Con el anuncio de los premios Sur y el galardón a un director ejemplar, el cine argentino celebró su día

Para acompañar el Día del Cine Nacional, que se celebra cada 23 de mayo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina entregó este sábado los diplomas a las películas y figuras nominadas a los premios Sur, cuyos ganadores se conocerán el martes 2 de junio en la gala por realizarse en el Teatro Presidente Alvear.

De esta manera, la ceremonia volverá a la Ciudad de Buenos Aires después de su paso en julio de 2025 por Córdoba, donde El jockey, de Luis Ortega, fue consagrada como mejor película. Este año, para la vigésima entrega de estas distinciones, las películas que suman mayor cantidad de nominaciones son Belén, de Dolores Fonzi (con 16); La mujer de la fila, de Benjamín Avila (con 15); El mensaje, de Ivan Fund (con 10), y Gatillero, de Cristian Tapia Marchiori (con ocho). Estos cuatro títulos son los que aspiran al premio a la mejor película de ficción, el más importante de la noche. La gala de los premios Sur será trasmitida en vivo por TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

Dolores Fonzi y Laura Paredes en Belén, la película más nominada para los premios Sur

En el encuentro de este sábado, que congregó en el hall de la sala Martín Coronado del Teatro San Martín a representantes de la comunidad audiovisual local, la Academia entregó una distinción especial al director Carlos Sorin, al cumplirse 40 años del estreno de su ópera prima, La película del rey.

“Fue el acontecimiento más importante de mi vida”, dijo Sorin al recibir el reconocimiento de manos de la vicepresidenta de la Academia, Sabrina Farji. Con ese largometraje estrenado en 1986 y protagonizado por Julio Chávez y Ulises Dumont, Sorin dejó por primera vez su exitosa carrera como realizador publicitario para consagrarse a la ficción y entregar a partir de ese momento títulos tan destacados como Historias mínimas, Días de pesca y Joel. El reconocimiento continuará este lunes 25 de mayo, a las 19.30, con una proyección especial de La película del rey en el cine Gaumont, con entrada libre y gratuita hasta cubrir la capacidad de la sala.

Sabrina Farji anuncia el premio especial para Carlos Sorin, a 40 años de su ópera prima; al fondo, Peto Menahem

En el acto conducido por los actores Eleonora Wexler y Peto Menahem, la Academia dio a conocer los detalles más importantes de la puesta en marcha de Impulsar, un programa de desarrollo federal del que participarán 14 proyectos de cine y series realizados por duplas de productores y directores de ocho provincias. Se presentó una cifra récord de más de 120 propuestas y los ganadores fueron elegidos por un jurado de notables.

La iniciativa consiste en acompañar el desarrollo de cada uno de esos proyectos en las distintas etapas de preproducción junto a un equipo especializado de Netflix, que tendrá la última palabra en cuanto a la posibilidad o no de hacer realidad alguno de ellos en el futuro.

Eleonora Wexler y Peto Menahem, conductores de la ceremonia organizada por la Academia del Cine local como anticipo de los premios Sur

“Estamos atravesando un contexto que nos desafía como industria y queremos responder a ella haciendo cosas”, señaló el presidente de la Academia, Hernán Findling, haciéndose eco de la inquietud del sector frente a un escenario que se describe como muy adverso para la realización de proyectos audiovisuales.

En una entrevista con LA NACION realizada en enero último, Findling anticipó que 2026 iba a ser un año “muy complejo” y habló de la posibilidad concreta de que hasta diciembre solo se terminen filmando en la Argentina no más de 10 o 12 películas. La ceremonia del vigésimo aniversario en la historia de los Premios Sur prevista para el 2 de junio seguramente será una caja de resonancia de todos los reclamos de la industria audiovisual local.

Al complejo escenario se sumó en los últimos días la preocupación del sector por la parálisis en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Audiovisual (Enerc), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) a raíz de un paro docente por tiempo indeterminado que se inició el 13 de mayo pasado. La sede de la escuela permanece tomada por los estudiantes desde el martes pasado.

Los reclamos incluyen actualizaciones salariales a los instructores y revisión del régimen actual de asignación de horas cátedra. Se anunció también una concentración frente a la sede del Incaa para el viernes 29 de mayo para reclamar una reunión con el presidente del Incaa, Carlos Pirovano.