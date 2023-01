Globo de Oro 2023: Argentina, 1985 se quedó con el premio a mejor película de lengua no inglesa

escuchar

En sintonía con el gran desempeño que ha venido teniendo en la temporada de premios camino al Oscar, Argentina, 1985, el film de Santiago Mitre sobre el juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar, se alzó este martes con el Globo de Oro en la categoría de mejor película extranjera. El galardón de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, cuya ceremonia se lleva a cabo esta noche en el Beverly Hilton, fue para el drama argentino protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

“Estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Mitre antes de agradecer a todo el elenco y saludar a Victoria Alonso, coproductora de la película, quien le mandó un beso desde la mesa. “ Le quiero dedicar este premio al gran actor Ricardo Darín, y a todos los que lucharon por la democracia en la Argentina ”, remarcó el director. “Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero”, dijo a su vez un Darín muy emocionado.

Santiago Mitre y Ricardo Darín NBC - NBC

Poco antes de comenzada la ceremonia, los actores y el director posaron felices en la alfombra roja junto al exfiscal Luis Moreno Ocampo, personificado por Lanzani en el film.

Argentina, 1985 compartió categoría con la representante de la India, RRR; Close, de Bélgica; Decisión de partir, de Corea del Sur; y Sin novedades en el frente, de Alemania, que se perfilaba con gran favorita. De esta manera, el film protagonizado por Felix Kammerer basado en la novela del veterano Erich Maria Remarque -cuya adaptación de 1930 ganó el Oscar, al igual que la dirección de Lewis Milestone-, pierde fuerza para los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y el film de Mitre aumenta sus chances .

Sin novedad en el frente, dirigida por Edward Berger

El 21 de diciembre se anunciaron los films preseleccionados en la categoría mejor película internacional y tanto Sin novedad en el frente como Argentina, 1985 integran la lista. Entre las otras candidatas preseleccionadas en la categoría se encuentran Corsage (Austria), Close (Bélgica), Saint Omer (Francia), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán), EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur) y Cairo Conspiracy (Suecia). RRR no fue la película seleccionada por la India para el Oscar, por lo que no se encuentra en competencia en dicha categoría.

El 24 de enero, cuando se anuncien las nominaciones, se develará si Argentina, 1985 quedó entre los cinco largometrajes con posibilidades de alzar la estatuilla el 12 de marzo, en la ceremonia que se llevará adelante en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la conducción de Jimmy Kimmel.

Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre

En cuanto a otro de los premios más importantes de la temporada, los BAFTA que entrega la Academia Británica de Cine, la película de Mitre también forma parte de la lista de producciones extranjeras precandidatas a alzar el galardón. En la lista aparecen nuevamente los títulos Sin novedad en el frente, Bardo, Close, Corsage, Decisión de partir, EO, Holy Spider, The Quiet Girl y RRR. De esta forma, Argentina, 1985 avanza en los BAFTA hacia la próxima instancia en la cual cinco películas serán las candidatas para pelear por la estatuilla. Las nominaciones se darán a conocer el próximo 19 de enero, en un evento conducido Hayley Atwell y Toheeb Jimoh.

Santiago Mitre, Ricardo Darin y Peter Lanzani. director y protagonistas de Argentina, 1985, disponible en Amazon Prime Video

Este martes también se anunció que el largometraje de Mitre fue nominado en la categoría mejor dirección de sonido en un largometraje en idioma extranjero en los Golden Reel, premio que otorgan los editores de sonido. Se trata de la primera vez que una película argentina es nominada. Este domingo, en tanto, el film aspira a un Critics’ Choice y la ceremonia sí será transmitida por TNT desde el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles .

En los premios Oscar, la Argentina ganó la estatuilla dorada en dos ocasiones: en 1986 lo obtuvo La historia oficial de Luis Puenzo, y en 2010, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. La última vez que nuestro país compitió en los galardones fue en 2015 con Relatos salvajes de Damián Szifrón, película que se llevó el BAFTA al año siguiente.

Argentina, 1985 está disponible en Prime Video.