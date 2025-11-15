LA NACION

De Cate Blanchett a Spike Lee: el papa León XIV recibió en el Vaticano a una comitiva de estrellas de cine

Este sábado, el Sumo Pontífice compartió una audiencia en la Santa Sede con un grupo de destacados actores y cineastas de Hollywood

El papa León XIV junto a la reconocida actriz Cate Blanchett, en el Vaticano
El papa León XIV junto a la reconocida actriz Cate Blanchett, en el Vaticano
Después de escuchar el discurso del papa León XIV sobre la belleza y la importancia del cine, Cate Blanchett le regaló al Santo Padre una pulsera azul, en solidaridad con los desplazados
Después de escuchar el discurso del papa León XIV sobre la belleza y la importancia del cine, Cate Blanchett le regaló al Santo Padre una pulsera azul, en solidaridad con los desplazados
Blanchett trabaja con Acnur en la agencia de la ONU para los refugiados. A principios de este año, la actriz australiana lanzó el Fondo Cinematográfico sobre Desplazamiento como Embajadora de Buena Voluntad
Blanchett trabaja con Acnur en la agencia de la ONU para los refugiados. A principios de este año, la actriz australiana lanzó el Fondo Cinematográfico sobre Desplazamiento como Embajadora de Buena Voluntad
Spike Lee junto a su esposa, Tonya Lewis Lee, formaron parte de la comitiva de actores, actrices, cineastas y guionistas que se encontraron con el pontífice
Spike Lee junto a su esposa, Tonya Lewis Lee, formaron parte de la comitiva de actores, actrices, cineastas y guionistas que se encontraron con el pontífice
El papa reflexionó sobre el valor del cine y al final del discurso los diversos artistas pudieron saludarlo individualmente; muchos -como el director Spike Lee- llevaron obsequios para el Santo Padre
El papa reflexionó sobre el valor del cine y al final del discurso los diversos artistas pudieron saludarlo individualmente; muchos -como el director Spike Lee- llevaron obsequios para el Santo Padre
El cineasta, radicado en Brooklyn, Nueva York, le regaló una camiseta personalizada de los New York Knicks
El cineasta, radicado en Brooklyn, Nueva York, le regaló una camiseta personalizada de los New York Knicks
La inscripción de la camiseta dice "Pope Leo" (papa León) y el número 14
La inscripción de la camiseta dice "Pope Leo" (papa León) y el número 14
La actriz italiana Stefania Sandrelli respetó el protocolo del Vaticano a rajatabla
La actriz italiana Stefania Sandrelli respetó el protocolo del Vaticano a rajatabla
La actriz y modelo Mónica Bellucci, conmovida por el encuentro con León XIV
La actriz y modelo Mónica Bellucci, conmovida por el encuentro con León XIV
Monica Bellucci, en El Palacio Apostólico ubicado en la Ciudad del Vaticano
Monica Bellucci, en El Palacio Apostólico ubicado en la Ciudad del Vaticano
La actriz italiana Maria Grazia Cucinotta
La actriz italiana Maria Grazia Cucinotta
El actor Sergio Castellitto, que participó en la película Cónclave, tuvo un cálido intercambio con el Sumo Pontífice
El actor Sergio Castellitto, que participó en la película Cónclave, tuvo un cálido intercambio con el Sumo Pontífice
La directora de cine norteamericana Greta Gerwig también viajó al Vaticano para el esperado encuentro
La directora de cine norteamericana Greta Gerwig también viajó al Vaticano para el esperado encuentro
Greta Gerwig, una de las directoras de cine más resonantes de la escena actual
Greta Gerwig, una de las directoras de cine más resonantes de la escena actual
El músico y director de cine serbio Emir Kusturica también dijo presente en el Vaticano
El músico y director de cine serbio Emir Kusturica también dijo presente en el Vaticano
El director de cine italiano Matteo Garrone
El director de cine italiano Matteo Garrone
El realizador Gus Van Sant estuvo entre los más de 100 artistas recibidos por el pontífice
El realizador Gus Van Sant estuvo entre los más de 100 artistas recibidos por el pontífice
Viggo Mortensen se mostró muy agradecido por las cálidas palabras del Papa en la audiciencia
Viggo Mortensen se mostró muy agradecido por las cálidas palabras del Papa en la audiciencia
"El cine es un laboratorio de esperanza, un lugar en el que el hombre puede volver a mirarse a sí mismo y su destino", destacó el papa en la audiencia
"El cine es un laboratorio de esperanza, un lugar en el que el hombre puede volver a mirarse a sí mismo y su destino", destacó el papa en la audiencia
