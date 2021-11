A un mes de la muerte de Halyna Hutchins, las miradas apuntan a Alec Baldwin mientras otra historia empieza a escribirse en Hollywood

A un mes de la tragedia en el set que terminó con la vida de Halyna Hutchins, las culpas y responsabilidades están todavía lejos de esclarecerse y todavía quedan unos cuantos pasos pendientes por cumplir en la investigación oficial sobre lo ocurrido durante el rodaje de la película Rust.

Mientras tanto, Hollywood mira más allá, al mediano y al largo plazo. Sabe que tarde o temprano lo ocurrido el 21 de octubre, cuando Alec Baldwin mató por accidente a la directora de fotografía del western que estaba filmando en Nuevo México, abrirá un tiempo de cambios en la industria del cine . Nadie sabe todavía cuáles serán sus alcances, pero todos están seguros de que el fallido y desgraciado rodaje de la película Rust fijará nuevas reglas y, quizás, cambios de conducta que dejarán una huella profunda.

El domingo 16 de noviembre, el cineasta Bandar Abuliwi encabezó un acto público en la puerta del Barclay Center de Brooklyn para difundir lo que definió como “ley Halyna”, un conjunto de propuestas legislativas cuyo último objetivo es la prohibición del uso de armas y municiones reales en los sets de filmación .

Halyna Hutchins, la directora de fotografía que murió el 21 de octubre en pleno rodaje por el disparo accidental de un arma manejada por Baldwin

A fines de octubre, Abuliwi lanzó a través de change.org una petición en ese sentido que hasta ahora suma casi 116 mil adhesiones. Entre las firmantes aparecen varias figuras conocidas de Hollywood: las actrices Olivia Wilde, Sarah Paulson, Anna Paquin, Lena Dunham, Julianne Moore y Holland Taylor. También suscribió la petición Dwayne Johnson, y este nombre es el que la industria mira con mayor atención, porque en las últimas semanas fue todavía más allá y anunció públicamente que de aquí en adelante no usará armas verdaderas en sus películas .

¿Será el de Johnson, una de las figuras más taquilleras e influyentes de la industria, el caso testigo que ponga en marcha una nueva era? Los observadores más sagaces de Hollywood coinciden en que todavía es prematuro aventurar esa tendencia, pero a la vez sostienen que el debate está instalado cada vez con más fuerza, sin vuelta atrás.

“ Lo que pasó en el rodaje de Rust fue un terrible accidente, pero siempre es difícil distinguir entre una bala ficticia y una real. Cada vez que me entregan un arma en el set la abro, la muestro a la persona a la que estoy apuntando, se la muestro al resto del equipo. En cada toma la usás y se la devolvés al armero cuando terminás. Llevo 40 años filmando y siempre la persona responsable de las armas es el jefe de utilería o el armero. Punto ”, dijo George Clooney hace una semana.

El actor buscó tras la tragedia refugio en su familia (aquí, con su esposa Hilaria) y canceló todos sus compromisos laborales TIDNY-113

El actor recordó algo que toda la industria tiene en cuenta. No se recuerda un debate similar desde 1993, cuando Brandon Lee murió en pleno rodaje de El cuervo, también por un disparo accidental de arma de fuego. Desde ese momento se activaron procedimientos de seguridad que hicieron hasta ahora casi imposible la posibilidad de un hecho similar. Hasta que lo ocurrido hace un mes en Nuevo México planteó la necesidad de volver a prestarle atención a un tema que la industria creía resuelto.

“Brandon era un amigo muy cercano. Jugábamos al básquet y salíamos tres veces por semana. Era su gran oportunidad. Después de lo que le pasó nunca dejé de cumplir las medidas de seguridad. Nadie tiene intención de hacer algo malo, pero por mi vida juro que aún en una película de bajo presupuesto nunca habría contratado como armero a alguien sin experiencia ”, agregó Clooney.

La armera Hannah Gutierrez-Reed, señalada en denuncias e investigaciones por su escasa experiencia instagram

Hoy, todas las miradas se dirigen a Hannah Gutiérrez-Reed, la joven de 24 años que estaba a cargo de todo el armamento del rodaje de Rust. También está en la mira Dave Halls, el asistente de dirección que por protocolo y costumbre tenía en esa filmación las mayores responsabilidades en cuanto a la seguridad. Fue también la persona que le entregó a Baldwin el arma asegurándole que no era peligrosa.

El actor, protagonista y productor de Rust, instó hace unos días a toda la industria a que contrate oficiales de policía para supervisar el uso seguro de las armas en cada rodaje de cine y TV. Golpeado por la tragedia, Baldwin canceló todos sus proyectos, eligió el cobijo y la protección de su familia y sabe que tendrá que desfilar varias veces por los tribunales de Los Ángeles. Las dos demandas judiciales presentadas hasta ahora lo hacen co-responsable de la tragedia y no serán las únicas. En la segunda, conocida esta semana, la supervisora de guiones Mamie Mitchell, dijo que Baldwin “eligió jugar a la ruleta rusa con el arma cargada”. Gutiérrez-Reed y Halls se preparan para correr con la misma suerte .