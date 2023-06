El mal momento de Mónica Farro: entraron a su camarín de LAM, le robaron la tarjeta de débito e hicieron compras

escuchar

A pesar de no ocupar uno de los sillones de LAM (América) todas las noches, como es el caso de Andrea Taboada o Yanina Latorre, Mónica Farro es una de las angelitas recurrentes que se suman al ciclo de manera eventual como invitadas para opinar sobre temas más picantes de la actualidad de la farándula.

Mónica Farro fue panelista invitada en LAM captura de video

Así lo hizo días atrás cuando reemplazó a la esposa de Diego Latorre, quien actualmente se encuentra de viaje en Estambul. Sin embargo, la velada terminó con un mal trago ya que, horas después de terminar el vivo, se dio cuenta de que alguien le había robado la tarjeta de débito, realizado compras y retirado efectivo.

Quien hizo pública la situación fue el periodista Lío Pecoraro que, a través de sus redes sociales, compartió parte de la denuncia realizada por la modelo uruguaya y sumó detalles sobre como habría sucedido el hurto. Con un picante tuit dio a entender que muchas miradas apuntaban a otra celebridad como responsable.

La denuncia de Mónica Farro tras el robo en LAM

En la declaración de Farro, realizada en la Comisaría Vecinal 3° de la Ciudad de Buenos Aires, ella misma asegura haber utilizado la tarjeta por última vez el 22 de mayo, hecho tras el que la guardó en el bolsillo de la campera.

A continuación, el documento lee: “Así las cosas, en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 9:30, la denunciante ingresó a su cuenta de Home Banking y observó el total de cuatro transacciones por la suma de 143.451 pesos, que desconoce. Consecuentemente (Farro) buscó la mencionada tarjeta de débito, no pudiendo dar con la misma, asumiendo haberla extraviado”.

En cuanto a lo informado por Pecoraro, “faltan muchas cosas que decir. Están investigando las cámaras, pero nadie dice otro nombre. Le robaron durante el programa LAM en América TV”. Asimismo, relató: “Fue en América, a (Marcela) Feudale, Farro y a otra panelista más (que más tarde se supo, era Estefi Berardi). Tres panelistas usaron el mismo camarín y una invitada pidió prestado y le dieron el mismo. Al rato desaparecieron las cosas. En total, más de 200 lucas. Protagonistas y altas fuentes corroboran los hechos”.

La palabra de Ángel de Brito sobre el robo en LAM

El viernes, durante el pase de Luis Majul y Angel De Brito en Yanina 1079 (el Observador 107.9), el propio conductor del magazine explicó lo sucedido y reveló cuál fue la respuesta del canal.

La palabra de Ángel de Brito sobre el robo en LAM

“El martes a la noche hicimos un programa todo normal. Miércoles nos escribe Marcela Feudale que fue a comprar cosas y se dio cuenta que no tenía plata en la tarjeta de débito, que era raro porque antes tenía. Tenía que gastar 90 mil pesos y esa plata no estaba. Llamó al banco, revisa un poco su cartera y le faltaban 10 mil pesos en efectivo que tenía en un monedero. No había ido a otro lugar que a LAM”, explicó.

Finalizado el llamado, desde el equipo le avisaron al resto de las panelistas y, a quienes habían compartido camarín, les faltaba dinero. “Ese día había venido Mónica Farro de angelita invitada, le avisamos y sí, le habían agarrado una de sus tarjetas y le habían hecho compras online por 150 lucas pagando por Mercado Pago. La persona que lo hizo, choreó la tarjeta y la vinculó con su cuenta de Mercado Pago”, detalló el periodista.

En cuanto a la reacción de América, señaló: “Inmediatamente el canal repuso el dinero que le faltaba a las chicas, lo solucionaron todo”.

Sobre quién podría ser el responsable, dijo: “Ese día no hubo mucha gente. Vinieron al programa More Rial, que pasó por el camarín, y Luisa Albinoni, que vino directo al estudio”. No obstante, concluyó: “Pero no podemos acusar a nadie porque las cámaras están en el pasillo”.

LA NACION