El mensaje de Shakira para Messi luego de la derrota en la final del Mundial 2026

Luego de la victoria de España en la final del Mundial de 2026, Shakira, quien formó parte de la ceremonia de medio tiempo del partido, publicó un mensaje dedicado a los argentinos y en especial al capitán del seleccionado, Lionel Messi.

En una publicación de Instagram con letra celeste y fondo blanco, escribió: “¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026″. Para cerrar el comunicado, conluyó: “¡Siempre en mi corazón!“, junto a un emoticon de una bandera de Argentina y un corazón rojo.

La cantante comparte un vínculo con el jugador y su esposa, Antonella Rocuzzo, debido a que compartió muchos años de su vida mientras vivió en Barcelona por su relación con Gerard Piqué.

El mensaje de Shakira tras la derrota de Argentina (Instagram: @shakira)

Los elogios de Shakira a Messi

Tras el triunfo argentino ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la cantante halagó no solo Messi, sino también a su esposa, Antonella Rocuzzo. A través de un mensaje de Instagram escribió: “¡Lo que está haciendo @leomessi es extraordinario! Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el tiempo y todas las adversidades. Prueba que una persona no se define por su edad ni por lo que digan los demás”.

“¡Y sé que tener a una mujer como @antonelaroccuzzo a su lado le da la fuerza y ​​la inspiración para demostrarlo!”, sumó la cantante colombiana.

El sorpresivo posteo de Shakira dedicado a Messi y Antonela Roccuzzo Captura Instagram (@shakira)

La participación de Shakira en la final del Mundial 2026

Junto al nigeriano Burna Boy, la artista colombiana sumó al repertorio mundialista otro de sus temas, “Dai Dai”, esta vez con un grupo de chicos que la rodeaban y no paraban de bailar. Esos mismos chicos fueron los grandes protagonistas del número final: un coro infantil del histórico Plaza Sésamo tomó el centro del escenario.

Sobre el campo de juego se desplegó una bandera multicolor con la palabra Love bien grande, mientras el cantante de Coldplay, cerraba el show rodeado por los chicos del coro, el director Dudamel y varios de los personajes de los Muppets: Kermit, Miss Piggy y el resto del elenco que pasó por el escenario.