Murió Brenda Fricker, la actriz ganadora de un Oscar que brilló en Mi pie izquierdo y Mi pobre angelito 2

Brenda Fricker, la actriz que se convirtió en la primera irlandesa en ganar un premio Oscar por trabajo en Mi pie izquierdo junto a Daniel Day-Lewis y que conquistó el corazón de los más chicos como “la señora de las palomas” en Mi pobre angelito 2, murió este jueves, a los 81 años, en Dublín.

Fue el agente de la artista, Phil Belfield, quien confirmó la triste noticia en declaraciones a la BBC y explicó que Fricker falleció tras “un periodo de mala salud”. “Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin su presencia”, aseguró. “Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de muchísimos fans del cine y la televisión de todo el mundo”, agregó.

Daniel Day-Lewis y Brenda Fricker en una escena de la película Mi pie izquierdo filmaffinity

La pasión por el teatro y su llegada a la gran pantalla

Fricker nació en Dublín, Irlanda, en 1945, y antes de convertirse en una de las actrices más reconocidas de su país intentó seguir los pasos de su papá, un periodista del Irish Times. Su primer trabajo fue en ese periódico: se desempeñó como asistente del editor de arte. Sin embargo, esa aventura duró poco: su amor por la interpretación la llevó al teatro y, con el tiempo, comenzó a abrirse camino en la televisión irlandesa y británica.

Su primera aparición en cine fue a los 19 años en el drama de 1964 Of Human Bondage. Durante las décadas del 70 y 80, apareció en varias telenovelas y películas británicas, principalmente en papeles pequeños. En ese tiempo también construyó una sólida trayectoria sobre las tablas, y empezó a demostrar su gran talento para interpretar personajes complejos y profundamente humanos. Su trabajo en la pantalla chica le permitió ganar reconocimiento antes de dar el salto definitivo al cine, en una carrera que con el tiempo la llevaría a Hollywood sin abandonar sus raíces irlandesas.

El gran hito de Mi pie izquierdo

El gran reconocimiento internacional de Fricker llegó en 1989 con Mi pie izquierdo, el drama biográfico dirigido por Jim Sheridan y basado en las memorias de Christy Brown, el escritor y pintor irlandés que nació con parálisis cerebral y que aprendió a comunicarse y crear utilizando únicamente su pie izquierdo.

La actriz junto al Oscar que obtuvo por su trabajo en Mi pie izquierdo, de 1989 Barry Batchelor - PA Wire DPA

Daniel Day-Lewis fue el encargado de darle vida a Brown -en una impecable interpretación que le valió el Oscar al mejor actor- mientras que Fricker interpretó a Bridget Fagan Brown, la madre de Christy, una mujer protectora y cariñosa cuya historia también estuvo marcada por enormes sacrificios: había traído al mundo a casi dos docenas de hijos, nueve de los cuales murieron cuando todavía eran niños.

Por su trabajo en la película, Fricker ganó el Oscar en 1990 a mejor actriz de reparto, y se convirtió en la primera intérprete irlandesa en recibir una estatuilla de la Academia. Al subir al escenario, le dedicó el premio al personaje que había interpretado con una frase que quedó en la memoria: “Cualquiera que dé a luz 22 veces merece uno de estos”.

“La señora de las palomas” que enamoró a los más chicos

Pese a su sublime trabajo en el film de Sheridan, para millones de espectadores su figura quedó asociada a un personaje completamente diferente. En 1992 llegó su primer papel en una producción de Hollywood y uno de los más recordados de su filmografía: interpretó a la “señora de las palomas” en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.

Brenda Fricker en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, de 1992 IMDB

En la película le dio vida a una mujer solitaria que entabla una inesperada amistad con Kevin McCallister, el célebre personaje interpretado por Macaulay Culkin. Con los años, la “señora de las palomas” se convirtió en uno de los personajes más queridos de la saga navideña y en un personaje que trascendió generaciones.

Años después, según recordó The Hollywood Reporter, Fricker repasó una de las escenas más particulares del rodaje: el momento en que su personaje, con su aspecto desaliñado, se cruzaba en el ascensor del hotel Plaza con Donald Trump, quien tenía una pequeña participación en la película. “Era como si me hubiera metido en un chiquero, pero él fue muy educado al respecto”, recordó la actriz sobre aquel encuentro. “Solo dijo: ‘¿Qué tal va?’”.

Brena Fricker fue un personaje central en la segunda parte de Mi pobre angelito 2 IMDB

Después de los 90, Fricker se centró en producciones irlandesas y británicas. Recibió tres nominaciones a los premios de la Academia Irlandesa de Cine y Televisión por sus actuaciones en Veronica Guerin (2003), junto a Cate Blanchett; Inside I’m Dancing (2004), con James McAvoy y El secreto de Albert Nobbs (2011), protagonizada por Glenn Close y Janet McTeer. También formó parte de películas como Closing the Ring (2007) y Cloudburst (2011).

Aunque se retiró en gran medida de la actuación en pantalla en 2015, regresó con participaciones en producciones como la serie Holding (2022) y la película The Miracle Club (2023). Con una carrera que atravesó más de cinco décadas, Fricker dejó una huella única: fue la actriz que hizo historia con un Oscar por Mi pie izquierdo y la entrañable mujer que generaciones recuerdan como la “señora de las palomas” de Mi pobre angelito 2.