Benjamín Vicuña habló de su presente sentimental y reveló que Pampita ya conoció a su pareja

Escuchar

Benjamín Vicuña atraviesa un gran momento a nivel profesional. Felicidades - la obra que protagoniza junto a Adrián Suar, Griselda Siciliani, Peto Menahem y Jorgelina Aruzzi - es uno de los grandes éxitos teatrales del año y Envidiosa continúa entre las series más vistas de Netflix en la Argentina. Paralelamente, en lo personal está feliz y muy enamorado de su novia, la economista, Anita Espasandin.

En los últimos días, en tanto, el exprotagonista de El primero de nosotros se refirió a lo feliz que está con su pareja y al vínculo que tiene ella con sus hijos. A su vez, se refirió a la relación que tiene con Carolina ‘Pampita’ Ardohain - madre de sus hijos mayores - y reveló que su ex ya conoció a su novia.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña en su primera salida pública Gerardo Viercovich - LA NACION

Desde un primer momento, Vicuña intentó resguardar la intimidad de su vínculo con Espasandin, principalmente por el hecho de que ella no es una persona de los medios y prefiere no exponerse. “Me ha acompañado poquito porque efectivamente esto es mi laburo; hay cosas que por ejemplo no dan, pero si lo más importante es que estamos ahí en el día a día, acompañándonos”, sostuvo recientemente el actor en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). Cabe recordar que la pareja tuvo su primera salida pública a mediados de septiembre en la gala anual a beneficio de la Fundación Discar.

En este sentido, el intérprete chileno aseguró que está feliz y en un “super buen momento”: “Para mí es un honor y un orgullo acompañarla a ella, que es una mujer increíble”. A su vez, indicó que Anita se lleva bien con sus hijos. Fruto de su relación con Carolina Ardohain, Benjamín tuvo a Blanca - fallecida en 2012- Bautista (16), Beltrán (12) y Benicio (10) y junto a María Eugenia ‘La China’ Suárez tuvo a Magnolia (6) y Amancio (4).

Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña junto a Benicio, Beltrán, Magnolia, Amancio y Ana (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Ante esto, cronista le preguntó: “¿Conoce también a tu novia ya Caro?”. Con sinceridad, el actor dijo: “Sí, todo super bien”. En esta misma línea y en vísperas del Día de la Madre que en la Argentina se celebra el domingo 20 de octubre, Vicuña señaló: “Es una fecha maravillosa, así qué feliz de poder hacer una linda fiesta con las madres”.

Luego, la entrevista viró hacia otro tema: la separación de Ardohain y Roberto García Moritán. Benjamín comentó que acompaña a su expareja “desde el equipo; criando a nuestros hijos con la mejor, con alegría, con amor y con contención”. Sobre esto quisieron saber si lo incomodaban los dichos y suposiciones de que alguna vez pudiera volver a reconciliarse con ella, a lo que él, sin vueltas, insistió: “Me parece que es especular con algo que, primero están mis hijos, me parece delicado, y segundo también estoy en pareja. Ya ni siquiera me parece gracioso”.

Por último le recordaron lo que sucedió durante la gala de los premios Martín Fierro del año pasado cuando subió a recibir su galardón y en el discurso de agradecimiento dijo que la Argentina le dio “un amor” y todos especularon en que se refería a Ardohain, que justamente, también estaba allí con su entonces marido García Moritán. “Fue hace dos años, fue un error, y más perdón no puedo pedir”, sentenció Vicuña.

La reacción de Pampita cuando le preguntaron por la posibilidad de volver con Benjamín Vicuña

En medio de la separación de Ardohain y García Moritán empezaron a surgir especulaciones sobre una posible reconciliación entre ella y Benjamín Vicuña, quien fue su pareja durante una década. Justamente cuando la modelo aterrizó en Chile, luego de que estallara su ruptura con el exministro, en el aeropuerto le preguntaron por una posible vuelta con el actor.

“No voy a contestar porque no voy a dar lugar a cualquier barbaridad que dicen. No voy a responder por lo ridículo que es”, expresó Pampita en un fragmento de video que compartió LAM (América). Más allá del comentario, se mostró muy contenta con su visita al país vecino, donde viajó para cumplir con compromisos laborales.

LA NACION