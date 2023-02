La nueva canción de Shakira y Karol G, “TQG”, suma venenosos dardos musicales contra Gerard Piqué

escuchar

Shakira lo hizo de nuevo: tras el éxito de la “Music Session 53″ junto a Bizarrap, la colombiana volvió a hacer catarsis a través de sus letras y disparó nuevamente contra Gerard Piqué . Sin embargo, en esta nueva canción titulada “TQG” (Te Quedé Grande), no está sola. La artista comparte su despecho con su compatriota Karol G, quien también acaba de terminar su relación con Anuel AA y precisamente no en los mejores términos.

A pesar de los dardos y las indirectas, en este nuevo sonido ambas se encargan de dejar un claro mensaje: el pasado, pisado. “ Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito ”, dicen las colombianas a dúo, dando a entender que sus ex han intentado volver con ellas, arrepentidos de haberlas traicionado.

Shakira enseña la "sudadera de la venganza" (Fuente: Instagram/@shakira)

Este tema, que ya está dando la vuelta al mundo, se suma a la trilogía que la artista oriunda de Barranquilla le ha dedicado al padre de sus hijos (con quién estuvo en pareja durante doce años) tras enterarse de sus infidelidades. Uno a uno, analizamos los hits que se convirtieron en dardos y con los cuales Shakira pudo transformar su dolor en millones.

“Te felicito”

Si bien por ese entonces todavía no hablábamos de separación, la letra de “Te felicito” confirmaba las sospechas de una fuerte crisis entre la cantante y el futbolista del Barcelona. “ Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso ”, comienza la letra de este tema que Shakira interpreta junto a Rauw Alejandro.

Número uno a nivel mundial durante varias semanas, su estribillo “Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show…” no sólo sonó en todos los boliches sino que también se convirtió en un himno en todos los estadios rivales del ex defensor catalán.

“ Creo que nos pasa a todas las mujeres. Piensas que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas ”, explicó la compositora en el programa This Morning cuando le preguntaron qué escondía realmente este hit. De hecho, fue en el video de este tema que la colombiana dio pistas sobre como descubrió la infidelidad de su marido con Clara Chía Martí. “Parece que descubrió la presencia de Clara Chía en su casa porque se dio cuenta que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban”, reveló Chismesdeker explicando el motivo de la presencia de una heladera en el clip de “Te felicito”.

“Monotonía”

“ No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía ”, dice el segundo tema que la cantante lanzó junto a Ozuna para analizar sus años de amor junto al deportista. Y si bien pareciera que la artista intentó bajar un poco los decibeles (responsabilizando a la rutina por el fracaso de su matrimonio), algunas estrofas apuntaron nuevamente contra el narcisismo de Piqué: “Tú en lo tuyo, haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo (…) De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, expresó la colombiana en este sonido que tiene varios guiños al anterior.

“BZRP Music Session #53″

Sin dudas, esta es la canción que terminó por declararle la guerra a Piqué y su joven novia. A través de una letra cruda y llena de metáforas, la cantante decidió apretar el acelerador y advertirle sin rodeos que no piensa volver con su ex aunque este le llore o le suplique. “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú!”, “A ti te quede grande por eso estás con una igualita que tu”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” , son algunas de las frases más fuertes que cuestionan la actitud del jugador.

Gerard Piqué y Clara Chía Mari, su novia de 23 años a la que Shakira apunta en su canción junto a BZRP. Zuma Press/The Grosby Group

Tras dejar en claro que Piqué no estuvo cuando más lo necesitaba o que ella vale por dos de 22 (edad que tenía Clara Chía cuando conoció al futbolista), la colombiana lanzó una última advertencia hacia su ex: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, gritó quien claramente pudo convertir su dolor y despecho en una ganancia de millones.

“TQG”

“TQM, pero TQG” (Te Quiero Mucho, pero Te Quedé Grande), dicen Shakira y Karol G en la parte final de su himno al despecho. Un tema en el que claramente ambas apuntan contra sus ex parejas, se ríen de sus nuevas novias y dan a entender que estos siguen enamorados de ellas pero que ya no hay vuelta atrás.

“Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito”, dicen a coro mientras la artista oriunda de Barranquilla agrega: “Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota”. Incluso, la mamá de Sasha y Milán insinúa que hasta ha tenido suerte de sacarse de encima al exfutbolista: “ Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río ”.

Así como los videos de “Te felicito” y “Monotonía” compartieron un mismo objeto (la heladera) entre sus tomas, en este nuevo hit Shakira vuelve a hacer un guiño al segundo hit de su trilogía: “ Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía ”.

