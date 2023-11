escuchar

Se acerca fin de año y, con él, la temporada de los principales premios de la industria del cine de Hollywood.

El 11 de diciembre se conocerán las nominaciones a los Globos de Oro, primera gran ceremonia de premiación que marca el rumbo a los Oscar, que se entregan el 10 de marzo. Los críticos de BBC Nicholas Barber y Caryn James eligieron algunos de los mejores filmes del año, que cuentan con grandes posibilidades de obtener múltiples galardones.

1. Past Lives

A24

El encantador y matizado primer largometraje de Celine Song es un romance que rechaza los clichés del género.

Nora (Greta Lee) y Hae Sung (Teo Yoo) eran mejores amigos, estrechamente unidos desde niños en Corea, hasta que la familia de ella emigró a Canadá.

Años más tarde, cuando ella está casada y vive en Nueva York, él vuelve a entrar en su vida. Al principio, su reencuentro es vacilante y está lleno de profundos sentimientos y de un agudo realismo, ya que la película reconoce tanto el encanto de un amor de hace mucho tiempo como la fortaleza del matrimonio de ella con Arthur (John Magaro).

A través de la relación hábilmente retratada de Nora y Hae Sung, Song también revela en Past Lives (traducida en España como “Vidas pasadas”) temas de memoria e identidad cultural, aunque es la historia de amor la que domina y perdura, demostrando que el romance no siempre conduce a un beso bajo la lluvia. A veces está envuelto en una hermosa melancolía. (CJ)

2. Oppenheimer

UNIVERSAL

La magnífica película de Christopher Nolan se encuentra entre las mejores de su carrera.

Combina todos los elementos que ha aportado a otras películas -la acción volátil de la trilogía The Dark Knight (“El caballero de la noche” o “El caballero oscuro”), las capas cerebrales de Memento y la absorbente narrativa de Inception (“El origen”)- en este estudio del personaje de J. Robert Oppenheimer (el impecable Cillian Murphy), el físico conocido como el padre de la bomba atómica.

Con una tensión ardiente, Nolan describe la primera prueba de la bomba, y a lo largo del filme asistimos al enfrentamiento entre Oppenheimer y su némesis, el burócrata del gobierno Lewis Strauss (Robert Downey Jr.).

Nolan hace mucho que dominó el equilibrio entre logros artísticos y éxito comercial, y Oppenheimer se erige como el mejor ejemplo de una película frescamente imaginada y enormemente popular. (CJ)

3. “Anatomía de una caída”

LES FILMS PELLÉAS

Ganadora de la Palma de Oro de este año en el Festival de Cine de Cannes, la película de Justine Triet sobre una escritora acusada de matar a su marido es un brillante oxímoron: una película realizada con notable claridad incluso cuando explora una búsqueda de verdades que tal vez nunca se encuentren.

En “Anatomía de una caída” (Anatomie d’une chute), Sandra Hüller interpreta a la acusada, también llamada Sandra, cuyo marido murió al caer desde la ventana de su casa en los Alpes franceses. Si fue un accidente, un suicidio o un asesinato es la cuestión que impulsa la trama y las escenas del tribunal, pero en el fondo la película trata sobre el matrimonio en ruinas de la pareja y la personalidad dura de Sandra.

La interpretación vigorosa y original de Hüller la vuelve enigmática incluso al tiempo que revela su feroz independencia, egoísmo y mentiras. Lo elusivo de la verdad misma finalmente se extiende al hijo de 11 años de la pareja, comprensivo tanto con la memoria de su padre como con el peligro que enfrenta su madre, en una película fríamente distante pero hermosa como su paisaje nevado. (CJ)

4. “Los asesinos de la luna”

APPLE TV+

La epopeya de Martin Scorsese es tan ambiciosa como cualquier cosa que haya hecho antes.

“Los asesinos de la luna” (Killers of the Flower Moon) está basada en el libro de no ficción de David Grann sobre los asesinatos de decenas de miembros de la tribu Osage, rica gracias al petróleo, en la década de 1920 en Oklahoma.

Scorsese sitúa una asombrosa historia de matrimonio, poder y dinero en un amplio paisaje del oeste estadounidense, con toda su violencia, racismo y odio étnico.

Los actores principales de la película están en su mejor momento, lo cual es mucho decir. Robert De Niro es severo e insensible en el rol del poderoso magnate ganadero William Hale, y Leonardo DiCaprio vibra al interpretar a Ernest, su sobrino mercenario.

En una actuación de serena elocuencia, Lily Gladstone da vida a Mollie, con quien Ernest se casa.

Mollie es el corazón de la historia, y Scorsese y Gladstone hacen justicia a esta historia de la vida real. (CJ)

5. Barbie

WARNER BROS.

¿Podrían Margot Robbie y Ryan Gosling conseguir nominaciones al Oscar por interpretar a juguetes de plástico en una edulcorada publicidad para una marca?

Ciertamente es posible, dado el éxito de la que se ha convertido en la película más taquillera de 2023 hasta el momento, así como en la película más taquillera jamás dirigida únicamente por una mujer.

Y esos son solo dos de sus logros. Barbie fue supervisada por Mattel, la compañía que fabrica las muñecas, pero su directora y coguionista, Greta Gerwig, parece haber tenido la libertad de llevar su propia visión peculiar a la pantalla.

Ella trastocó las expectativas no solo al hablar sobre el comercialismo y el patriarcado (para disgusto de algunos comentaristas en internet), sino también al saltar a los reinos de la rareza posmoderna, al estilo Charlie Kaufman.

Más allá de eso, Barbie es una comedia para sentirse bien genuinamente divertida, ¿y cuántas de ellas vemos en los cines hoy en día? (NB)

6. American Fiction

CORTESÍA DE TIFF

En su audaz primera película, el escritor y director Cord Jefferson combina un drama familiar con una sátira atrevida y divertida de los estereotipos raciales.

En una actuación perfectamente equilibrada, Jeffrey Wright da vida a un novelista y académico tan disgustado por el estado de la cultura y tan cansado de las imágenes reduccionistas de los negros, que escribe un libro que juega con todos los estereotipos. Pero su burla escrita con enojo se convierte en un éxito de ventas.

Mientras tanto, tiene que lidiar con su anciana madre, interpretada con intensidad y gracia por Leslie Uggams, y sus hermanos, a los que dan vida Tracee Ellis Ross y Sterling K. Brown.

Basada libremente en la novela Erasure de Percival Everett (2001), la película convierte a los editores y académicos racistas en blancos demasiado caricaturescos y fáciles, pero la habilidad de Jefferson hace de American Fiction uno de los mejores dramas cómicos del año. (CJ)

7. “Origen”

ATSUSHI NISHIJIMA

“Origen” (Origin), de Ava DuVernay, es profundamente cautivadora y emocionalmente desgarradora, algo que solo una cineasta con su imaginación y visión podría haber hecho.

Ella transforma el riguroso libro de no ficción Caste de Isabel Wilkerson, que sostiene que la casta, incluso más que la raza, subyuga a las personas en todo el mundo, en una historia personal sobre el proceso que hizo la autora para investigar y escribir el libro mientras lamenta las muertes recientes de las personas más importantes de su vida.

La interpretación de Aunjanue Ellis como Wilkerson crea un personaje a la vez cerebral y sincero. Y la película siempre mantiene a la vista el amplio argumento histórico del libro.

Como hizo en la serie “Así nos ven” (When They See Us), aquí DuVernay convierte la realidad en un drama intensamente conmovedor. (CJ)

8. “Los que se quedan”

FOCUS FEATURES

Navidad de 1970. Un adolescente resentido (Dominic Sessa) se ve obligado a pasar las vacaciones sin amigos ni familiares en su internado, por lo que acaba al cuidado de un profesor de música clásica cascarrabias (Paul Giamatti) y una cocinera desconsolada (Da’Vine Joy Randolph).

Llena de chistes y color de su guionista David Hemingson, esta cálida comedia festiva está dirigida por Alexander Payne.

Debido a su tono, su ambiente relajado y su ambientación de época, se la ha comparado con varios clásicos independientes de los años 70, pero “Los que se quedan” (The Holdovers) también es un agradable retroceso a principios de los 2000, cuando no era inusual para directores como Payne, Richard Linklater y Noah Baumbach hacer comedias dramáticas de presupuesto medio sobre gente relativamente común y corriente.

De hecho, Payne y Giamatti trabajaron juntos en “Entre copas” (Sideways) en 2004, y “Los que se quedan” podría ser el proyecto más encantador en el que cualquiera de ellos haya estado involucrado desde entonces. (NB)

9. “Todos somos extraños”

. SEARCHLIGHT PICTURES

Andrew Haigh ya se había consolidado como un guionista y director de gran sensibilidad con películas como “45 años” (45 Years) y Weekend, pero All of Us Strangers (traducida como “Todos somos extraños” en Latinoamérica y “Desconocidos” en España) lo lleva a un nivel superior.

Andrew Scott nunca ha estado mejor ni más conmovedor que al interpretar a un escritor de mediana edad, Adam, que comienza una relación con un hombre más joven, interpretado con energía y vulnerabilidad por Paul Mescal.

Al escribir sobre sus difuntos padres (Claire Foy y Jamie Bell), Adam imagina que puede entrar en el pasado y conocerlos como adulto, aunque no han envejecido desde que él tenía 12 años.

Bellamente filmada para crear una cualidad etérea, desde el hogar de la infancia de Adam hasta su austero apartamento en un edificio de Londres, “Todos somos extraños” no es una historia de fantasmas, sino una inmersión en la memoria y el dolor del amor y la pérdida que, sorprendentemente, rechaza ser empalagosa y crea emociones penetrantes y reales. (CJ)

10. “Pobres criaturas”

TSUSHI NISHIJIMA

“La favorita” (The Favourite) fue dirigida por Yorgos Lanthimos, coescrita por Tony McNamara y protagonizada por Emma Stone.

Ahora los tres se han reunido para “Pobres criaturas” (Poor Things), una estridente adaptación de la fabulosa novela cómica de Alasdair Gray, y es incluso más inventiva y exagerada que “La favorita”.

Stone interpreta a Bella, una mujer que murió ahogada y regresa a la vida gracias a un científico parecido al Dr. Frankenstein (Willem Dafoe). Como no tiene recuerdos de su existencia anterior, tampoco tiene complejos ni inhibiciones, por lo que puede dejar de lado las convenciones de la Europa victoriana (o, al menos, la versión surrealista de un libro ilustrado de la Europa victoriana que se muestra en la película).

Stone está magníficamente rara como la intrépida Bella y, sin embargo, en algún lugar debajo de la locura de este divertido cuento de hadas hay un ácido mensaje sobre las formas en que las mujeres están atadas por una sociedad patriarcal. (NB)

11. “El chico y la garza”

STUDIO GHIBLI

El cofundador del Estudio Ghibli, el maestro de la animación Hayao Miyazaki, regresa después de una década con otra obra deslumbrante y majestuosa que se mueve entre la realidad y la fantasía y entrelaza muchos hilos de su vida y películas anteriores.

Ambientada durante el período de la Segunda Guerra Mundial en la infancia de Miyazaki, de 82 años, la historia se centra en un niño llamado Mahito, cuya madre muere a causa de una bomba en Tokio y cuyo padre trabaja para una empresa que fabrica aviones militares japoneses.

Al igual que las heroínas de “El viaje de Chihiro” (2001) y “El increíble castillo vagabundo” (también conocida como “El castillo ambulante”, 2004), Mahito entra en un mundo mágico, a menudo aterrador, desde donde su madre podría estar llamándolo y donde se encuentra con siniestros pericos rosados gigantes y otros peligros.

A través del solitario e intrépido Mahito, la película explora el dolor y la confusa línea entre la vida y la muerte en el estilo inconfundible de Miyazaki, con imágenes dibujadas a mano de delicada belleza y colores. (CJ)

12. Maestro

. NETFLIX

El actor Bradley Cooper sigue tras su debut como director en A Star is Born (“Nace una estrella” o “Ha nacido una estrella”) con otro relato profundo del amor en el negocio de la música, demostrando que es un realizador importante por derecho propio.

Esta vibrante y técnicamente deslumbrante película biográfica sobre Leonard Bernstein se distingue en varios aspectos, sobre todo porque ignora algunos de los logros más famosos del compositor y director de orquesta -como la música de West Side Story- para centrarse en su largo y complicado matrimonio con Felicia Montealegre.

La brillante actuación de Carey Mulligan como Montealegre es un punto álgido de su carrera, y Cooper está casi tan impresionante en el papel central.

Muestra cuán agotador y egocéntrico podía ser Bernstein, pero la película brilla por su profundo afecto por el maestro. (NB)

Nicholas Barber y Caryn James

BBC News Mundo

BBC Mundo