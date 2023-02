Cine en casa: películas originales y esperados estrenos para disfrutar en streaming este fin de semana

Un repaso por los films más importantes que llegaron a las plataformas de streaming este mes

escuchar

Apple TV+, Prime Video, Disney+ y Mubi, entre otras plataformas streaming, agregaron recientemente producciones originales y películas que tuvieron un aplaudido paso en cine.

A continuación, un repaso por algunos de estos últimos títulos que vale la pena no dejar pasar para disfrutar en casa.

Sharper

Protagonizada por Julianne Moore, Sharper es uno de los estrenos más importantes del mes. En este film, la actriz interpreta a Madeline, una estafadora que pone en marcha un ingenioso robo junto a su cómplice Max (Sebastian Stan). En la mira de ambos, se encuentra un joven librero llamado Tom (Justice Smith), que se enamora de Sandra (Briana Middleton). Luego de comenzar una historia de amor, la muchacha se muestra muy angustiada y le revela a su novio el motivo de su pesar: su hermano tiene una deuda de miles de dólares, por la que podrían llegar a asesinarlo. En ese momento, Tom le revela a su pareja que él pertenece a una familia muy adinerada y que no tiene problema en solventar esa deuda. Pero luego de darle el dinero, ella desaparece. Y como era de esperar, Max y Madeline tienen mucho que ver con eso.

A través de cuatro personajes, la trama hace foco en el rol de víctima o victimario que juega cada uno de ellos y las inesperadas vueltas de tuerca que se suceden a medida que la estafa avanza . En su doble rol de actriz y productora, Julianne Moore siguió muy de cerca la evolución de este proyecto. “Estoy súper entusiasmada con que Sharper sea la primera película que pude poner en marcha, a lo largo de mi carrera. Es el tipo de film que me interesa porque el guion era muy original, y realmente sorprendente. Lo mejor que tiene esta historia es que realmente no sabés qué va a pasar a continuación”.

Sharper, de Benjamin Caron, está disponible en Apple TV+.

Pantera negra: Wakanda por siempre

Marvel cerró su año 2022 con la esperada secuela de Pantera Negra, una de las películas más importantes en la conformación de su universo. Pero aquí la realidad condicionó a la ficción, y la prematura muerte de Chadwick Boseman le exigió a los guionistas del estudio que pusieran en marcha una historia que honrara la memoria de Pantera negra y del actor que lo llevó a la pantalla.

De esa forma, Pantera negra: Wakanda por siempre profundiza en el legado de ese superhéroe y en el valor cultural que tiene ese ícono afroamericano, dentro y fuera del cine . En la nueva historia, Shuri (Letitia Wright) debe convertirse en la gran defensora de su nación e impedir que el valioso metal llamado vibranium no llegue a malas manos. A lo largo de esa lucha, van a aparecer nuevos aliados y rivales, como Ironheart (Dominique Thorne) o Namor (Tenoch Huerta), que tendrán un rol clave en el futuro del cosmos Marvel.

Pantera negra: Wakanda por siempre, de Ryan Coogler, está disponible en Disney+.

Minions: nace un villano

Con cinco películas a cuestas, es indudable que los Minions no dejan de entusiasmar al público más chico. Y este film, que fue uno de los más taquilleros del 2022, llega ahora a la televisión de la mano de HBO Max.

Aquí la historia se traslada al pasado, cuando un pequeño Gru (Steve Carell) de once años, soñaba con convertirse en un despreciable villano. Con ese objetivo en mente, él entra en contacto con Vicio 6, un equipo de malvados personajes que son reconocidos por sus temidas fechorías. Pero nada sale como estaba pautado, y Gru termina preso de una legendaria figura dedicada al mal. Los únicos capaces de rescatarlo, obviamente, serán los Minions, que deberán entrenarse para derrotar a toda clase de rivales y convertirse en los fieles aliados de Gru.

Minions: nace un villano, de Kyle Balda, está disponible en HBO Max.

Somebody I Used To Know

Al margen de ser uno de los matrimonios más reconocidos de Hollywood, Alison Brie y Dave Franco a veces también disfrutan de trabajar juntos. Somebody I Used To Know es el nombre del guion que la pareja escribió y que se convirtió en un film protagonizado por Brie y dirigido por Franco.

Ally es una productora televisiva que tiene como único eje rector su trabajo en un reality show. Pero cuando ese programa es cancelado, se encuentra sin un propósito. Sin vida personal de ningún tipo, ella se sumerge en un viaje hacia su pasado, cuando visita a su madre en su pueblo natal en Washington. En un bar de ese lugar, Ally se cruza a Sean (Jay Ellis), su novio de la adolescencia, con el que compartirá viejos recuerdos y un posible reencuentro.

“ Mi esposa y yo escribimos juntos el film. Durante una visita a mi pueblo en California, los dos hicimos el trayecto desde mi colegio hasta la casa de mi mamá. Y durante esa caminata, surgieron estos temas sobre volver al hogar, reconectar con las raíces y enfrentarte a quien eras y a quien sos. Y así, de golpe, apareció esta historia ”, explicó Dave Franco sobre la génesis de su segundo film como realizador.

Somebody I Used To Know, de Dave Franco, está disponible en Prime Video.

Le Pupille

Luego de un aplaudido paso por el Festival de Cannes, Le Pupille tiene su estreno oficial a través de la pantalla de Disney+. Nominado en la categoría de mejor cortometraje para los próximos Oscar, este breve relato transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, en un colegio pupilo católico en el que estudian solo niñas. Y el conflicto aparece cuando un grupo de estudiantes, muy rebeldes y decididas a desafiar a la autoridad, llevan a cabo una travesura vinculada a un pastel.

Dirigido por la notable Alice Rohrwacher, y con la producción de Alfonso Cuarón, Le Pupille es una de esas pequeñas obras maestras que injustamente pasan debajo del radar pero que, gracias a su llegada a Disney+, el público argentino podrá disfrutarlo.

Le Pupille, de Alice Rohrwacher, está disponible en Disney+.

Alcarrás

En el año 2017, la directora española Carla Simón sorprendió al público internacional con su película Verano 1993, un entrañable retrato de una pequeña que debe aprender a superar la muerte de su madre. Y pocos años después, esta realizadora vuelve a un universo intimista, esta vez para explorar la vida de una familia dedicada a cultivar durazneros.

Tras su paso por las salas y un aplaudido recorrido por diversos festivales (entre los que se destaca la edición del 2022 de Berlín, en donde ganó el Oso de Oro), Alcarrás se suma al catálogo de la plataforma Mubi.

Alcarrás, de Carla Simón, está disponible en Mubi.

Casando a mi ex

Esta es una comedia romántica que no busca reinventar el género, sino proponer una historia para los amantes de este tipo de relatos. La protagonista es Mariana (Zuria Vega), una famosa wedding planner que atraviesa una crisis personal. Cansada de ver a su madre fracasar en todos sus romances, ella le da la espalda a su vida amorosa y por eso rompe su compromiso con su novio, Luis (Memo Villegas). Pero decidido a recuperarla, él pone en marcha un plan de lo más absurdo: le pregunta a su amiga Lucía (Juana Arias) si pueden llevar adelante una falsa boda solo para que Mariana organice la fiesta de ese evento. De ese modo, el hombre deberá volver a enamorar a su ex sin que ella se entere que el casamiento es parte de una pantomima. Claro que en el transcurso de ese plan, Lucía terminará por jugar un rol inesperado.

Casando a mi ex, de Carlos Sariñana, está disponible en Prime Video.

El cuartel secreto

El género de los superhéroes y sus innumerables matices dan pie a todo tipo de relatos con poderosos hombres y mujeres como conductores de la trama. Y El cuartel secreto plantea la historia de un héroe, que debe decidir qué priorizar: sus tareas como padre o su rol de justiciero a tiempo completo.

El protagonista es Jack Kincaid (Owen Wilson), un hombre que utiliza sus poderes para defender a su ciudad, bajo su doble identidad como The Guard. Debido a esa doble vida, Jack tiene muy descuidada su relación con su hijo, el pequeño Charlie (Walker Scobell). Pero durante una reunión con sus amigos, el niño se entera que debajo de su casa se encuentra la guarida secreta del popular The Guard. Desde luego que él no sabe la verdad, aunque encontrarse con ese cuartel lo llevará a sospechar sobre la identidad secreta de su papá. Claro que ese conflicto familiar deberá esperar, porque una poderosa amenaza pondrá en jaque al superhéroe, que deberá contar con una ayuda extra para ponerle fin a uno de sus rivales más temibles.

El cuartel secreto, de Ariel Schulman y Henry Joost, está disponible en Star+.