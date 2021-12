Benjamín Vicuña se habría separado de Romina Pigretti

Tras unos pocos meses de relación, se habría terminado el vínculo entre el actor chileno Benjamín Vicuña y la diseñadora de moda Romina Pigretti, de acuerdo con la información que reveló este lunes la periodista Paula Varela en Intrusos (América).

“Están separados. No va más. Él se queda en José Ignacio hasta el sábado, porque después va a Buenos Aires a grabar una película. Y se terminó el rifi rifa, chau”, les contó Paula a sus compañeros. “Eso no es una separación, si ni empezaron”, opinó, irónico, el conductor Rodrigo Lussich luego del comentario de la panelista del programa. En las últimas horas, se difundió un video de Vicuña bailando en una pista de la mencionada ciudad balnearia de Uruguay.

Según explicó la cronista Nancy Duré en el mismo ciclo, el actor de 43 años se alojó en el mismo hotel que Adrián Suar y Gustavo Bermúdez. Además, subrayó que Vicuña está allí “solo” y “contento”.

¿Otra oportunidad para “La China” y Cabré?

Por otra parte, la misma panelista indicó que María Eugenia “La China” Suárez, expareja de Benjamín y madre de sus hijos Magnolia y Amancio, estaría teniendo un contacto más que fluido con su exnovio Nicolás Cabré, quien también es padre de su hija Rufina.

“¿Y qué querés decir con eso, Nancy?”, le consultó el animador Adrián Pallares a su compañera, quien respondió: “Yo te estoy diciendo que ‘La China’ sí estaría hablando mas seguido con Cabré”. En tanto, la periodista Marcela Baños acotó: “Nicolás dijo que habla cinco veces por día”, en relación a los dichos del actor en una entrevista que le concedió al programa Los Mammones (América).

Luego, la panelista Josefina Pouso opinó sobre el vínculo entre Suárez y Cabré y puso su propia historia como referencia: “Es un montón cinco veces en el día con tu ex marido por los hijos. Tengo dos niños y estoy separada. (Yo hablo) una vez al día: ‘a qué hora la traes’ ‘cómo está la nena’, ‘todo bien’, ‘chau’. Si necesitas algo, si una tiene fiebre, pero es para algo muy específico”, cuestionó. Por último, Lussich le preguntó a Duré: “¿Atrás de qué dato estás? ¿Es intuición o información?”. Honesta, Nancy concluyó: “Estamos investigando eso. Parece que hay muy buena relación entre ‘La China’ y Cabré”.

En una entrevista con Jey Mammón, el ex actor de “Son Amores” hizo una contundente revelación sobre su paternidad, producto del vínculo que mantuvo con Suárez entre 2012 y 2013: “Rufina me enseño a sonreír. Sonrío y no es lo material, es ella que me dio un abrazo”.