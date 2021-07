Cannes 2021: Spike Lee habló sobre política y racismo en su presentación como presidente del jurado

“Sin faltarle el respeto a otros festivales de cine, Cannes es el más grande del mundo”, dijo Spike Lee en sus primeras palabras como presidente del jurado del Festival de Cannes, inaugurado este martes. A los 64 años, después de la postergación dispuesta en 2020 por la pandemia, Lee fue ratificado por las autoridades de Cannes como titular del jurado de la competencia oficial por la Palma de Oro.

En su primera aparición pública junto a los ocho integrantes del jurado oficial, Lee recordó su participación en el festival de 1989, cuando su película Haz lo correcto (Do the Right Thing) integró la competencia oficial. “Hace un par de semanas se cumplieron 32 años del estreno de la película, que escribí en 1988. Cuando veo al hermano Eric Garner, cuando ves al rey George Floyd asesinado y linchado enseguida pienso en Radio Raheem”, dijo en relación al personaje de Haz lo correcto interpretado por Bill Nunn. “Y uno piensa y espera que después de 30 malditos años los negros iban a dejar de ser perseguidos y cazados como animales. Pero eso sigue ocurriendo. Más allá de todo, me alegro de estar aquí”, dijo en la conferencia de prensa de presentación del jurado.

De espaldas, Spike Lee posa con las mujeres del jurado oficial de Cannes: Mylene Farmer, Mélanie Laurent, Mati Diop, Jessica Hausner y Maggie Gyllenhaal. CHRISTOPHE SIMON - AFP

Lee recordó que su ópera prima como director, She’s Gotta Have It, se presentó en Cannes en 1986. Desde entonces mantiene una relación cercana con un festival que en la década del 90 lo vio protagonizar un episodio curioso. “En ese tiempo mi equipo, los Knicks de Nueva York, eran muy buenos y llegaron a la final de la NBA. Me acuerdo que volé de Niza a Nueva York para ver el partido y después volví acá. Fue una pena que hayamos perdido ese partido”, destacó.

Sobre la eterna polémica que mantiene el Festival de Cannes con Netflix, que desde 2018 no puede participar con sus películas originales en la competencia oficial porque no pueden luego proyectarse con preferencia en las salas de cine de Francia, Lee hizo una defensa explícita de la plataforma de streaming. Allí se estrenó su película más reciente, 5 sangres.

Así apareció Spike Lee en la presentación del jurado oficial de Cannes, este martes Vianney Le Caer - Invision

“Las plataformas de cine y las proyecciones en las salas pueden convivir sin problemas. En un momento se pensó que la televisión podía matar al cine. Esa discusión no es nueva. Y el miedo tampoco. Todo es cíclico”, afirmó el director, primer afroamericano en ocupar la presidencia del jurado oficial en toda la historia del festival de Cannes.

Lee también incursionó en el debate político global. “El agente naranja –dijo en alusión a Donald Trump, sin nombrarlo-, el tipo ese de Brasil (Bolsonaro) y Putin hacen lo que quieren, sin moral ni escrúpulos. Ese es el mundo en el que vivimos. Tenemos que levantar la voz contra mafiosos como ellos”.

Acompañan a Spike Lee en el jurado oficial de Cannes el director brasileño Kleber Mendonca Filho, la actriz y directora francesa Melánie Laurent, la directora senegalesa Mati Diop, el actor coreano Song Kang-Ho (protagonista de Parasite, la película de Bong Joon Ho ganadora del Oscar), la cantante francesa Mylene Farber, la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal, la directora austríaca Jessica Hausner y el actor francés Tahar Rahim.

