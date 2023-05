Cannes 2023: final abierto para el ganador de la Palma de Oro, que se entrega este sábado

escuchar

¿Quién ganará la Palma de Oro en Cannes 2023 este sábado? Por más que asomen en el juego de los pronósticos algunos candidatos potenciales, todo indica que la incógnita seguirá abierta hasta el final en la Croisette.

Algunos expertos ya especulan con la posibilidad de que los premios principales terminen repartidos entre cuatro o cinco títulos que se mencionan desde hace algunos días de manera reiterada como aspirantes con mayor fundamento a los premios principales. Pero la incertidumbre se mantiene y cuenta con un aliado inmejorable, la configuración del jurado oficial en esta edición.

Desde esta perspectiva todo puede ocurrir, desde un veredicto en línea con los pálpitos más firmes que le adjudican las mayores posibilidades de triunfo a The Zone of Interest, del londinense Jonathan Glazer, hasta alguna decisión inesperada, en línea con el perfil de un jurado que tiene como presidente al cineasta sueco Ruben Östlund.

Sandra Hüller, la gran candidata a ganar como mejor actriz, en una escena de Anatomy of a Fall, una de las películas de la competencia de Cannes 2023 mejor recibidas por la crítica

Östlund, un director muy afecto a contar historias provocativas y de efecto revulsivo que incluyen fuertes dosis de sátira y humor negro, fue el ganador de la Palma de Oro el año pasado con El triángulo de la tristeza, una película que hasta el dia de hoy genera discusiones abiertas y no pocos cuestionamientos. Lo mismo ocurrió en 2021 con el premio principal para Titane, de la francesa Julia Ducournau, cruce entre el terror, la fantasía y el drama psicológico sobre vínculos familiares que dividió al público y a la crítica con una propuesta visualmente extrema.

Para alimentar todavía más las especulaciones más diversas sobre el resultado de este año, Ducournau también fue elegida para integrar el jurado oficial. A Östlund y Ducornau se suman la directora marroquí Maryam Touzani, el actor francés Denis Ménochet, la guionista británica (nacida en Zambia) Rungano Nyoni, la actriz estadounidense Brie Larson, el guionista y director afgano Atiq Rahimi, el actor y director estadounidense Paul Dano y nuestro compatriota Damián Szifron, cuya película más reciente, Misántropo, sigue en cartel en los cines de la Argentina.

Los nueve jurados, según relata la prensa internacional, vieron entre dos y tres películas por día sobre un total de 21 títulos participantes este año en la competencia oficial por la Palma de Oro. Si se cumple lo que en su momento anticipó Östlund, el jurado mantuvo al menos siete encuentros durante los 10 días del festival (a razón de un debate por cada tres películas vistas), aunque la decisión final se tomará después del encuentro decisivo previsto para las primeras horas de este mismo sábado, poco antes del anuncio final de los ganadores.

Denis Menochet, Paul Dano, Ruben Östlud (presidente), Atiq Rahimi y nuestro compatriota Damián Szifron, parte del jurado oficial que anunciará hoy los ganadores de la competencia de Cannes 2023 Vianney Le Caer - Invision

No hay que olvidar que la competencia oficial siguió hasta el último día y este viernes se presentaron las últimas dos producciones que aspiran al premio mayor, La chimera, de la italiana Alice Rohrwacher, y The Old Oak, del veterano realizador británico Ken Loach. De estas proyecciones surgió en Rohrwacher una candidata tardía y firme a la vez para sumar su nombre al reparto de los principales premios.

Cannes se acostumbró a medir el valor de la repercusión de un film en competencia a partir de la extensión del aplauso entregado por el público al término de la proyección de gala. Si ese es el parámetro, La chimera (La quimera) ya es una candidata muy prometedora porque recibió la ovación más larga de todas las películas de la sección oficial : nueve minutos con el público de pie, un lapso similar al que obtuvo Martin Scorsese con The Killers of the Flower Moon, exhibida fuera de concurso.

La chimera, ambientada en la década de 1980, gira alrededor de las andanzas de los “tombaroli”, un grupo de ladrones que se dedican a apoderarse de objetos de valor y antigüedades en los panteones y cementerios de la península. Josh O’Connor (conocido por su personificación del príncipe Carlos de Inglaterra en la serie The Crown y mencionado ahora con fuerza entre los aspirantes a ganar el premio al mejor actor) personifica a un extranjero con dotes especiales para excavar el pasado que decide asociarse a los “tombaroli” para cumplir el sueño del encuentro con su verdadero amor. Isabella Rossellini y Alba Rohrwacher (hermana de la realizadora) completan el elenco protagónico.

Varios pálpitos firmes ya mencionan a Rohrwacher como potencial ganadora del Gran Premio (Grand Prix), el segundo en importancia de los reconocimientos del Festival de Cannnes, el mismo que la directora italiana obtuvo en 2014 con Las maravillas. El otro título que se menciona como posible vencedor en esta categoría (y eventualmente también como candidata a la Palma de Oro) es Anatomy of a Fall, de la directora francesa Justine Triet, un drama que plantea a partir de la muerte de un hombre y su posterior investigación judicial respecto de si se trató de un crimen, un suicidio o un accidente fuertes cuestionamientos a la institución matrimonial.

La protagonista de esta película es la alemana Sandra Hüller, a quien todos ven hoy como la candidata más fuerte para llevarse el premio a la mejor actriz. Hüller, a quien el público argentino recuerda por haber ganado un reconocimiento similar en el Festival de Cine de Mar del Plata 2007, es también la figura principal del elenco de The Zone of Interest, por lo que sus chances de triunfo en Cannes se duplican.

Zone of Interest, de Jonathan Glazer, otra de las favoritas

Esta última película se convirtió en la atracción principal de todos los debates y comentarios en los pasillos del festival, además de una frenética batalla por obtener los derechos para su distribución mundial. No hubo otro título de la competencia oficial que generara este año tanto interé s, por lo que se convirtió casi automáticamente en la más firme candidata a la Palma de Oro. The Zone of Interest, basada en una novela del recientemente fallecido escritor británico Martin Amis, se enfoca en la vida cotidiana del comandante del campo de exterminio nazi de Auschwitz y de su familia mientras muy cerca de allí se vive un escenario de horrores inimaginables.

La película de Glazer se convirtió además en la preferida de los críticos y aparece en uno de los lugares más destacados de los dos paneles de valoración de las películas en competencia que todos los años organizan la International Cinephiles Society (ICS) y la publicación especializada Screen Daily.

Perfect Days, de Wim Wenders, mencionada por los críticos como candidata a varios de los premios principales de Cannes 2023.

En el primero de los cuadros, The Zone of Interest tiene la puntuación más alta con un promedio de 4.24 (las películas se evalúan en una escala que va de 1 a 5), seguida por Fallen Leaves, del finlandés Aki Kaurismaki. En la estadística de Screen Daily la ecuación se invierte: arriba Kaurismaki y segundo, Glazer.

De esas valoraciones surgen otros vaticinios sobre posibles ganadores: Monster, la última creación del maestro japonés Hirokazu Kore-da y May December, del estadounidense Todd Haynes, figuran entre los candidatos a llevarse el Premio del Jurado. El italiano Marco Bellocchio (Rapito) y el chino Wang Bing (por el documental Youth) se mencionan como aspirantes del premio a la mejor dirección. En tanto, Kaurismaki y la tunecina Khaouter Ben Hania (Les Filles d’Olfa, coproducción con Francia y Alemania) suenan fuerte en la categoría de mejor guion.

Por el lado de los actores, la mayor rival de la favorita Hüller como mejor actriz es la estadounidense Natalie Portman, por May December, la película de Haynes. En ese mismo film aparece su compatriota Charles Melton, conocido por la serie Riverdale, mencionado entre los candidatos a mejor actor junto con dos británicos: O’Connor y Jude Law (Enrique VIII en la película Firebrand, de Karim Aïnouz).

A Glazer, Triet, Rohrwacher y Kaurismaki, los predilectos de la mayoría de los críticos, se sumó durante el festival un nombre en el que pocos contaban al comienzo del festival, el director alemán Wim Wenders, ganador de la Palma de Oro en 1984 por París, Texas, que recibió este año elogios generalizados por su más reciente película, la más elogiada de su carrera de los últimos años. Con Perfect Days, filmada en Japón sobre la vida de un hombre que se dedica a limpiar baños públicos, el nombre de Wenders también suena fuerte para llevarse este sábado alguno de los premios importantes del Festival de Cannes 2023.