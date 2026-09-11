Ben, hijo de Harrison Ford: “Mi papá me hacía este sándwich de queso a la plancha con pan integral, queso cheddar muy bueno, tomate y salsa Worcestershire”

Hay nombres que son una marca registrada. Y este es el caso de Harrison Ford, recordado por su trayectoria emblemática con papeles como Indiana Jones o Han Solo, entre otros personajes de peso. Sin embargo, a veces se sabe poco de los hijos de los famosos, y este es el caso de Ben Ford, su hijo, quien tiene una gran presencia en redes sociales como chef.

Padre e hijo con las manos en la masa, en el año 1999

En su cuenta (@chefbenford), sube contenido de diferente tipo, desde cómo hacer carne asada hasta cómo elegir las verduras indicadas para una receta perfecta. En ese sentido, aprovechó su popularidad para contar cómo un plato en particular lo une a su padre. ¿De qué se trata? Sándwich de queso a la parrilla. No es casual que, con ese menú consumido en su infancia, el joven apuntara a la cocina francesa pero con permitidos más rústicos, los cuales lo hacen un chef muy particular (y buscado en Hollywood).

“Me hacía este sándwich de queso a la parrilla en pan integral con un cheddar fuerte muy bueno, tomate y salsa Worcestershire”, según contó el chef al sitio Lecturas.

Paso a paso: así se hace el sándwich de Harrison Ford

En ese sentido, destacó que un simple gesto, como prepararle un plato tan sencillo, los unió más que nunca. “Es lo más simple que solía prepararme. Este es mi plato de recuerdos al que vuelvo, no es su mejor plato”, aseguró pero dejó entrever que ese vínculo se fortaleció, entre otras cosas, gracias al menú familiar. ¿Qué más hay en la carta de la familia Ford? Pollo a la parrilla (o también pescado y verduras, por qué no).

El hijo de Harrison Ford... con sus hijos: los nietos del actor rechazan su sándwich estrella

Mientras tanto, la tradición tropezó: el muchacho quiso que sus hijos, los nietos del actor, se deleitaran con el sándwich, pero fue rechazado. De todas formas, la esperanza no se pierde y lo sumará a un futuro libro de recetas algún día (ya publicó Taming the Feast, sobre cocina al aire libre).