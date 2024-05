Antonela Roccuzzo hizo su debut como actriz de la mano de una exclusiva marca de cosméticos y revolucionó las redes

Escuchar

Empresaria, modelo, influencer y ahora también... actriz. Antonela Roccuzzo acaba de sorprender a sus 40 millones de seguidores con una nueva faceta. Desde que se instaló en Miami, la rosarina empezó a trabajar activamente con importantes marcas de lujo. Así como viajó a Nueva York de la mano de Tiffany & Co., ahora se unió a una de las casas de fragancias y cosméticos más prestigiosas del mundo. A raíz de esta nueva colaboración, se animó a actuar para las cámaras y grabó un video donde mostró su rutina diaria y evidenció cuáles son algunos de sus productos de skincare y maquillaje favoritos.

Antonela Roccuzzo es una de las nuevas embajadoras de la exclusiva marca parisina, Lancôme. Si bien el anuncio en conjunto se realizó hace un par de días en las redes sociales, ahora la empresaria publicó el video en su Instagram para sellar esta nueva colaboración. ¿Lo que más llamó la atención? Se prestó para actuar y grabó su rutina diaria. Mostró cómo es su despertar, la jornada de entrenamiento y hasta el momento “mate” del día.

Antonela Roccuzzo comenzó una nueva colaboración con Lancôme (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“Soy una persona de rutinas. Empiezo el día temprano para aprovechar al máximo”, se pudo leer en el clip en cuestión, mientras las imágenes mostraban a Antonela en la cama, despertándose por la mañana. En pijama fue directo al baño para realizar su rutina para el cuidado de la piel con productos de la marca.

“No puedo empezar el día sin hacer deporte. No solo me aporta energía, sino que es muy importante para la salud física como mental”, continuó. La rosarina se calzó su clásica ropa deportiva, unas calzas con un top y una campera, todo en color marrón, y bajó las escaleras hasta el gimnasio. Allí realizó su rutina de entrenamiento. Luego, ya bañada y cambiada, se dirigió a la cocina para preparar un mate, que, según advirtió, “no es negociable” en sus mañanas.

La rosarina hizo su debut como actriz y mostró cómo es un día en su vida (Foto: Captura de video / Instagram @antonelaroccuzzo)

Después trabajó un rato con la computadora en el jardín de su casa. “En el día a día no suelo maquillarme mucho, aunque hay días especiales donde me gusta arreglarme más”, expresó y mostró cómo se preparó la piel y qué productos de la marca usó para lograr el maquillaje que buscaba.

Ya lista y vestida con su look final, body y pantalón sastrero en tonos grises, abrió una caja de regalo que la esperaba en casa, con fragancias y una crema en su interior. “Hay ocasiones especiales para celebrar. Feliz Día de la Madre”, concluyó. Y es que su colaboración con la marca parisina se dio justo a tiempo para conmemorar esta fecha que en los Estados Unidos se celebra el domingo 12 de mayo.

Sus seguidores se mostraron encantados al ver la faceta actoral de Roccuzzo y se lo hicieron saber. “Silencio, está la reina de la República Argentina en un reel”; “Diosa indiscutible”; “Divina” y “Toda la elegancia del mundo para la mujer de mi capitán”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Instagram. En menos de 24 horas, el video tuvo casi cinco millones de reproducciones.

Así fue la exclusiva cena que tuvo a Antonela Roccuzzo como anfitriona de una exclusiva marca

La nueva colaboración entre Antonela Roccuzzo y la marca con la que trabajan celebridades como Julia Roberts, Zendaya, Penélope Cruz y Lily Collins no solo se reflejó en publicaciones en Instagram, sino que tuvo como frutilla del postre un exclusivo evento en Miami. Esta semana, la rosarina fue la protagonista de una cena que se realizó en el restaurante Chateau ZZ’s, donde dijeron presente varias mujeres. La misma tuvo el objetivo de “celebrar todas las extraordinarias figuras maternas”, según indicó la marca.

La rosarina fue la anfitriona de un exclusivo evento que se organizó en Miami (Foto: Instagram @lancomeofficial)

Isabela Rangel Grutman, Antonela Roccuzzo y Elena Galera (Foto: Instagram @elenagalera)

Para la ocasión, Antonela se lució con un look total white: un conjunto de pantalón y saco y un crop top. Sumó unos zapatos de tacón a tono y joyas en plateado. Para cortar con lo monocromático, agregó una mini bag rosa, su color favorito.

Como protagonista de la velada, se sacó fotos con varias de las invitadas que también dijeron presente: estuvo la empresaria y modelo, Isabela Rangel Grutman - gran amiga de Victoria Beckham -, la presentadora, Giselle Blondet y la actriz Clarissa Molina, entre varias otras influencers, modelos y personalidades del espectáculo.

Así fue el exclusivo evento que tuvo a Anto Roccuzzo como anfitriona (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Elena Galera, su íntima amiga, también estuvo en el evento (Foto: Instagram @elenagalera)

La rosarina contó con el apoyo de su íntima amiga, Elena Galera, esposa de Sergio Busquets, quien también asistió al evento. Las invitadas disfrutaron de una exclusiva cena, llena de flores rosas y fragancias, donde celebraron el Día de la Madre. Por su parte, Antonela Roccuzzo volvió a oficiar como anfitriona en un evento de una marca de lujo, lo que da cuenta de que su carrera en el mundo de la moda, las fragancias y los cosméticos, continúa en ascenso.