Con el Globo de Oro en sus manos, Argentina, 1985 ya es una gran protagonista de la temporada de premios de Hollywood

El inesperado triunfo de Argentina, 1985 como mejor película no hablada en inglés en la noche del Globo de Oro se festejó de inmediato en nuestro país a través de las redes sociales con un eco tan eufórico que se hicieron inevitables las comparaciones con todo lo vivido hace pocas semanas en Qatar con nuestro seleccionado en el Mundial. De hecho, una vez alcanzada la Copa del Mundo no tardaron en aparecer expresiones del tipo “Hasta el Oscar no paramos”, gracias a la corriente favorable generada en nuestro país por la única película nacional capaz de convocar multitudes durante esta temporada y de competir mano a mano en lo más alto de la taquilla con los tanques de Hollywood.

Argentina, 1985 wins the award for Best Non-English Language Motion Picture. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Okx8JbLxXt — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

La euforia por el premio no dejará de crecer en las próximas horas, alimentando la confianza en la película y el deseo de encaminar a la película de Santiago Mitre hacia el objetivo más amplio y ambicioso de esta temporada de premios, la búsqueda del Oscar. Pero el Globo de Oro ganado este martes, paradójicamente, consigue darle a esa ola de entusiasmo un sustento mucho más racional y sustentable. Esta noche ganadora, en la primera gran cita de la temporada de premios, Argentina, 1985 adquiere definitivamente la condición de protagonista fundamental de la carrera por los lauros más importantes de Hollywood como representante del cine no hecho en Estados Unidos y no hablado en inglés. Ya no hay ninguna duda al respecto.

Este triunfo, al mismo tiempo, reconfigura buena parte de los pronósticos y especulaciones que los expertos en premios vienen haciendo en la actual temporada. En los últimos días, el muy consultado panel de especialistas de los principales medios estadounidenses que se dedica desde el sitio Gold Derby a vaticinar nominados y ganadores tenía a Argentina, 1985 casi en su totalidad en el último lugar dentro de los candidatos a llevarse el Globo de Oro, con menos posibilidades que sus cuatro competidoras. Arriba siempre estaban la alemana Sin novedad en el frente y la india RRR, repartiéndose casi por partes iguales la condición de favoritas. Ambas se quedaron sin nada. Sobre todo la superproducción india, que llevó a los Globo de Oro a sus máximas estrellas después de una apoteósica función en la sala IMAX del Teatro Chino de Hollywood y se tuvo que conformar con el premio a la mejor canción original.

Argentina, 1985 ya ganó el Globo de Oro y Santiago Mitre y Ricardo Darín, emocionados, agradecen el premio en el escenario del Beverly Hilton NBC - NBC

Que nadie creyera en las posibilidades de la película argentina convirtió además la noticia de este triunfo en la gran sorpresa, quizás la única en el caso del cine, dentro de un reparto de premios que no pudimos seguir por televisión, pero que se encaminaba a ratificar en todo momento el poder de la mayoría de los favoritos, sobre todo por el lado de los actores: Austin Butler, Colin Farrell, Angela Bassett, Cate Blanchett, Ke Huyn Quan.

La distancia que existe entre los dos centenares de cronistas y críticos cinematográficos que votaron el Globo de Oro y los casi 10.000 miembros de la Academia de Hollywood llamados a elegir a los nominados al Oscar a partir de este jueves 12 y durante siete días es considerable. Este premio no siempre funciona como un predictor confiable de lo que pueda ocurrir más adelante con el veredicto de la Academia y siempre será visto con un reparo mayor que todos los demás.

Pero si analizamos lo que acaba de ocurrir desde una perspectiva más amplia hay que decir que el espacio ganado por Argentina, 1985 en la temporada de premios de Hollywood ya es considerable y digno de tenerse cada vez más en cuenta. Ya tiene un lugar ganado en la “lista corta” de 15 finalistas de los cuales surgirán los cinco nominados finales para el Oscar a la mejor película internacional. Ocupa un lugar parecido en la nómina de aspirantes internacionales al Bafta, equivalente británico del Oscar. Y figura como nominado en una decena de listas de películas premiadas por asociaciones de críticos de distintas ciudades y regiones de Estados Unidos. Todo esto sin contar lo que podría ocurrir el mes que viene en España, que espera a la película de Santiago Mitre como favorita al Goya como mejor film iberoamericano. Toda esta realidad es la que acaba de quedar ratificada con un Globo de Oro que pocos imaginaban.

Argentina 1985 - Tráiler

Santiago Mitre (acompañado por su pareja, Dolores Fonzi), Ricardo Darín, Peter Lanzani y los productores Axel Kuschevatzky y Victoria Alonso festejaron el Globo de Oro en Beverly Hills cuando faltaban muy pocos minutos para que en Buenos Aires empezara el miércoles. Ahora les toca estar de vigilia hasta el domingo, cuando se produzca un nuevo hito en la temporada de premios, la ceremonia de entrega de los Critic’s Choice. Allí, con Argentina, 1985 otra vez nominada, tendremos una nueva oportunidad para saber hasta dónde puede llegar nuestra representante cinematográfica en una carrera ardua, pero que a partir de esta noche se espera y se observa con mayor confianza.

La película cuenta por lo pronto con un talismán que no pasa inadvertido. Incluye en el título la mención de 1985. Ese año, La historia oficial se llevó el Globo de Oro antes de convertirse en la primera ganadora argentina de un Oscar.