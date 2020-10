A film 30 años del film, Whoopi cuenta que no la querían para el papel de la psíquica

14 de octubre de 2020

Whoopi Goldberg retomó un hecho del pasado y enalteció la actitud de Patrick Swayze. Según reveló, había sido rechazada para ser parte de Ghost, la sombra del amor y fue su colega el responsable de que la producción cambiara de opinión.

La actriz, de 64 años, en diálogo con en el ciclo No Filter, de Naomi Campbell, dijo: "Todas las mujeres negras y sus madres fueron a la audición. Las mujeres salieron de sus tumbas para este casting". En cambio, ella se enteró tarde por una amiga. Tras contactar a su agente y preguntarle por qué no le había avisado de la audición supo que no la querían. "Él me respondió: 'Ellos no te quieren. Piensan que tu personaje es demasiado grande y sacará a otros de la película'", reveló en la nota, donde además explicó que los directores de casting la habían rechazado para el papel por temor a que "su personalidad vibrante desviara la atención de la historia".

Sin embargo, Goldberg sí se quedó con el rol, y sí que fue un papel grande. ¿Qué pasó? Fue justamente el protagonista del film, Patrick Swayze, el responsable de que ella finalmente se convirtiera en la psíquica Oda Mae Brown y que su carrera alcanzara uno de sus hitos más grandes: ganar el premio Oscar a mejor actriz de reparto.

Según reveló Goldberg en la serie de YouTube, Swayze se negó a ser el protagonista si ella no hacía el casting. Pero de eso se enteró después. Primero recibió un llamado para convocarla para el legendario papel. "Me llamó por teléfono mi agente y me dijo: '¿Te acordás del papel para la película que dijeron que no te querían? Bueno, contrataron a Patrick Swayze, y él quiso saber por qué no te buscaron a vos. Le dijeron que taparías al resto del elenco de la película. Y él respondió: No voy a decir que sí hasta que sepamos que ella no es la persona correcta'". En ese momento, otra de las candidatas era Tina Turner.

Si bien la actriz no conocía a Swayze, a él le gustaba mucho lo que ella hacía. Entonces, Patrick y el director [Jerry Zucker] viajaron a Alabama para encontrarse con Goldberg. En pocos segundos, los actores se entendieron perfectamente. "En el momento en que nos miramos, empezamos a reírnos y estuvimos así durante más de dos horas", contó la actriz sobre el encuentro con su colega que murió años atrás.

Golberg recordó cómo le llegó el papel de la psíquica de Ghost que le valió un premio Oscar Crédito: Instagram

Ghost, la sombra del amor cuenta la historia de Sam (Swayze) quien es asesinado y, desde otro plano, quiere proteger a su novia Molly (Demi Moore) de los peligros que la acechan. El fantasma de Sam recurre a una psíquica (Whoopi) para avisarle a su amor quién es la persona que lo traicionó. Este 2020 el icónico film, que recaudó más de 500 millones de dólares y fue aclamado por la crítica, cumplió 30 años.

Swayze murió a los 57 años, en 2009, tras una dura lucha contra un cáncer de páncreas.

