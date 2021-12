Moria Casán contra Wanda Nara, Yanina Latorre lista para tener su programa y Alejandro Fantino se ocupó del caso Verónica Forqué

Esta semana los conductores fueron los protagonistas de los mejores momentos que dio la televisión. Moria Casán debutó en elnueve con un programa de entrevistas, pero antes de meterse en la charla se ocupó de la visita de Wanda Nara al país y le dijo de todo. Yanina Latorre guardó las garras y, al frente de Los ángeles de la mañana, demostró que cuando deja su personaje desorbitado tiene pasta para ser una muy buena conductora. Alejandro Fantino intentó desde Intratables entender la presión de los realities y cómo un huevo frito pasado puede ser más grave que una final deportiva.

Con los tacones de punta

Moria Casán criticó a Wanda Nara

De la señal de ajuste hasta los programas de venta de oro, la televisión argentina esta semana dedicó cada minuto de su transmisión a la llegada a la Argentina de Wanda Nara, la mujer que tan bien ha sabido capitalizar una crisis matrimonial. Y como no podía ser de otra manera, quien también se ocupó de ella en su debut fue Moria Casán, otra experta en exorcizar problemas conyugales en vivo, en directo y a tres cámaras. Moria es Moria llegó a la grilla de elnueve con la impronta frontal y sin concesiones de la estrella. Encima en Ezeiza y empujando las valijas, Nara dejó algunas frases servidas en bandeja, como que ella no le escribe a hombres casados y que pensaba “ir a buscar a la China Suárez”.

Y Moria la atendió en una suerte de resumen de lo mejor de la jornada: “Llegó Wanda al país, esta es la noticia del día, después joden con la fuga de cerebros. Ella piensa estirar el Wanda Gate, esta mujer es como una ‘Kardashian de cabotaje’. Amo a Wanda Nara, era virgen y ahora como está casada no le escribe a los casados. Wanda, no hace falta que vayas a buscar a la China porque tu marido sabe perfectamente dónde encontrarla”. No se salvó ni su tono de voz: “Esas voces que mal me hacen porque no la mejora, en lugar de tanta cartera operate con un fonoaudiólogo, te lo pido por favor. Qué insoportable”. Volvió Moria y la farándula empezó a temblar.

Jaque a Latorre

¡Ver otro costado de Yanina Latorre es posible!

Cualquiera que haya visto más de dos horas de televisión sabe que los que deambulan de la pantalla hacia adentro son personajes, cuando se apagan las cámaras, tienen una vida real, en donde ni gritan, ni andan peleándose con repositores de supermercado porque no los saludaron. Lo que pasa es que a algunos y algunas les sale tan bien que uno se termina confundiendo. Es el caso de Yanina Latorre, que ha sabido como nadie cultivar esa imagen exacerbada, incómoda y por lo general irritante. Y sin embargo, cuando la situación lo amerita la panelista es capaz de mostrar su verdadero yo: sensible, empático y amable.

Con Ángel de Brito de vacaciones, Latorre se colocó al frente de Los ángeles de la mañana por un día y demostró que le llegó la hora del programa propio. Cómo abrió el juego a sus compañeras y el modo en el que llevó las entrevistas a Lali González y Ana Rosenfeld, redundaron en un momento de puro disfrute, con mucha calidez y en un tono de voz dos octavas más abajo del habitual. Un buen momento televisivo y el encuentro de un equilibrio que se agradece y puede rendir mucho y muy bien a futuro.

Sinceridad brutal

Alejandro Fantino analizó la presión que generan los realities como MasterChef Celebrity y sacó junto a su equipo conclusiones inesperadas