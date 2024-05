Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo

Escuchar

El Día Internacional de Star Wars se celebra todos los 4 de mayo por una curiosa historia, que le dio a esta fecha la representación global de una de las sagas más populares del cine.

La épica franquicia, que comenzó con el estreno de La guerra de las galaxias (1977) y siguió con otras recordadas ocho películas —la última, el episodio IX, estrenada en 2019—, tiene su efeméride desde el 4 de mayo desde 2011, que surgió por un juego de palabras. Todo empezó cuando el Toronto Underground Cinema de esta ciudad canadiense organizó un festival de cine alegórico a Star Wars que empezaba el 4 de mayo llamado May the 4th Be With You (traducido como “Que el 4 de mayo te acompañe”), en el que se proyectaban en orden cronológico las, hasta entonces, seis películas de la saga.

Fila de personas para ver Star Wars en 1977, poco después de su estreno.

Este juego de palabras en inglés equiparaba al vocablo Fourth (usada en referencia al cuarto día de mayo) y Force (fuerza), con lo que parafraseaba la famosa frase “Que la fuerza te acompañe”, una de las líneas más icónicas de la historia, que desde la primera película es usada por los guerreros Jedis para desear buena suerte o triunfo en una misión.

El origen del juego de palabras es incluso previo y se remonta a 1979, cuando el diario británico London Evening News felicitó a la política conservadora Margaret Thatcher por la victoria de su partido en los comicios del 3 de mayo de 1979, que derivaron en el nombramiento de la Dama de Hierro como primera ministra al día siguiente, 4 de mayo. En aquel entonces, los periodistas del Evening News titularon “May the 4th be with you, Maggie”, una referencia que no se le escapó a una sociedad fanatizada con la por entonces novedosa historia de guerras cósmicas, y que empezó a ser utilizada por sus fanáticos.

Dónde ver las películas de Star Wars

Quienes quieran aprovechar el Día Internacional de Star Wars pueden celebrarlo viendo de nuevo o descubriendo alguna de las nueve películas de la saga, así como las series, spin-off y otros proyectos de la franquicia que comenzó siendo de Lucasfilms, la empresa del director y creador George Lucas, pero que desde 2012 fue comprada por Disney.

Todas las películas de Star Wars, así como series y otro contenido asociado a dicho universo, están disponibles en Disney+ DISNEY - DISNEY

Debido a esta transacción, los derechos de los filmes, así como la potestad de crear nuevos contenidos dentro de ese universo, quedó en la compañía fundada hace más de un siglo por Walt Disney, que tiene todas las películas disponibles en su plataforma de streaming, Disney+. De esta forma, aquellos dispuestos a meterse en el combate entre los rebeldes y el imperio pueden hacerlo siguiendo en orden cronológico las tres trilogías de Star Wars:

Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma

Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones

Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith

Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza

Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca

Star Wars Episodio VI: El Regreso del Jedi

Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los Últimos Jedi

Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker

