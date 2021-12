Dalma cruzó a Verónica Ojeda después de que la acusara de cobrar en dólares por el homenaje a Maradona

En todas las familias existen conflictos sin resolver, peleas y tires y aflojes entre los diferentes miembros. Si a eso se le suma una herencia de millones de dólares y exposición mediática, las discusiones se complejizan. El clan Maradona no se salva de este designio y ya todos los miembros están acostumbrados a protagonizar fuertes cruces a través de los medios y las redes sociales. Tras la acusación de Verónica Ojeda sobre el homenaje a Diego en Arabia Saudita, Dalma no tardó en salir a responderle.

La debacle comenzó en la Copa Maradona en Riad, en donde Boca y el Barcelona se enfrentaron en un amistoso para honrar a la estrella del fútbol. Pero no fue solo el increíble encuentro deportivo lo que llamó la atención sino que la gente no pudo evitar notar que, mientras Dalma, Giannina y Claudia Villafañe se mostraron orgullosas entre la hinchada, el resto de los herederos no estuvieron presentes.

Apenas unos días más tarde, Verónica Ojeda -ex de Maradona y madre de Dieguito Fernando- reveló en diálogo con Fútbol 910 por AM 910 Radio La Red que ambas hijas habían aceptado una importante suma de dinero por asistir al homenaje. “Los herederos cobraron 30.000 dólares por la Maradona Cup. Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje”, disparó.

A continuación, explicó que a su hijo lo convocaron a participar pero que ella no aceptó en parte porque no lo consideraba correcto y, en segundo lugar, por que tenía un compromiso con la Justicia. “A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado, pero él tiene que estar en Argentina para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola”, detalló.

Tras las polémicas declaraciones, Dalma Maradona decidió subir un críptico mensaje a sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta a Ojeda. El escrito fue sutil pero bien claro. Para transmitirlo compartió una imagen de un tatuaje que representa el tierno momento en el que ella, de chiquita, le puso flores en las medias a Diego antes de que él entrara a la cancha a entrenar. Acompañando la dulce postal, tipeó: “Miente, miente que algo quedará. Yo me quedo con algo que a vos jamás te va a pasar”.

Aunque la hija mayor de Claudia eligió una forma disimulada de manifestar su desacuerdo con lo que se dice de ella, Giannina optó por algo más directo. “Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita Ojeda. Déjate de joder que esto no es ficción, es realidad. Les pedí que no vendan las cosas de mi papá y todos se hicieron los bol**os”, manifestó en su cuenta de Twitter.

“Y paso a explicarte para que dejes de hablar al pedo de mi hermana y de mí, que la sucesión está formada por cinco integrantes. No sólo Dalma y Gianinna. Fin”, dijo, cerrando el filoso comunicado.