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En fotos: de Kim Kardashian y Lewis Hamilton, enamorados en Malibú al sensual look de Charlize Theron

La influencer se mostró muy acaramelada con su nuevo novio mientras tanto la actriz desfiló por la alfombra roja

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Kim Kardashian y Lewis Hamilton, muy enamorados en la costa californiana
Kim Kardashian y Lewis Hamilton, muy enamorados en la costa californianaBackgrid/The Grosby Group
¡Muy acaramelados! Kim Kardashian y Lewis Hamilton disfrutaron juntos de un día de surf en las exclusivas playas de Malibú
¡Muy acaramelados! Kim Kardashian y Lewis Hamilton disfrutaron juntos de un día de surf en las exclusivas playas de MalibúBackgrid/The Grosby Group
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