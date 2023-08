escuchar

El sábado pasado, la salud de Charly García preocupó a sus miles de fanáticos luego de que se diera a conocer que había sido internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la ciudad de Buenos Aires, recinto al que había ido a hacerse unos chequeos. Si bien siempre estuvo fuera de peligro, la noticia sorprendió a más de uno, pero este martes el músico ya fue dado de alta y volvió a su hogar.

El fin de semana se encendieron las alarmas tras darse a conocer que el músico argentino había sido internado; sin embargo, desde su entorno, no difundieron ningún parte médico y no hubo comunicado oficial, por lo que se manejó con especial hermetismo.

La publicación de Charly García luego de la breve internación Instagram: @charlygarcia

Este martes por la noche, la cuenta oficial de Charly compartió una imagen del músico sonriendo y recostado sobre su cama. “¡Ya en casa ! Gracias a todos por preocuparse. SNM (Say No More)”, escribió.

