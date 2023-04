La reflexión de Cecilia Roth tras el estreno de la serie de Fito Páez en Netflix: “Nos vimos el alma”

escuchar

La historia de Fito Páez, desde su surgimiento musical en pleno final de la última dictadura cívico militar hasta sus apasionados romances con diversas figuras del mundo del entretenimiento local, es tan trágica como apasionada y, ahora, fue la inspiración para la creación de El amor después del amor, la producción de Netflix que se animó a plasmar la vida del músico que tantos éxitos le regaló al público argentino. Tras el esperado estreno, Cecilia Roth -uno de sus grandes amores y quien inspiró el título del tema que más tarde eligieron para bautizar la serie- pasó por Agarrate Catalina (La Once Diez) y habló sobre el vínculo que los unió varias décadas atrás.

El tráiler de El amor después del amor, la serie de Fito Páez en Netflix

El amor después del amor es, hasta el día de hoy, el álbum más vendido de la historia del rock nacional y se ubica orgulloso entre los mayores logros de su autor. Sin embargo, el disco que llegó a la disqueras por primera vez en 1992 no solo es representativo para Fito en cuanto a su carrera laboral, sino que también es el recuerdo de un momento clave en su vida personal.

En 1991 y apenas un año tras haber terminado una relación de una década con Fabiana Cantilo, Fito Paéz conoció a Cecilia Roth en una fiesta de disfraces. “¿Nena, me servís vino?”, le dijo él quien, en 1983, ya se había enamorado de ella (de manera platónica, claro está) al verla interpretar a Sexilia en Laberinto de Pasiones, pelicula dirigida por Pedro Almodóvar. Con esa descarada primera frase, marcó el inicio de un vínculo que marcaría su vida.

Cecilia Roth y Fito Páez se conocieron en 1991 Instagram

En ese momento, aunque ella estaba casada y él todavía portaba con un corazón roto, se enamoraron perdidamente el uno del otro. Decididos a estar juntos, superaron todos los obstáculos y, en 1992, blanquearon su noviazgo. Roth pasó a ser la musa de Páez quien, inspirado en ella, escribió “El amor después del amor”, “Cecilia” y “Un vestido y un amor”.

Ahora, su historia quedó plasmada en otra obra de arte: la serie de Netflix que lleva el nombre del álbum que marcó un antes y un después en el género musical local. En la ficción, Cecilia es interpretada por Daryna Butryk, quien tuvo el honor de poder estudiar su vida directo de la fuente.

“Hablamos mucho con la actriz, que es un encanto. Yo no hablé con los productores, pero si hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas”, reveló Roth, en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina.

Y agregó: “Yo no vi nada, pero me dijeron que está muy bien. Encima Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían”.

En la serie, Daryna Butryk interpreta a Cecilia Roth mientras Iván Hochman hace de Fito Páez Julieta Horak / Netflix

Sobre su relación con Fito, señaló: “Yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho, fue un encuentro muy hermoso. Fue un encuentro de almas, nos vimos el alma cuando nos conocimos. Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que el otro tenía, fue una manera muy generosa de un encuentro amoroso”.

A pesar de separarse en el 2002, Cecilia Roth y Fito Páez mantienen una gran amistad hasta el día de hoy. Tal es así que, en el marco del recital que el músico dio en honor a los 30 años del álbum, le hizo un homenaje especial a la mujer que le sirvió de musa.

