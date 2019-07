Cate Blanchett y su cameo secreto en Ojos bien cerrados

Cate Blanchett

20 años tuvieron que pasar para que una curiosa perlita de la industria del cine saliera a la luz. En 1999 llegó a los cines Ojos bien cerrados, último largometraje de Stanley Kubrick, protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman. Mientras se encontraba en su etapa de edición, el director murió y el film fue terminado por sus asistentes. Por ese motivo, la película rápidamente adquirió un carácter mítico y un sector de la cinefilia la considera una obra maestra póstuma.

Mucho se habló con respecto al film y su clima cautivante, pero el dato que jamás había trascendido tiene que ver con un cameo de Cate Blanchett . En un artículo de Vulture se reveló la breve colaboración realizada por la actriz australiana, y que hasta este momento se desconocía. La historia comienza con una intérprete de nombre Abigail Good, quien se encargó de interpretar a la mujer que recibe al personaje de Tom Cruise cuando este llega a una misteriosa mansión.

Tom Cruise y Nicole Kidman filmaron juntos, cuando aún eran pareja

Good contó lo estimulante que le resultó compartir set con Cruise y Kubrick, y lo mucho que la maravilló formar parte de ese rodaje: "Stanley pedía mucho mi opinión. Tom y yo fuimos de las últimas personas que él filmó, y luego falleció antes de que se terminara el proceso de doblaje. Recuerdo que antes de que se estrene la película siempre me preguntaba si me iban a doblar o no, porque lo cierto es que yo no tengo en absoluto un acento americano".

Finalmente, cuando Ojos bien cerrados llegó a los cines, la actriz descubrió que efectivamente su voz fue borrada y reemplazada por la de alguien más. El encargado de revelar quién fue la responsable de agregar esa nueva voz, fue Leon Vitali, asistente de Kubrick: "¡Era Cate Blanchett! La voz es la de ella. Nosotros buscábamos algo cálido y sensual, pero que a la vez pudiera formar parte de un ritual. Stanley había hablado sobre la necesidad de encontrar una voz con los requisitos que necesitábamos. Y de hecho fueron Tom y Nicole quienes pensaron en Cate. Ella estaba en Inglaterra en ese momento, así que vino hasta Pinewood y allí grabó sus líneas".