Charlie Puth vendió su mansión en Los Ángeles a Josh Flagg por US$11 millones: cómo es la propiedad

El cantante pop Charlie Puth vendió su mansión en Los Ángeles en una transacción privada a Josh Flagg, conocido por su participación en el programa Million Dollar Listing Los Angeles y famoso agente de bienes raíces. Según confirmó FOX Business, el acuerdo se cerró en 11 millones de dólares.

Esta residencia está ubicada en Trousdale Estates, un lujoso vecindario de Beverly Hills. Originalmente, la propiedad se había puesto a la venta en US$17 millones, aunque Puth la adquirió en 2017 por un poco menos de nueve millones de dólares.

Construida en 1965, la casa de cuatro habitaciones fue diseñada por el arquitecto Rex Lotery. Además, cuenta con tres baños completos y dos tocadores adicionales.

La vivienda fue en su momento un importante punto de encuentro para la alta sociedad de Beverly Hills (YouTube My Home, My Sale)

Según informó una fuente consultada por el medio, en su momento, la vivienda fue un importante punto de encuentro para la alta sociedad de Beverly Hills. Entre sus invitados habituales figuraban miembros del “gabinete de cocina” del expresidente Ronald Reagan, así como la socialité Janet de Cordova y su esposo Freddy, productor de The Tonight Show with Johnny Carson.

Las comodidades de la mansión que Charlie Puth le vendió a Josh Flagg

Recientemente, el arquitecto Stephen Shortridge lideró una renovación de gran escala en la propiedad. La casa incluye un vestíbulo de entrada de doble altura, una amplia sala con desnivel y un bar integrado. Otras comodidades incluyen una oficina privada con patio propio, un comedor formal, una barra de desayuno de mármol y un área de lavandería exclusiva.

La suite principal destaca por su baño privado con sauna y ducha de mármol con tragaluz, además de un tocador doble y una bañera de mármol macizo. En el exterior, la propiedad ofrece una piscina climatizada, un comedor al aire libre, una cocina exterior y una fogata. El garaje fue transformado en un moderno estudio de fitness.

Puth, anterior dueño de la casa, contrajo matrimonio con Brooke Sansone el pasado 7 de septiembre. Por su parte, Flagg, quien ahora es el propietario, residía anteriormente en una casa en Bel Air con seis habitaciones y siete baños, de acuerdo con la revista People.

Flagg había comentado previamente que, en 2022, compró otra casa en Beverly Hills por 9,2 millones de dólares, sin haberla visitado antes.

En las declaraciones a People, Flagg mencionó que siempre había estado fascinado con esta casa desde su infancia y que llevaba casi 60 años sin salir al mercado. “Cuando tuve la oportunidad, no lo dudé y la compré inmediatamente. Siempre ha sido mi favorita en los Flats de Beverly Hills”, expresó.

En otra entrevista para Daily Dish de Bravo TV en julio, Flagg reconoció que adquirir esta propiedad no fue necesariamente la decisión más sensata, pero confesó su aprecio por la vivienda. “Probablemente, compre otra casa ya lista”, afirmó. “Creo que me quedaré con la casa de Bedford por ahora y la remodelaré. Una vez que termine, decidiré si me mudo o la vendo para liberar espacio”, finalizó.

