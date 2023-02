Evangeline Lilly y la incómoda “propuesta indecente” que Michael Douglas nunca entendió: “Estábamos en una habitación llena de niños”

escuchar

Si bien la relación entre ellos es excelente, Evangeline Lilly recordó entre risas un incómodo momento que vivió en el set con Michael Douglas. Luego de mencionar que durante la filmación de Ant Man and the Wasp: Quantumania (2023) tildó al actor y a Michelle Pfeiffer de “viejos”, reveló que le hizo una muy franca y sugestiva invitación a la estrella de Atracción fatal (1987), aunque éste nunca la entendió .

La divertida anécdota surgió durante la participación de la artista canadiense en el show de Jonathan Ross, a donde acudió en el marco del estreno de la nueva producción de Marvel. La actriz de 43 años repasó que en una habitación repleta de niños y con total desparpajo encaró a Douglas y le dijo que le gustaría “tener sexo con él”.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 06: (L-R) Dylan Michael Douglas, Michael Douglas, and Catherine Zeta-Jones attend Marvel Studios' “Ant-Man and The Wasp: Quantumania" at Regency Village Theatre on February 06, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Muy cómoda y con ganas de contar algunas perlitas del detrás de escena de la película, Evangeline habló sobre un día particular de filmación que la dejó colorada de la vergüenza. “ Ese día estaba en el set. Estábamos haciendo una escena en un restaurante y estábamos en una sala de espera. Había extras y también había niños ”, arrancó.

“ En un momento me volví hacia Michael y Michelle y les dije: ‘Saben, ustedes son verdaderos GILFs’ ”, continuó, en referencia a uno de los acrónimos más populares hoy en día para hablar de las personas de la tercera edad que se mantienen muy joviales, y que su significado real en inglés es “Grandmother (o Grandfather) I’d Like to Fuck” (Abuela/abuelo con el que me gustaría tener sexo).

De inmediato, la actriz de Lost reveló la reacción de Douglas. “ Michael no tenía idea, por lo que me preguntó: ‘¿Qué es un GILF?’. Y en lugar de mantenerme callada en medio de una habitación repleta de niños, le respondí: ´Es un abuelo con quien me gustaría tener sexo´. De inmediato me di cuenta de que le había dicho a Michael Douglas que me gustaría tener sexo con él, que no es lo que deberías decir frente a un grupo de niños, ¡ups! ”, cerró tentada.

Evangeline Lilly, en entrevista con LA NACIÓN, en el marco de la CCXP22, donde presentó la nueva película de Marvel Cortesía Disney

El término GILF proviene a su vez de MILF (madre con quien me gustaría tener sexo), que se popularizó ampliamente en la década del 90 gracias a la película American Pie, en la que Jennifer Coolidge, quien interpretaba a la mamá de Stiffler, se convertía en la primera mujer en la vida sexual de un compañero de escuela de su hijo.

Luego del exabrupto, Lilly dejó en claro el respeto que siente tanto por Douglas como por Michelle Pfeiffer. Incluso, se jactó de haber podido festejar su cumpleaños con ellos. “ Tuve que estar en una escena con los tres en mi cumpleaños número 42. Son geniales. No quieres conocer a tus ídolos porque tienes miedo de que te decepcionen, y son más geniales de lo que crees que son. Son increíbles ”, sentenció.

Ant Man and the Wasp: Quantumania, la última película en el universo cinematográfico de Marvel Studios, encuentra a los diminutos héroes siendo absorbidos por el reino cuántico subatómico, donde se ven obligados a luchar por sus vidas contra el villano Kang El Conquistador (Jonathan Majors).

En una entrevista que ofreció recientemente a LA NACIÓN, Lilly habló de la importancia del apoyo entre las actrices y destacó de forma particular su conexión con Michelle Pfeiffer, quien interpreta a Janet Van Dyne, su mamá, en Ant Man and The Wasp: Quantumania. Con una sonrisa y fascinada con su colega, lanzó: “ Fuimos realmente tan cercanas, hablamos del guion, colaboramos en las historias de los personajes de una y de la otra, e incluso a veces les llevamos juntas ideas a los productores, a Marvel. Fue una experiencia muy significativa para mí tener eso con otra mujer. Simplemente increíble ”.

Según los números de Ultracine, Quantumania se llevó el 52 por ciento del total de espectadores en los cines de la Argentina entre el día de su estreno -el jueves 16- al último día del fin de semana largo -el martes 21-, gracias a los 365.654 tickets vendidos, sobre un total de 702.925. Esto quiere decir que la mitad de las personas que pagaron una entrada de cine durante esos seis días eligieron esta película y la otra mitad quedó para el resto de los títulos en cartel, alrededor de 50.

LA NACION