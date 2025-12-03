Buenos Aires abre una nueva ventana al cine fantástico y de terror

El ciclo de encuentros y proyecciones abierto en los últimos días entre el público argentino y una selección del cine más reciente y destacado (sobre todo de habla hispana) que se produce en el mundo llegará a su fin a partir de mañana con una selección de títulos de género (fantástico y de terror) presentada en Buenos Aires por el Festival de Sitges, la muestra catalana reconocida en el mundo a partir de esta especialización.

El programa, con entrada libre y gratuita, completa el recorrido puesto en marcha a fines de noviembre con la Semana del Cine de Cannes en Buenos Aires y el fin de semana pasado por el MASS (muestra organizada en conjunto por los festivales de Málaga y San Sebastián). En este último caso hubo entradas agotadas para las funciones en las que se proyectaron las películas Sorda, de Eva Libertad, y La cena, de Manuel Gómez Pereira, cuyo estreno comercial en la Argentina quedó confirmado en los últimos días.

El susurro, una de las películas programadas

Al igual que MASS, todas las actividades de la Semana del Festival de Sitges (que cumple su noveno año en la Argentina) se realizarán en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Los tickets estarán disponibles en la boletería del teatro dos horas antes del comienzo de cada función.

La agenda

El programa se abrirá este jueves 4, a las 21, con El susurro (Argentina-Uruguay), de Gustavo Hernández Ibáñez, con Ana Clara Guanco, Marcelo Michinaux y Luciano Cáceres. El viernes 5, a las 21, se proyectará Singular (España-Finlandia), de Alberto Gastesi, con Patricia López Arnaiz y Javier Rey, y el sábado 6, a las 21, No dejes a los niños solos (México), de Emilio Portes, con Ana Serradilla y Ricardo Gallina.

El sábado 6, a las 18, habrá una charla debate sobre el presente y el futuro del cine de género en la Argentina, presentada por la Academia de Cine de nuestro país. Participarán la directora del Festival de Sitges, Mónica García Massagué; la actriz Clara Kovacic; el director del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, Gabriel Schipani; la influencer Lucía Costa Saure y el director Daniel de la Vega, con Hernán Findling (presidente de la Academia local) como moderador.

La presencia en estos días de los directores de Sitges, Málaga (Juan Antonio Vigar) y San Sebastián (José Luis Rebordinos, que recibe este miércoles un reconocimiento especial de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica) tiene como marco durante toda esta semana la edición 2025 de Ventana Sur, el más importante mercado de contenidos audiovisuales del año en América latina, creado una década atrás por el Festival de Cannes y el Incaa, y que regresa a Buenos Aires después de realizarse para esta fecha el año pasado en Montevideo. Ventana Sur concluye este viernes en el Palacio Libertad.