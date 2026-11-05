Sacrificio: los elegidos es un thriller con ánimos de farsa que se queda a mitad de camino

Sacrificio: los elegidos (Sacrifice, Reino Unido / Francia / Estados Unidos / Grecia/ Chipre / Italia / Australia / 2025). Dirección: Romain Gavras. Guion: Romain Gavras, Will Arbery. Fotografía: Matías Boucard. Edición: Benjamin Weill. Elenco: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich, Ambika Mod, Miriam Silverman. Calificación: No disponible. Distribuidora: Impacto Cine. Duración: 103 minutos. Nuestra opinión: regular.

Es difícil encontrar en el cine algo para decir sobre el deterioro del planeta y la responsabilidad del hombre y el desarrollo tecnológico que no resulte una declaración condescendiente y banal a menudo asentida sin atención, o una provocación feroz y pesimista recibida entre el escándalo y la condena. El cine ha quedado atrapado en esa encrucijada y el director Romain Gavras -hijo del comprometido cineasta grecofrancés Costa-Gravras-, quien ya había sorprendido con la intensa Athena (2022), decide hacer su apuesta. Un thriller que tiene mucho de farsa y que en esa frontera porosa entre la denuncia y la burla se queda a mitad de camino: Sacrificio es una película despareja y bastante aburrida, que quizás entiende lo que quiere decir, pero no logra ponerlo en sus imágenes.

En una isla remota de Grecia, un evento millonario que aspira a preservar el planeta de la devastación con el hallazgo de nuevas energías minerales en el fondo del océano invita a estrellas y gurúes tecnológicos para su autocelebración. El anfitrión es Ben Bracken (Vincent Cassel), un inversor millonario que se jacta de su altruismo en un video de promoción que corre los límites de la vergüenza ajena. En esa fiesta de cócteles y selfies, el único que parece sufrir el peso de la impostura es Mike Tyler (Chris Evans), una super estrella que ya vivió una cancelación temporal luego de arremeter con un lanzallamas contra la hipocresía del sistema. Se recompuso, se internó y se llamó a silencio, y ahora espera el nuevo beneplácito de los que podrán financiar sus películas y validar su reinserción en el negocio.

Sacrificio: los elegidos

En medio de esa tensión mental para Mike, una secta ecológica irrumpe en las catacumbas con armas de verdad y un discurso mesiánico sobre el fin del mundo y la elección de sus salvadores. Joan (Anya Taylor-Joy) es la líder y voz cantante, tan oscura como magnética en la profundidad de su convicción. Gavras hace colisionar dos discursos: el de la hipocresía radical con monigotes que no terminan de distinguir lo real de su farsa, y los jóvenes terroristas, ataviados con creencias tan válidas como equivocadas. Allí el director intenta conciliar su despliegue visual embriagante, algo que ya había demostrado en Athena, con un discurso algo confuso y tambaleante, que no termina de saber a quién de todos debe condenar. Hacia el final, John Malkovich asoma como un intento de voz de conciencia, reveladora, cínica, pero tardía para el equilibrio del relato.

Sacrificio: Los elegidos

Todo lo que parece caer bajo la daga satírica de Gavras, desde la pedantería de los tecnócratas hasta la convicción autodestructiva de los ecologistas, resulta meritorio en su exposición, aunque algo reduccionista. Pero ese gesto irreverente que puede resultar atractivo en la primera mitad de la película, con momentos intensos y reflexivos -un brazo mutilado, una banda musical con la madre y la hija ‘Tierra’, sacrificios parentales, la utopía del héroe-, se dispersa a medida que las coordenadas quedan establecidas, y la película entra en un loop derivativo en el que no sabe qué hacer con lo planteado, se vuelve redundante y poco imaginativa.

Sacrificio: Los elegidos

Sin llegar al tono efectivo de la comedia negra, el humor de Sacrificio se diluye en la pretendida gravedad de su mensaje que justamente peca de lo mismo que denuncia. La crudeza de la exposición que había definido al cine de Gavras padre es algo que aquí no aparece, el propio ego de quien atiza al narcisismo es la muestra de esa trampa de la que no termina de liberarse, aunque salte a lo profundo de un volcán enfurecido.