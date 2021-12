Brad Pitt sale al rescate de Sandra Bullock y la sorprende con su belleza

Sandra Bullock y Channing Tatum unieron fuerzas -y mucho humor- para protagonizar la comedia The Lost City, producción que acaba de difundir su primer adelanto y ya está dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque en las imágenes se ve una escena muy hilarante protagonizada por Brad Pitt, que aceptó hacer un cameo como un forzudo personaje que viene al rescate de la actriz. Este film, que cuenta también con la actuación de Daniel Radcliffe en el papel de villano, tiene fecha de estreno para marzo en la Argentina.

The lost city. Sandra Bullock y Channing Tatum

Tatum le da vida a Alan, el modelo de la portada de los libros que escribe Bullock, la autora Loretta Sage en la ficción. En la película, la actriz interpreta a una mujer solitaria que escribe sobre escenarios exóticos y aventureros . En las primera imágenes, la protagonista se muestra reacia a promocionar su nuevo libro porque prefiere pasar su tiempo en la bañadera mientras toma Chardonnay con hielo. Sin embargo, acepta ir de gira con Alan, el guapo modelo que es el rostro de sus libros, para conocer a sus fanáticos y vender copias de su novela. “Sabés que no sos Dash, ¿verdad? Dash es un personaje que inventé “, le dice Loretta a Alan, quien de hecho cree que es Dash.

Sandra Bullock, Daniel Radcliffe y Channing Tatum, en The Lost City Instagram lostcitymovie

Mientras se encuentra de gira promocionando su último libro, Sage es secuestrada por un multimillonario (interpretado por Radcliffe) que espera que ella lo guie a un antiguo tesoro que aparece en sus libros. Alan, quien dedicó su vida a encarnar al héroe de sus novelas, queriendo demostrar que es tan heroico en la vida real como el personaje de sus libros, intenta rescatar a la autora.

Empujados en una aventura épica en medio de la selva, la improbable pareja se une con una única meta: sobrevivir a los contratiempos que aparecen y encontrar el tesoro antes de que se pierda para siempre. La película está dirigida por los hermanos Adam y Aaron Nee ( The Last Romantic, Band of Robbers y Masters of the Universe), el guion está a cargo de Dana Fox (Cruella) y completan el elenco Da’Vine Joy Randolph, Patti Harrison, Oscar Nunez y Bowen Yang. Pero, además, la gran sorpresa de esta producción es la pequeña participación que hace Brad Pitt, quien se pone en la piel de un musculoso agente especial que le agradece a su padre “meteorólogo” su belleza mientras rescata a la escritora de las garras del villano.

Entertainment Weekly reveló días atrás cómo surgió la idea de que Pitt apareciera en este cómico cameo. Al parecer, el actor y Bullock comparten una estilista, Janine Thompson, quien ofició de mediadora. Fue ella quien consiguió que la actriz protagonizara junto a Pitt Bullet Train, a cambio de que él apareciera en The Lost City. Su participación se grabó en cuatro días.

Bullock coincidió con su coprotagonista que Pitt “se robó” el film y que gustosos lo dejaron. “Él entró y la rompió toda. Es realmente divertido“, dijo sobre la actuación del actor. “Sí, entró e interpretó a cierto personaje que encaja en este mundo extraño y simplemente se metió de lleno”, agregó Tatum. “Lo conocía, pero trabajar con él fue algo completamente diferente. No podía concentrarme, realmente fue una experiencia extracorporal en muchos sentidos“, sumó.

Además la actriz habló de los estereotipos dentro de este tipo de películas: “Eso es lo que es tan divertido: se pueden tomar configuraciones antiguas y hacerlas nuevas fácilmente. Y lo divertido de la narrativa femenina-masculina es que ahora podemos darle la vuelta porque ya no es ‘este es el papel de la mujer’, ‘este es el papel del hombre’. Podemos usar todo eso y crear una dinámica completamente nueva y eso es más o menos lo que hicimos”.

Bullock y Tatum trabajan juntos para encontrar un tesoro y salir de la selva

En cuanto al papel del villano, que encarna Radcliffe, Bullock dijo que los fanáticos se sorprenderán. “Es tan loco, lindo y astuto... No sé cómo explicarlo“, dijo y agregó: “Pero no pensarías que juega un papel tan siniestro de una manera tan hermosa, tranquila y atractiva. Realmente va a sorprender a la gente“.

Tatum también expresó qué es lo que espera que los espectadores se lleven de esta comedia de aventuras: “Las películas para mí y durante toda mi vida, han sido formas de escapar y he aprendido que vas a buscar eso, entretenimiento. Pero con buenas películas, terminás aprendiendo lecciones porque podés ver a los personajes aprender cosas a lo largo del camino y crecer. Espero que a la gente realmente le guste este film escapista, pero que trata también de darles algo a nivel emocional aunque sin perder la diversión“.