Buscando a Madonna: la agotadora y feroz competencia de siete jóvenes estrelleas para protagonizar la biopic de la diva

Tras la moda de las remakes, Hollywood sucumbió en otro vicio revisionista: el de las series y películas basadas en la vida de personas (casi) de carne y hueso. Marilyn Monroe, Elton John, Freddie Mercury, Pamela Anderson y Tommy Lee son algunas de las figuras que, en los últimos años, merecieron su propia ficción. Ahora, en una nueva tanda que parece inagotable, llegó el turno de Madonna, “la reina del pop”.

Como no podía ser de otra manera, es la artista quien está detrás del proyecto. Fiel a su estilo, la mujer que supo reinventarse una y mil veces está pendiente de cada detalle; comenzó participando de la selección de aspirantes a ponerse en su piel y supervisa exhaustivamente cada instancia de la preproducción.

Aunque hasta el momento el proyecto -que todavía no tiene fecha de estreno- se mantiene bajo siete llaves, trascendió que esas aspirantes fueron varias, pero con el correr de los meses, son siete las que siguen en carrera. El grupo es tan variado y multifacético como la obra de la inspiradora del proyecto: entre quienes quieren convertirse por un rato en la “chica material” se encuentran ganadoras del Emmy, nominadas al premio Oscar, jóvenes promesas del cine independiente y cantantes.

En rigor, la directora de casting es Carmen Cuba, quien entre sus méritos cuenta el haber elegido a los protagonistas de Stranger Things, los cuales pasaron de ser desconocidos a convertirse en grandes estrellas infanto-juveniles dentro de la industria del entretenimiento.

Ella, junto a la mismísima Madonna, fueron reduciendo el listado de posibles protagonistas hasta dejar a solo un puñado en carrera. Entre las favoritas del público -y de los millones de fans de la diva de la música- se encuentran nada menos que Florence Pugh, Julia Garner y Alexa Demie.

Florence Pugh, una de las favoritas de los fanáticos de la reina del pop

Pugh, quien viene de repetir el rol de Yelena Belova en Black Widow y Hawkeye cortó su larga melena rubia en los últimos meses y se platinó el cabello como Madonna en sus comienzos. Algo similar ocurrió con la cabellera de Garner. Y aunque ninguna de las dos reveló a qué se debe ese drástico cambio de look, cada vez que comparten una foto en sus redes sociales, no son pocos los seguidores que comparar sus nuevos estilos con el de la cantante.

Julia Garner, otra de las grandes candidatas

El caso de Demie es diferente. La actriz, que compone a Maddy Perez en la exitosa Euphoria, subió a su cuenta de Instagram las primeras fotos con el cabello platinado en octubre de 2021, pero luego volvió a su apariencia habitual, quizá para conservar el aspecto de su personaje en la ficción de HBO que va por su segunda temporada. Sin embargo, algunos de sus fanáticos se entusiasmaron cuando, en la última semana, compartió la portada de una revista en la que se la ve muy parecida a Madonna.

La fotografía de aquella tapa, un primer plano en blanco y negro de la actriz, hace foco en su mirada sensual y en sus labios, y lo que resalta es un diente de metal, como el que supo lucir la intérprete de “Like a Virgin” años atrás. Muchos consideraron que aquella imagen fue un guiño de la actriz y un mensaje de que ella también sigue en carrera para alzarse con el papel.

El impresionante cambio de look de Alexa Demie para parecerse a la diva

Garner, Pugh y Demie deberán “luchar” también contra la actriz de cine independiente Odessa Young (Buscando a Grace) y la jovencísima Emma Laird (Major of Kingstown).

Odessa Young también está en competencia

Si hay algo que ha demostrado Madonna a lo largo de las décadas es que, no solo tiene en claro qué es lo que quiere, sino que sabe como conseguirlo y trabaja muy duro para lograrlo. Por eso, para dar con la intérprete adecuada, el espectacular casting no se limitó solo al mundo de la actuación, sino que también le dio chances a al menos dos cantantes: Bebe Rexha y Sky Ferreira, quien ya mostró su talento para la actuación en Twin Peaks y The Twilight Zone.

Emma Laird en una producción de fotos que recuerda a la cantante

The Hollywood Reporter informó que las siete participan de sesiones de coreografía intensas, a veces de hasta 11 horas al día, primero con el coreógrafo de Madonna y después con la propia diva. Además, el proceso incluye lecturas del guion y audiciones de canto con la estrella de la música. “Tienen que poder hacer todo”, le aseguró una fuente a aquel medio.

Del mundo de la música, Bebe Rexha también quiere ponerse en la piel de Madonna

Según trascendió, la historia se centra en la vida de la cantante, desde su llegada a Nueva York hasta su histórica gira Blonde Ambition, de 1990, lo que explicaría los looks “ochentosos” de algunas de las candidatas.

En un principio, se informó que el guion estaría a cargo de la ganadora del premio Oscar Diablo Cody (La joven vida de Juno) y de la propia Madonna, pero en los últimos meses crecieron las versiones que indican que Erin Cressida Wilson (La secretaria, Vinyl) se habría sumado al equipo creativo.

Sky Ferreira, también platinada para parecerse a la diva

La dirección estará a cargo de la diva, que ya se probó también detrás de cámara en Filth and Wisdom y El romance del siglo. “La razón por la que me involucré de lleno en el proyecto es porque mucha gente ha tratado de escribir películas sobre mí, pero siempre son hombres”, explicó Madonna, en octubre pasado, durante una aparición en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon.