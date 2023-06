Cecilia Roth habló sobre la salud de Fito Páez tras la operación: “Tiene una máquina adentro”

escuchar

A lo largo de la jornada del jueves, Fito Páez volvió a protagonizar decenas de titulares de noticias. Esta vez no se trató de un detalle o perlita vinculado a El amor después del amor -la serie de Netflix que retrata su infancia y los picos más altos de su carrera- ni a uno de sus recientes shows de la gira El amor 30 años después del amor, el tour que comenzó en el 2022 para conmemorar el disco que, no solo lo lanzó a la fama internacional, sino que lo llevó a romper el récord de álbum de rock nacional más vendido de la historia argentina.

Cecilia Roth habló sobre la salud de Fito Páez tras la operación

En esta ocasión, el músico terminó en boca de todos debido a una operación programada a la que debió someterse en un sanatorio ubicado en la Capital Autónoma de Buenos Aires. Un día después de que se realizara la cirugía, Cecilia Roth pasó por LAM (América) y dio detalles del estado de salud actual de quien, además de ser su expareja y padre de su hijo, es su gran amigo.

Terminado el tramo de la gira El amor 30 años después del amor por Latinoamérica, el cual lo llevó -además de recorrer la Argentina- por Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico, entre otros, Fito Páez se encontraba en pleno preparativo para emprender su viaje a Europa, en donde continuará con los shows por las ciudades españolas de Madrid, Barcelona, Murcia, Las Palmas, Valencia y Sevilla.

Fito Páez en el marco de uno de los shows de la gira de El amor 30 años después del amor CAMILA GODOY/ AFV

Sin embargo, antes de finalizar los últimos detalles y de realizar un traslado de semejante magnitud, el intérprete argentino debió pasar un par de días por la provincia de Buenos Aires para realizarse una intervención quirúrgica. La misma se dio el jueves y, según confirmaron desde el entorno de Páez a LA NACION, se trató de un procedimiento programado y ambulatorio.

Aunque no brindaron más información al respecto ni detallaron de qué tipo de procedimiento se trató, aseguraron que permaneció algunas horas en observación y fue autorizado luego a volver a su casa a descansar.

En la noche del viernes, a más de 24 horas de que el intérprete pasara por el quirófano, Cecilia Roth dio el presente en el estudio de América al protagonizar un íntimo mano a mano con Ángel de Brito. Con el mismo nivel de hermetismo con el que se trató en general la noticia de la cirugía, al ser cuestionada por su estado actual de salud manifestó: “Está perfecto”.

A continuación, al referirse a cómo es él al momento de seguir las indicaciones médicas y adentrándose en el vínculo que la une actualmente a quien fue su pareja a lo largo de una década, manifestó: “Es impaciente. No para, es una persona que a mi me conmueve, me emociona y me produce admiración, es un tipo que no puede estar sin hacer. Tiene una máquina adentro que le produce un movimiento continuo, es como un tiburón. No puede parar”.

Cecilia Roth y Fito Páez estuvieron diez años en pareja Instagram

La historia entre Fito Páez y Cecilia Roth empezó a comienzos de la década de los noventa, luego de que se cruzaran en una fiesta de disfraces en Punta del Este. El hecho de que ella estuviese casada no fue suficiente para frenar la química que rápidamente se transformó en adoración. Se casaron en secreto, tuvieron un hijo juntos y, a pesar de haberse separado en el 2001, el cariño por los viejos tiempos compartidos permanece intacto hasta el día de hoy.

LA NACION