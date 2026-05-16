El video del fuerte accidente que sufrió Camila Mayan en el gimnasio

Una de las peores pesadillas de una persona que va al gimnasio es sufrir una caída o que una pesa termine en el piso con tanto ruido que todas las miradas se volteen para ver qué sucedió. Y justamente uno de esos casos le sucedió recientemente a Camila Mayan. Mientras intentaba subirse a la cinta, se resbaló y terminó en el piso con un golpe en la rodilla. Pero eso no fue todo. La secuencia quedó grabada y ella decidió compartirla con sus seguidores.

Como influencer, Camila Mayan acostumbra a publicar en sus redes sociales gran parte de las cosas que acontecen en su día a día. Fue por eso que esta semana compartió en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 732 mil seguidores, su blooper del gimnasio.

Cami Mayan sufrió una fuerte caída en el gimnasio (Foto: Captura de video)

En el video se la pudo ver vestida con un look deportivo color gris de top y calzas largas y el cabello recogido durante una sesión de entrenamiento. Tras finalizar una rutina de fuerza, se dirigió a la cinta caminadora. Pero cuando intentó subirse a la máquina, que ya estaba en funcionamiento, no logró agarrarse al barral a tiempo y terminó con una rodilla en la cinta y la otra en el piso. Aunque tuvo buenos reflejos y rápidamente se reincorporó y reanudó la marcha, el daño ya estaba hecho.

A su lado estaba una de sus compañeras, también haciendo cinta, y una tercera mujer entrenando con ellas. Ambas empezaron a reírse a carcajadas, al punto tal que se vieron obligadas a frenar la actividad.

Mayan mostró la herida que le quedó en la rodilla (Foto: Instagram @camimayan)

Una vez que terminaron el entrenamiento, accedieron a la cámara de seguridad del gimnasio para ver el momento. Como Mayan no sufrió una herida de gravedad y estaban en confianza, se permitieron volver a reaccionar a lo que pasó. “No puedo parar de reírme”, aseguró la conductora de Patria y familia (Luzu TV). Acto seguido compartió una foto del pequeño raspón que le quedó en la pierna derecha tras la caída. “Me hice una frutilla como cuando era una niña. Bárbaro”, expresó.