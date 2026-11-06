Con 150 films: comenzó el festival de cine de Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Ni nombres internacionales rutilantes como hasta hace poco más de una década ni tampoco los brillos de las estrellas más cercanas. La alfombra roja que conducía, ayer, a la ceremonia de apertura del 41° Festival Internacional de Cine ofreció esta vez un entorno con una rambla renovada en la plazoleta de acceso a la Sala Astor Piazzolla, una jornada primaveral como no se había vivido desde el cambio de estación y una muy buena demanda previa de boletos para ver algunos de los más de 150 títulos que se proyectarán hasta el próximo 15 próximo.

Los curiosos que se alineaban alrededor del vallado de seguridad miraban y buscaban reconocer entre los invitados a este acto inaugural a algunas de las figuras conocidas de la televisión, de la pantalla grande o, en estos tiempos digitales, de los tan promocionados streamings. La destacada de la noche era Cecilia Roth, quien eludió el acceso principal para ingresar, vestida con relativa formalidad, lejos de los flashes.

Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman Mauro V. Rizzi

A capacidad completa se inició la presentación oficial. Hace tiempo que reclamaron un mayor compromiso y participación para defender la Clase A, que posiciona a Mar del Plata como único destino de América Latina en tener permanente una competencia de cine de máxima categoría. La respuesta se conoció en estas últimas horas y se remarcó con orgullo: antes de que comenzara la primera proyección había 30.000 tickets vendidos con anticipación y más de 40 funciones agotadas. El dato se celebró en la ceremonia de apertura.

“La respuesta del público es increíble”, reconocieron los coordinadores artísticos del festival, Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, y Carlos Pirovano, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

Lo relacionaron con una programación muy completa y un trabajo con mayor anticipación y difusión que llevó al público a interesarse y participar. También a tomar nota del valor de las entradas, más baratas que el año pasado: se paga 5000 pesos por cada película, 3000 los jubilados y estudiantes y hay paquetes de cinco funciones por 15.000 o 10 por 25.000 pesos.

Esta gala comenzó con luz diurna al momento de la alfombra roja. En ese listado aparecieron Lorena Muñoz, Martín Slipak, Andrea Rincón, Malena Sánchez, Agustina Agazzani, Maite Lanata, Azul Fernández, Benjamín Alfonso, Carla Moure, Antonia Bengoechea, Nicolás García Hume, Nai Awada, Eial Moldavsky, Romina Ricci, Victoria Kramer, Diego Páez Vilaró, Sebastián Tato Manusovich, Pamela David, Gastón Dalmau, Gonzalo Demaría, Antonella Kruger, Yassine El Idrissi y Edda Bustamante, según el detalle aportado por la organización.

El film de apertura

Cerró la gala con las luces de la sala apagadas para ver el primer film de la amplia grilla que se ofrece en esta edición, que se extenderá por diez días: Caballo salvaje nueve, dirigida por Martin Mcdonagh y protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo y Ailín Salas.

Entre aquella previa y el momento de la proyección, hubo una ceremonia conducida por Teté Coustarot y Guido Záffora y que también tuvo sentados en las primeras filas al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; al presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de la ciudad de Mar del Plata, Diego Juárez y la subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto. Mediante una nota acompañó el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes, Luis Alberto Scalella.

También se ofrecieron discursos muy breves y se resaltó el valor del premio mayor de este festival, el Astor. Entre los asistentes estaba uno de los que lo recibió en días previos y en el marco de esta 41° edición: Emilio Kauderer, compositor responsable de destacadas bandas sonoras en gran cantidad de films. Se lo distinguió por su trayectoria.

A las proyecciones de secciones en competencia se sumarán otras que buscan ampliar la participación e incluso escenarios para ver cine. El Teatro Municipal Colón ofrecerá funciones gratuitas y en Villa Victoria Ocampo se dispondrá de una pantalla gigante para disfrutar de películas durante las próximas diez noches.

Durante el ingreso de invitados a esta ceremonia inaugural también se coló la política y con poca relación con el cine. Así como en otras oportunidades esa carga estaba más presente con algunos dirigentes y funcionarios de alto rango, esta vez llegó desde la militancia. En el foyer de la Sala Piazzolla se movió un grupo de jóvenes con remeras blancas, en bloque y con una leyenda estampada sobre el frente, en las que se leía: “Cristina Libre”.