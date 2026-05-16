El gran dia de la Argentina en Cannes: el rescate de un clásico que admira Scorsese y elogios para “una obra maestra del cine pausado”

El cine argentino vivió este sábado su jornada más importante en el Festival de Cannes. La presencia de la delegación nacional estuvo este año una vez más lejos de la principal alfombra roja, pero en cambio sumó varias novedades, iniciativas y presentaciones en distintos ámbitos y pantallas.

El acontecimiento más destacado fue la presentación por primera vez de la copia restaurada de La casa del ángel (1957), de Leopoldo Torre Nilsson, seleccionada dentro de la programación de este año de Cannes Classics, la sección del festival consagrada a recuperar títulos históricos de todas las épocas del cine.

Fernando Madedo, Luis Scalella y Gérard Duchaussoy presentan La casa del ángel, un clásico del cine argentino, este sábado en el Festival de Cannes

Poco después de esa proyección quedó definitivamente sellado el acuerdo por el cual la ciudad de Buenos Aires será en febrero de 2027 la sede del Festival Lumière, uno de los encuentros más relevantes dedicados a la celebración de la historia del cine, cuyo creador y mentor es el director artístico de Cannes, Thierry Frémaux. Y en la tarde del sábado también se produjo el estreno mundial de La libertad doble, de Lisandro Alonso, que integra la programación de la Quincena de los Realizadores, una de las principales secciones de la muestra.

Flavia Palmiero, Javier Porta Fouz, Gabriela Ricardes, Luis Scalella, Hernán Findling y Hernán Lombardi, entre otros, parte de la delegación argentina presente este sábado en el Festival de cannes

“La función salió espectacular y recibió una gran ovación al final. Hemos recuperado y restaurado una película que en su momento fue digna de una Palma de Oro”, dijo a LA NACION desde Cannes Luis Alberto Scalella, presidente de Argentina Sono Film y supervisor del trabajo de restauración de La casa del ángel, ahora disponible en una versión en 4K realizada en nuestro país por la Sociedad por la Restauración Audiovisual, el sello Latam Classics y el laboratorio Cubic, junto con el aporte del programa de Mecenazgo del gobierno porteño.

Apenas terminada la función, Scalella recordó lo complicado que fue volver a contar en la Argentina con la copia original de un clásico de Torre Nilsson que estuvo durante muchos años en Bolonia, donde iba a ser en principio restaurada por los especialistas de L’Immagine Ritrovata, proyecto frustrado por una serie de complicaciones técnicas y logísticas.

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Scalella y Madedo presentan la copia restaurada de La CASA DEL ÁNGEL de Leopoldo Torre Nilsson. Integra la sección Cannes Classics. pic.twitter.com/53Ub2ihOKI — Jose Luis De Lorenzo (@josedelo) May 16, 2026

“La casa del ángel es la película de Torre Nilsson favorita de Martin Scorsese y su Fundación estuvo interesada también en rescatarla. Estuvo mucho tiempo inactiva en Bolonia, se habían perdido los papeles de la exportación y por suerte la Cancillería hizo gestiones para llevarla de vuelta a la Argentina. Apenas la conseguimos pusimos en marcha la restauración”, agregó Scalella, que además es presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos.

Scalella también recordó que La casa del ángel participó de la competencia oficial por la Palma de Oro en Cannes 1957, seleccionada junto con Las noches de Cabiria, de Federico Fellini; El séptimo sello, de Ingmar Bergman; Un condenado a muerte se escapa, de Robert Bresson, y otros grandes títulos. El premio mayor lo obtuvo ese año La gran tentación (Friendly Persuasion), de William Wyler. “Recuperamos la película fundacional de Torre Nilsson. Allí están todas las claves de su cine”, recordó Scalella.

Elsa Daniel y Lautaro Murúa en una escena de La casa del ángel Argentina Sono Film/Kobal/Shutterstock

La única exhibición de la copia restaurada de La casa del ángel se hizo a primera hora de la tarde de este sábado en la sala Buñuel, cuya capacidad (452 asientos) estuvo completa. Frémaux hizo las presentaciones junto con Scalella, Fernando Madedo (presidente de la Sociedad por la Restauración Audiovisual y coordinador de todo el trabajo de rescate del film) y el director de Cannes Classics, Gérard Duchaussoy.

“Estoy aquí para presentar esta película y decirles lo contentos que estamos por la nueva vida que le han dado. Buenos Aires es muy importante para Cannes, donde tenemos Ventana Sur y la Semana del Cine de Cannes”, señaló Frémaux. “Torre Nilsson es considerado el maestro del nuestro cine moderno. Estas películas, en aquella época, mostraban mucho coraje y no se callaban ante nada”, agregó Scalella desde el escenario. Lo escuchaban, entre otros, personalidades de la industria audiovisual local como el presidente de la Academia del Cine de la Argentina, Hernán Findling, realizadores y otras figuras, entre ellas la actriz y presentadora Flavia Palmiero, pareja de Scalella.

Ricardes y el director Maxi Gutiérrez presentan la película sobre la puesta de Cyrano en el Festival de Cannes 2026

También estuvo presente en esa función la delegación porteña encabezada por los ministros Gabriela Ricardes (Cultura) y Hernán Lombardi (Desarrollo Económico), que selló definitivamente este fin de semana con Frémaux y su Fundación Lumière el acuerdo previamente anunciado por el cual en febrero de 2027 el festival de cine clásico y preservado que lleva el apellido de los creadores del cinematógrafo tendrá como sede a la ciudad de Buenos Aires.

Los funcionarios mantuvieron este fin de semana en Cannes reuniones de trabajo con Frémaux y la directora de programación del Festival Lumière, Maelle Arnaud, y próximamente se anunciará la programación de una muestra (creada en 2009 en la ciudad francesa de Lyon) que por primera vez llegará a la Argentina.

Thierry Frémaux, director artístico del Festival de Cannes, regresará a Buenos Aires en febrero de 2027 con una muestra de cine clásico que rinde homenaje a los hermanos Lumiere SAMEER AL-DOUMY - AFP

Poco después de la función de La casa del ángel, este sábado se presentó, dentro del stand montado por el gobierno porteño en el Marché du Film (el mercado de películas de Cannes), el documental Cyrano en mi cabeza, surgido de la puesta teatral de la clásica obra de Edmund Rostand que protagonizó Gabriel Goity. Estuvieron presentes en Cannes el director del largometraje, Maxi Gutiérrez, y Javier Porta Fouz, director del Bafici, dentro de cuya programación de este año se exhibió este trabajo por primera vez.

Este domingo 17 se exhibirá en el mismo stand Los vencedores, de Pablo Aparo, película ganadora del Gran Premio Buenos Aires del último Bafici. Y lo mismo ocurrirá con La verdadera historia de Ricardo III, adaptación para el cine dirigida por Marcelo Piñeyro de la versión teatral protagonizada por Joaquín Furriel y realizada por Calixto Bieito.

Una imagen de La libertad doble, el regreso del realizador argentino Lisandro Alonso a Cannes

También recorrieron todo Cannes este sábado los primeros elogios al estreno mundial de La libertad doble, la película más reciente de Lisandro Alonso, que retoma 25 años después la historia del hachero Misael Saavedra. Es el mismo protagonista de la ópera prima del realizador (La libertad), a partir de la cual Alonso se convirtió en uno de los cineastas argentinos de mayor reconocimiento en el mundo cinéfilo. La función se realizó a sala llena (825 localidades) en el Théâtre de la Croisette, la sala principal de la Quincena de Realizadores.

Según la crítica de Variety, firmada por Beatrice Loayza, Alonso aprovecha la oportunidad de esta secuela “para darle un giro a la historia, aunque de una manera rigurosamente sutil que entusiasmará a sus seguidores más experimentados y seguramente alejará a quienes prefieren narrativas más tradicionales”.

La película, coproducida entre la Argentina, Chile, Luxemburgo, Alemania y el Reino Unido, se caracteriza por “tomas largas y pausadas que nos sumergen en la existencia rudimentaria de Misael, donde el canto de los pájaros y el crujir de las ranas se combinan con bellas composiciones de extensos planos a cargo del director de fotografía Cobi Migliori para crear una atmósfera hipnótica”.

Afiche de La Libertad Doble, de Lisandro Alonso.

Para David Katz, crítico de Cineuropa, “la elocuencia, paciencia y madurez de La libertad doble resultan aleccionadoras al compararla con muchas otras películas de autor contemporáneo”. También señala que Alonso “incorpora lecciones y aspectos de todas sus películas previas, dando como resultado algo inquietante y poderoso”.

Desde el blog estadounidense IndieWire, Vadim Rizov celebró la llegada de una secuela “inesperada y exigente” que definió como una “obra maestra del cine pausado”. Destaca también la llegada de un nuevo personaje, encarnado por la actriz chilena Catalina Saavedra (sin parentesco con Misael en la vida real), y subraya algunos cambios estilísticos respecto de la primera parte que responden a motivaciones políticas: “Alonso dramatiza con gran claridad su convicción de que la vida en la Argentina se ha vuelto más difícil en los 25 años transcurridos desde su primera película”.