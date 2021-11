Nueva demanda contra Alec Baldwin por la tragedia en el set: “Eligió jugar a la ruleta rusa con un arma cargada”

Una nueva demanda judicial contra Alec Baldwin y los productores de la película Rust fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia cuando está a punto de cumplirse un mes de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, víctima de un disparo accidental del arma que Baldwin manejaba durante un ensayo de la filmación en Nuevo México.

“Alec Baldwin debería haber asumido que el arma en cuestión estaba cargada a menos que pueda demostrar o haya verificado lo contrario. No tenía derecho a confiar en alguna supuesta declaración del asistente de dirección que le garantizaba que el arma era segura. El señor Baldwin no puede esconderse detrás de un asistente de dirección para intentar disculparse del hecho de que él mismo no revisó el arma. El señor Baldwin eligió jugar a la ruleta rusa con un arma cargada, sin que él y la armera la revisaran ”, afirma la supervisora de guiones de la película, Mamie Mitchell, en su presentación.

Está por cumplirse un mes de la trágica muerte de Halyna Hutchins durante el rodaje de Rust Fred Hayes - Getty Images North America

Mitchell acusa a Baldwin y a los otros responsables de la producción de “agresión” y de haberle provocado de manera intencional daños físicos y emocionales. Responsabiliza al actor (que además es uno de los productores de Rust) por no haber verificado como correspondía si el arma estaba cargada. La acusación de Mitchell también alcanza al primer asistente de dirección Dave Halls (quien le aseguró al actor que el revólver no era peligroso) y a Hannah-Gutiérrez Reed, responsable de todo el armamento usado durante la filmación.

“ Nunca olvidaré lo que sucedió en el set de Rust ese día. Esa tragedia me quitó la alegría de vivir. No quiero que lo que vivimos en nuestro set vuelva a ocurrir ”, dijo Mitchell. Es la segunda vez que los tribunales de Los Ángeles reciben una demanda planteada contra Baldwin y los productores por un integrante del equipo de filmación de Rust. La anterior fue presentada por el jefe de electricistas Serge Svetnoy, que acusó a Baldwin, a los otros productores y a la armera de “negligencia” y pidió que fuesen llevados a juicio.

El lugar en el que se produjo la tragedia durante la filmación del western protagonizado y producido por Alec Baldwin

Mitchell reveló por primera vez desde que ocurrió la tragedia que en el plan de trabajo de la película y en el guion nunca estuvo establecido de que Baldwin debía disparar en ese momento y que nadie lanzó dentro del set la advertencia a viva voz de que se pondría en funcionamiento un arma. Los abogados de Mitchell acompañaron la demanda con imágenes de tres tomas diferentes que incluyen primeros planos de los ojos de Baldwin, una mancha de sangre en su hombro y una toma de su torso en el momento en que su mano se disponía a llegar a la funda en la que estaba el arma.

En la presentación judicial, la supervisora de guiones afirma que “estaba aterrorizada y temía por su vida”. Agrega que tras el disparo empezó a sufrir un fuerte dolor de cabeza y un fuerte zumbido en sus oídos. También sostiene que su vida y la del resto del equipo de filmación se puso en peligro porque los productores decidieron reducir varios costos.

Mitchell fue la primera persona en llamar a los servicios de emergencia cuando se produjo la tragedia, el 21 de octubre pasado, mientras se ensayaba una escena del western protagonizado por Baldwin en el Bonanza Creek Ranch de Santa Fe, Nuevo México. En ese momento se encontraba muy cerca del lugar en el que Hutchins recibió el disparo que poco después le causaría la muerte.