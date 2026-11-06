A los 52 años: murió Sebastián Lelio, director chileno y ganador del Oscar por Una mujer fantástica

SANTIAGO, Chile.- El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar a mejor película extranjera por Una mujer fantástica en 2018, murió este viernes a los 52 años por “motivos de salud” no detallados, informó su familia.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, informó su pareja Amalia Kassai en un comunicado en Instagram.

“Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia. Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos”, agregó la familia en un comunicado.

La fiscalía chilena sostuvo a la prensa que investigaba en qué condiciones falleció el cineasta. Según las primeras versiones fue encontrado sin vida en su residencia de Las Condes.

Trailer de Una mujer fantástica

En 2018, Una mujer fantástica se convirtió en ‌el primer largometraje chileno en ganar un Oscar, después de que Lelio arrasara en la temporada de premiaciones de cine con su historia sobre una mujer transexual que afronta el rechazo de la ‌familia de su pareja.

Entre sus películas figuran Gloria -que entre otros galardones ⁠recibió en 2013 el Oso de ‌Plata en Berlín a mejor actriz para ⁠la también chilena Paulina ⁠García-, La Sagrada Familia y Navidad, entre otras.

“Llevó el cine chileno a escenarios internacionales y marcó un hito en la historia de nuestra cinematografía”, lo despidió el gobierno chileno FREDERIC J. BROWN - AFP

La película Gloria también tuvo una edición chilenoestadounidense, Gloria Bell, con la actriz Julianne Moore.

“Llevó el cine chileno ‌a escenarios internacionales y ​marcó un hito en la historia de nuestra cinematografía”, dijo el Ministerio de Cultura en redes sociales.

Su nacimiento en la Argentina

Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza. Y por el trabajo de su padrastro que era militar se mudó al poco tiempo a diferentes ciudades chilenas. Primero estudió periodismo para luego formarse en la Escuela de Cine de Chile. En 2003, estrenó el cortometraje que lo hizo notar, Carga vital, que cuenta la historia de una adolescente que debe esconder su embarazo.

Según destaca el diario El País,“Lelio desarrolló una filmografía centrada en la identidad, la libertad y las relaciones humanas, con especial atención a las tensiones sociales. Debutó en el largometraje con La sagrada familia (2006), a la que siguieron Navidad (2009) y El año del tigre (2011)“.

Lelio se consagró internacionalmente con su film Gloria, cuya protagonista Paulina García recibió el Oso de Plata a la mejor actriz en 2013 en la Berlinale.

Pero el realizador alcanzó la gloria en 2018, al levantar el Oscar con Una mujer fantástica, protagonizada por Daniela Vega, que cuenta la historia de una mujer transgénero que enfrenta la discriminación tras la muerte de su pareja.

El film también recibió otros importantes galardones, como el Oso de Plata de la Berlinale (2017), el Goya en España y cinco premios Platino del cine iberoamericano.

Lelio destacó luego con producciones como Disobedience (2017), donde trabajó con Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell (2018), con Julianne Moore; y El prodigio (2022), con Florence Pugh.

Lelio trabajaba en la película “Poeta Chileno”, basada en el libro del novelista Alejandro Zambra.

Con información de AFP y de Reuters