Cannes: la rehabilitación de Johnny Depp, el regreso de Indiana Jones y lo nuevo de Scorsese, lo más destacado del festival

CANNES.- Dentro de escasas horas, cuando Chiara Mastroianni de por iniciada la ceremonia de apertura de la 76a. edición del Festival Internacional de Cine de Cannes en el Grand Theatre Lumiere, será también el prólogo para que dos grandes figuras de Hollywood encuentren diferentes motivos de reivindicación. Por un lado, Michael Douglas será el depositario este año de la Palma Honorífica a la trayectoria del festival en un acto de justicia para una carrera que en la Meca del Cine siempre se consideró, erróneamente, a la sombra de su inolvidable papá Kirk. Pero, en materia de escándalos, sonoro fue el caso del juicio que enfrentó a Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard y consigue ahora, no solo el lugar central de abrir el máximo festival de cine del mundo, también el primer papel de relieve desde que fuera “cancelado” antes de que la justicia norteamericana lo absolviera. Ese retorno a los primeros planos será para Depp de la mano de la película francófona Jeanne du Barry, donde interpreta a Luis XV bajo la lente de Maïwenn, quien también actúa y que no se libró tampoco de sus propios casos judiciales.

No son las únicas estrellas que promete Cannes ni tampoco los únicos posibles escándalos. ¿Serán las velas de la antigua corte real las que iluminen el festival si se queda sin luz? En plena tensión social por las reformas al sistema jubilatorio impulsado por Macron, los sindicatos amenazaron con cortar la luz de los grandes eventos de Francia si no se reveía la medida. Claramente, Cannes es uno de ellos. Eso, sumado el temor a una gran protesta social en la misma casa del “festival de festivales” del mundo añade un despliegue policial sin precedente. Mil policías, agentes de seguridad privada y un estricto control antes del ingreso a las salas busca evitar no solo atentados terroristas sino también que, como sucedió en Mayo del 68, Cannes se convierta en un renovado hervidero político, aunque los organizadores destacaron el derecho a la protesta de los manifestantes.

Leonardo DiCaprio en 'Killers of the Flower Moon', lo nuevo de Martin Scorsese, que tendrá su estreno mundial en Cannes

Pero allí donde el conflicto es un signo de interrogación no lo es la larga lista de estrellas que dirán presente en el encuentro cinéfilo de la Costa Azul: Natalie Portman, Julianne Moore, Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Steve Carrell, Harrison Ford y el elenco de Killers of the Flower Moon, con la cual el genial Martin Scorsese reunió a Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Brendan Fraser y John Lithgow, en otro de los grandes momentos que vivirá Cannes, que tiene este año la distintiva sumatoria de los grandes nombres del cine de todo el mundo.

Últimos toques de preparación para el festival, presidido por una imagen de Catherine Deneuve en “La Chamade”, dirigida por Alain Cavalier CHRISTOPHE SIMON - AFP

El cinéfilo apuntará además los de Alice Rohrwacher, Pedro Almodóvar, Steve McQueen, Catherine Corsini, Víctor Erice, Martin Provost, Takeshi Kitano, Wim Wenders, Kleber Mendonca Filho, Michel Gondry, Hong Sang-soo, Aki Kaurismäki, Marco Bellocchio, Catherine Breillat, Valerie Donzelli, Jessica Hausner, Wes Anderson, Hirokazu Kore Eda, Ken Loach, Todd Haynes, Nanni Moretti, dentro de las diversas secciones del festival.

El cineasta sueco Ruben Ostlund (centro) junto al resto del jurado de la competencia oficial (de izq. a der.): la directora marroquí Maryam Touzani, el cineasta argentino Damián Szifron, la actriz norteamericana Brie Larson, la directora francesa Julia Ducournau y el intérprete francés Denis Menochet en el Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez LOIC VENANCE - AFP

Por el lado de la Sección Oficial Competitiva solo observa para América Latina el nombre de Karim Ainouz, quien buscará llevar para Brasil la Palma de Oro con Firebrand, una de las 21 películas que aspiran a un lugar en el palmarés cuando casi con el fin del mes de mayo se anuncien los premios, para los cuales hay una única ópera prima en la selección: Banel & Adama, de la directora franco-senegalesa Ramata-Toulaye Sy, y que estará en la decisión de un jurado presidido por Ruben Östlund (ganador de la Palma de Oro por El triángulo de la tristeza) y a quien acompañarán Brie Larson, Paul Dano, Denis Ménochet, Julia Ducournau, Maryam Touzani, Rungano Nyoni, Atiq Rahimi y Damián Szifrón como parte del acento argentino de la 76a. edición del festival, que además tendrá lo nuevo de Rodrigo Moreno, con el thriller Los delincuentes, en competencia en Un Certain Regard donde también se luce la coproducción Los colonos, dirigida por el chileno Felipe Gálvez; el regreso de un niño mimado de los festivales internacionales como es Lisandro Alonso, reunido nuevamente con Viggo Mortensen para Eureka, que se verá en Cannes Première, y el cortometraje Nada de todo esto, de Patricio Martínez y Francisco Cantón, que formará parte de la Competencia Oficial de Cortometrajes. A estos títulos se suma la presentación en copia restaurada del clásico de René Mugica basado en el cuento de Jorge Luis Borges, Hombre de la esquina rosada.

Viggo Mortensen en el rodaje de Eureka, de Lisandro Alonso, que se verá en Cannes Premiere Esteban Szczipnyj

Buena parte de estas películas no podrá verlas la prensa, según quedó de manifiesto en el diálogo que -previo al inicio del festival- mantuvo Thierry Frémaux con los periodistas acreditados y donde el sector manifestó su inquietud por el rápido “sold out” que exhibe la boletería electrónica del festival, que abre a las 7 de la mañana cada día y que observa en segundos la falta de entradas disponibles. El presidente ofreció sus disculpas ante unos números que hablan solos: 4500 periodistas acreditados, más de doce mil en el Marché du Film de Cannes, con diez mil acreditaciones rechazadas este año porque ya no queda espacio en un festival que hace culto del “cine en el cine” pero no enfrenta a las plataformas como antaño. En diciembre, cuando visitó nuestro país para la Semana de Cine de Cannes y Ventana Sur, Frémaux declaraba: “Las plataformas no son enemigas. Tengamos en cuenta de que tienen la plata para ayudar a algunos directores de cine de arte y de ensayo a los que no les interesa hacer blockbusters, sino obras mucho más personales. Tenga en cuenta que Hollywood no produce más ese tipo de películas y hay que pensar en el público mainstream, el más amplio. Y si solamente hay películas de Marvel estamos en problemas”.

Indiana Jones y el dial del destino, el film que marca el regreso de Harrison Ford como héroe de acción a los 80 años Lucasfilm Ltd

Atendiendo a ese público amplio, otra de las perlas de Cannes será este jueves 18 el estreno mundial de Indiana Jones y el dial del destino, que con dirección de James Mangold devuelve a un octogenario Harrison Ford a un traje que se calzó por última vez hace quince años, cuando vivió la última aventura hasta el momento de ese gran arqueólogo de fantasía conocido como Henry Jones y apodado cariñosamente como “Indy”.