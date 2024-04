Bomba de Netflix: cancelará una de sus series más taquilleras

Escuchar

Pese a que The Witcher, la serie que cuenta la historia del cazador de monstruos Geralt, que trata de encontrar su lugar en un mundo en el que las personas suelen ser más malvadas que las bestias, supo ser una de las más vistas en Netflix, los últimos números indicaron un descenso de audiencia, por lo que la plataforma de streaming la dará de baja cuando se termine de rodar la quinta temporada.

Henry Cavill se despidió de The Witcher con la tercera temporada de la serie (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS - AFP

Otra mala noticia golpea a los fanáticos de la ficción. Es que luego de Henry Cavill, quien le dio vida al protagonista de la historia hasta la tercera temporada, abandonara su papel y lo dejara en manos de Liam Hemsworth, la compañía de entretenimiento habría decidido seguir con solamente dos entregas más para concluir para siempre con la serie.

Pese a que aún no hubo una confirmación por parte de Netflix, los rumores indican que no hay vuelta atrás y que la quinta será la última entrega de la exitosa franquicia.

Por su parte, la cuenta oficial de X que brinda información sobre The Witcher, House of the Dragon, Lord of the Rings y demás, informó: “Aún no hay confirmación oficial de esto, pero hemos escuchado recientemente que sí, la temporada 5 es muy probablemente la última temporada de The Witcher en Netflix”.

Cabe destacar que The Witcher está basada en los libros del mismo nombre del autor polaco Andrzej Sapkowski. La serie de libros consta de cinco ediciones, de las cuales restan dos. Debido a esto es que se especula que la cuarta temporada se adaptará a La torre de la golondrina, mientras que quinta lo hará con La dama del lago.

Cómo fue la salida de Henry Cavill de The Witcher

El actor británico de 40 años dejó la serie tras haber grabado la tercera temporada por una cuestión de “tiempos y nuevos proyectos”, según afirmó. Sin embargo, esto no evitó su emoción en el evento TUDUM Netflix 2023, que se llevó a cabo en São Paulo, Brasil: “Oh por Dios, gracias a todos. Realmente siento todo su amor y los quiero mucho a ustedes también. Estoy muy agradecido de estar acá”.

Hnery Cavill dejó su papel protagónico en manos de Liam Hemsworth

Además, aprovechó la ocasión para referirse al resto del elenco, como Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey, con quienes ha compartido grandes momentos. “Fue increíble trabajar con ustedes. Lo que han hecho con los personajes involucró mucho trabajo, afecto y mucho esfuerzo. Solo quiero decirles que los extrañaré mucho”, concluyó.

Por su parte, Liam Hemsworth, quien firmó para reemplazar a Cavill, anunció la feliz noticia de su papel a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 12.4 millones de seguidores. “Henry Cavill ha sido un Geralt increíble y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su carrera”, expresó.

Ante la salida de Henry, Tomek Baginski, productor de la serie, indicó: “Henry fue un Geralt fantástico, pero en la historia de la cultura pop tenemos muchos actores que han interpretado al mismo personaje, y el personaje cambia”.