Amos del universo llega dispuesta a no tomarse del todo en serio este gran mundo fantástico

Amos del universo (Masters of the Universe, Estados Unidos/2026). Dirección: Travis Knight. Guión: Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callahan. Fotografía: Fabian Wagner. Música: Daniel Pemberton. Elenco: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba, Jared Leto, Alison Brie, Morena Baccarin. Distribuidora: UIP-Sony. Duración: 141 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: buena.

A esta altura, después de todo lo que viene pasando en los últimos años con las llamadas grandes “franquicias” de Hollywood que involucran a todo tipo de superhéroes, personajes míticos y mundos fantásticos, una nueva adaptación al cine de las aventuras de He-Man y los Amos del Universo solo podría apoyarse para funcionar razonablemente sin tomarse demasiado en serio a sí misma.

La primera buena noticia es que Travis Knight entendió muy bien esa premisa indispensable. Lo hizo por ejemplo en Bumblebee, la magnífica adaptación al mundo real de los personajes de Transformers. Pero también tiene sensibilidad artesanal y buen ojo para contar historias como lo demuestra su trabajo al frente de las maravillosas películas de Laika, el estudio de animación surgido de su propia iniciativa creadora.

Ahora, en su segunda experiencia “oficial” con Mattel, dueña del universo que gira alrededor del castillo de Grayskull, Knight llena de chistes, referencias a la cultura pop y mirada paródica la entrada en acción de Adam, el rubio ingenuo y corpulento que llegó a la Tierra escapando (cuando era apenas un niño) de la destrucción de Eternia y el triunfo del temible Skeletor sobre la estirpe real de la cual es heredero.

Las mejores bromas aparecen con Adam como un mortal más, primero como oficinista en una empresa de recursos humanos excesivamente apegada a las políticas inclusivas y luego reencontrándose con su mundo originario en una desopilante escena ambientada en un local de cómics.

Amos del Universo llega este jueves a los cines Photo Credit: Amazon MGM Studios

La parodia se instala en cada movimiento de Adam, favorecido por la divertida y desprejuiciada personificación de Nicholas Galitzine. El carilindo actor británico sabe jugar con la mezcla de músculos, asombro, decisión y torpeza circense que tiene a su disposición. También cuenta con un muy apropiado diseño de producción en el que todo el entorno (desde la indumentaria retro antigua y medieval hasta las batallas protagonizadas por toda clase de seres fantásticos) jamás esconden detrás de todos los efectos digitales una raíz postiza, artificial, como si estuviese en el fondo hecha de materiales precarios en vez de tecnología de avanzada.

Del otro lado, Skeletor (Jared Leto, oculto por completo detrás de un frondoso traje digitalizado y una voz distorsionada) también funciona como una gran caricatura. Juega a ser villano por el propio hecho de serlo, dejando varias veces a la vista (y al borde del ridículo) esa pantomima. En cambio, encarnando al valeroso Duncan, Idris Elba entiende muy bien a fuerza de oficio y autoridad cuándo hay que reírse y cuándo deben tomarse las cosas un poco más en serio.

Jared Leto interpreta al malvado Skeletor Photo Credit: Amazon MGM Studios

El resultado no es del todo satisfactorio porque Knight no consigue llevar hasta las últimas consecuencias su propósito inicial de construir una sátira juguetona hecha y derecha que a la vez funcione como homenaje al dibujo original y responda satisfactoriamente a la nostalgia de los fans. Para eso están los poderosos riffs de la guitarra rockera de Brian May y una breve aparición sorpresa como tributo a la casi olvidada primera versión con personajes de carne y hueso de 1987.

En la extensa trama (141 minutos que varias veces hacen notar su peso excesivo) cada vez que las circunstancias nos llevan a un terreno más serio la trama se carga con demasiado lastre, los cruces entre personajes se reiteran y las escenas de acción no siempre tienen un derrotero comprensible. Esos desvíos y confusiones confirman la sensación de que hubo demasiadas manos en la elaboración de una historia que –como es de esperar- promete nuevos capítulos a partir de dos escenas post-créditos.