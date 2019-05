Brian May: "Queen no ganó ni un peñique con Bohemian Rhapsody"

El guitarrista Brian May (izda) anunció un documental sobre la nueva etapa de Queen

La biopic Bohemian Rhapsody tuvo un largo recorrido de premios, ganando Oscar y Globo de Oro, y logrando una recaudación de más de 900 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, el guitarrista de Queen, Brian May , aseguró estos días ante un medio británico que la banda no ganó "ni un peñique" por la película.

El músico realizó esta afirmación en una entrevista para el programa The Zoe Ball Breakfast Show, de BBC Radio 2, luego de que la prensa inglesa afirmara recientemente que los integrantes de la formación liderada entonces por Freddie Mercury se habían vuelto más ricos "que la propia reina Isabel II" a raíz del proyecto.

Sobre estos dichos, May dijo que le provocó risa leer en el periódico que se estaban enriqueciendo con la película. Y sobre ello, agregó: "Si supieran la verdad. Estuvimos con un contador el otro día y todavía no hemos ganado nada por ello. ¿Cuan exitosa debe ser una producción cinematográfica para que ganes dinero? Hay tanta gente involucrada que las personas no se dan cuenta de todas las piezas que hay que encajar", aclaró.

En relación al éxito que tuvo el film, Brian May opinó: "Fue un largo trabajo de unos doce años hecho con mucho cariño. Pensamos que al final saldría bien y nos sentimos orgullosos por ello, pero no nos dimos cuenta de que saldría tan bien. Es increíble. Ha sido a nivel mundial. Es como una película de mil millones de dólares".

El músico también valoró el hecho de que el film - que podría tener una continuidad- sirvió de homenaje a la memoria de Mercury y aplaudió la forma "fenomenal" en que el actor Rami Malek se puso en la piel del emblemático cantante.