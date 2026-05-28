Madonna reveló quién fue el mejor de sus amantes: “Solo voy a hablar de gente que ya murió”

Jean-Michel Basquiat, Tupac Shakur, Luke Perry, Sean Penn, Warren Beatty, Dennis Rodman. La lista de romances —confirmados o rumoreados— de Madonna es casi tan célebre como su carrera musical. Pero cuando le preguntaron recientemente quién había sido el mejor amante de su vida, la Reina del Pop decidió reducir el juego a una categoría muy particular: elegir únicamente entre los que ya han fallecido.

Madonna junto al actor Luke Perry, con quien protagonizó un promocionado romance en los años noventa Grosby Group

La confesión ocurrió durante una entrevista grabada para promocionar Confessions II, su nuevo álbum. Rodeada por el dramaturgo Jeremy O. Harris, el artista Bob The Drag Queen, la bailarina Ivy Mugler, el diseñador Raul Lopez y Marcello Gutierrez, periodista de la revista ID, la cantante aceptó responder preguntas incómodas y terminó revelando un recuerdo íntimo que rápidamente se volvió viral.

“Solo voy a nombrar a gente muerta”, aclaró primero. Después se inclinó hacia adelante, se cubrió parcialmente la boca y susurró: “John Kennedy Jr.”.

La reacción del grupo fue inmediata. Entre gritos y carcajadas, Raul Lopez sumó todavía más picante al asunto. “Todo el mundo dice que tenía un miembro increíble y que era un gran amante”, comentó. Madonna respondió apenas con un gesto y un “Mmm hmm” cargado de complicidad.

John F. Kennedy Jr. y Madonna en el MGM Grand Garden Arena de Paradise, Nevada, el 28 de junio de 1997 Michael Brennan - Archive Photos

La revelación volvió a instalar el mito alrededor de JFK Jr., el hijo de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis que durante años fue considerado “el príncipe de Nueva York”. Rico, atractivo, inteligente y condenado por el peso trágico de su apellido, John-John fue una obsesión mediática en los años 80 y 90, y también uno de los solteros más codiciados del planeta.

Madonna no es la única celebridad que habló públicamente sobre el magnetismo casi irresistible del heredero Kennedy. A propósito del estreno de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie que repasa el romance del empresario con su esposa, en el último tiempo varias mujeres famosas volvieron a recordar sus historias con él, alimentando todavía más la leyenda.

Una de ellas fue Brooke Shields, quien recientemente rememoró el breve romance que vivió con JFK Jr. cuando ambos eran muy jóvenes. La actriz aseguró que estaba completamente fascinada con él y confesó que compartieron “el mejor beso” de su vida. Según relató en una entrevista y luego en un video viral de TikTok junto a su hija Rowan Henchy, Kennedy tenía un enorme poder de seducción basado en el humor, la calidez y una mezcla extraña de seguridad y vulnerabilidad.

Sin embargo, Shields también reveló que nunca llegaron a tener relaciones sexuales. Según explicó, ella se sentía demasiado vulnerable emocionalmente y temía terminar lastimada. Aun así, el recuerdo del romance sigue ocupando un lugar especial en su memoria.

John John junto a Daryl Hanna en 1994

Otra mujer que volvió a quedar ligada públicamente a JFK Jr. fue Daryl Hannah. La actriz salió con él a principios de los años 90 y recientemente explotó contra la serie, producida por Ryan Murphy, por considerar que la retrata de forma “falsa y misógina”. Hannah publicó un duro ensayo en The New York Times donde negó varias escenas de la ficción y acusó a la producción de convertirla injustamente en una villana para favorecer la historia romántica central entre Kennedy y Bessette.

La actriz aseguró que jamás consumió drogas ni protagonizó los escándalos que muestra la serie y lamentó que una dramatización televisiva pueda afectar su reputación décadas después de los hechos reales.

También reapareció una vieja anécdota protagonizada por Xuxa. Según recordó recientemente la prensa brasileña, la conductora tuvo una cita con Kennedy en Nueva York durante la Navidad de 1991. El encuentro ocurrió en Tribeca y prometía convertirse en el inicio de un romance internacional, pero terminó abruptamente y nunca volvieron a hablarse.

Xuxa y John-John Kennedy dentro de la limo de la rubia. Marlene Mattos, representante de Xuxa, dio la foto a la prensa, gesto que indignó al hijo de JFK.

Todas estas historias parecen reforzar la misma idea: más de 25 años después de su muerte, John F. Kennedy Jr. sigue funcionando como un personaje casi mitológico dentro de la cultura pop. Un hombre cuya vida estuvo atravesada por la política, el glamour, la tragedia y un nivel de fascinación pública que pocas figuras alcanzaron alguna vez.

Y ahora, gracias a Madonna, también quedó oficialmente coronado —al menos para ella— como el mejor amante entre todos sus fantasmas célebres.