ese contexto, añadió: “Me acariciaban al aire y me put... afuera. Creo que Andy tiene problemas, cuando brillas un poco más, ya se pone nervioso”.

Debido a su incomodidad en el estudio, Arias recordó: “No cobré los últimos cuatro meses, renuncié con un mes de anticipación y me hicieron seguir haciendo los chivos”.

Evelyn Botto le respondió a Ronnie Arias

Además, Arias apuntó contra Evelyn Botto, quien también participaba del programa junto a él. “Creo que ella no sabía quién era. Ella estaba ahí porque era ‘la chica’ y tenía que haber una mujer”, sostuvo.

En diálogo con SQP (América TV), la columnista justificó: “Tengo la sensación de que ninguno de los dos la pasó bien y me parece que tiene que ver con que estábamos en dos timings diferentes. Es una cuestión de piel al aire. Yo a él lo quiero y seguramente le puse alguna mala cara, pero es mi forma de reaccionar cuando algo no me gusta. Soy muy visceral”.