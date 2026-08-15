Con la presencia de Anne Hathaway, Jodie Foster y Ryan Gosling. Disney anunció los films y series que prepara: la lista de novedades

ANAHEIM, California.- El pacto afectivo y emocional entre Disney y su comunidad global de fans que se renueva aquí cada dos años le dio sentido una vez más a la presentación de los próximos estrenos de cine, series y documentales del estudio, anunciados aquí en el cierre de la primera jornada de la Expo D23.

“Creo que para dirigir esta empresa hay que saber lo que se siente al ser un fan. Y yo lo sé”, dijo Josh D’Amaro, CEO de Disney, en el comienzo de la extensa, bulliciosa y festejada velada. Fue su primera intervención como máximo responsable de la compañía en la gran fiesta que congrega a los fans de Disney cada dos años en esta ciudad, sede del parque temático original conocido como Disneyland.

Durante tres días, Disney presentará sus novedades ap - Invision

Lo escuchaban en el gigantesco Honda Arena unas 12.000 personas que confirmaron, frente a cada anuncio, su identificación plena con Disney y todas sus marcas. El mismo ritual no escrito que se repite en cada momento vivido durante esta convención de tres días.

Disney respondió a esa renovada y masiva muestra de fidelidad con un amplio despliegue de novedades en el que prevalecieron continuidades y secuelas. Nuevos capítulos de varios títulos que encontraron en el público un respaldo cuya confirmación salen ahora a buscar la usina creativa animada que lleva el nombre del fundador del estudio y el resto de las escuderías del estudio: Pixar, Marvel, Lucasfilm.

La fiesta contó con un despliegue de figuras que solo unos pocos protagonistas de la industria del entretenimiento hoy están en condiciones de reunir. Y hablando de esos nombres conocidos quedó en un momento muy claramente a la vista el porqué de la elección de Ginnifer Goodwin y Ke Huy Quan (el actor de origen vietnamita ganador del Oscar por Todo en todas partes al mismo tiempo) como maestros de ceremonia.

Los dos aparecen en un lugar destacado dentro del elenco de voces originales de Zootopia, uno de los grandes éxitos planetarios del cine de animación surgido de Disney en los últimos años. No fue nada casual que el anuncio más fuerte para los fans de Disney de todas las futuras novedades desplegadas este viernes en el Honda Arena haya sido la confirmación de que habrá una tercera película de Zootopia, aunque en fecha todavía a confirmar. Pasó muy poco tiempo desde el estreno de la segunda parte.

Anne Hathaway Image Group LA - The Walt Disney Company

Otro gran título encaminado hacia una trilogía fue confirmado en el tramo inicial por su protagonista. Después de una presentación que apeló a la cuerda emotiva de los fans e incluyó un ramillete de fotos de toda su trayectoria en Disney, D’Amaro presentó a la chica del momento en Hollywood. Una radiante Anne Hathaway, luciendo su embarazo, confirmó que ya está en marcha El diario de la princesa 3. Volverá a ese mismo escenario en pocas horas más para recibir este domingo el título de “leyenda” de Disney.

Todo comenzó con una vistosa coreografía diseñada como celebración de la música de Disney en clave disco. Además del escenario, los bailarines ocuparon buena parte de los pasillos de la zona de platea mientras desde una pantalla gigante la inconfundible silueta de Mickey aparecía transformada en la clásica bola brillante de los locales bailables.

Se viene un nuevo largometraje de Los Simpson

La principal colaboradora de D’Amaro en la conducción de la empresa, Dana Walden, presentó el primer adelanto del nuevo largometraje de Los Simpson, con estreno previsto en la Argentina para el 2 de septiembre de 2027. Los asistentes a esta presentación son hasta ahora los únicos que pudieron ver un primer adelanto, imágenes todavía bosquejadas y en estado de preproducción que se integraron a una muy divertida secuencia en la que Homero, al frente de una verdadera turba, provoca una vez más el caos mientras trata de capturar una pelota de béisbol lanzada en pleno juego hacia la zona ocupada por el público.

Jodie Foster , en el gran evento de Disney Image Group LA - The Walt Disney Company

El segmento de Pixar también tuvo la característica general de apostar una vez más a lo conocido, aunque con un par de excepciones. En la inauguración del festejo de sus primeros 40 años, el actual responsable del estudio, Pete Docter, confirmó para mediados de 2028 la llegada de Los Increíbles 3 (con una historia ahora centrada en los hijos de la familia de superhéroes) y para noviembre de 2029 el estreno de Coco 2.

Para hablar de esta última novedad subió al escenario Benjamin Bratt, el actor de origen peruano que personifica a Ernesto de la Cruz. Dijo que en esta segunda parte volverá a cruzarse con Miguel y llevarlo de regreso al mundo de los muertos en busca de nuevas aventuras. También reveló que el mundo de Coco se sumará próximamente al popular videojuego Kingdom Hearts, que tendrá primero su cuarta parte en las plataformas de gaming y luego contará con serie propia en Disney+.

Una vez más, Pixar equilibrará estos regresos con dos nuevas películas originales. La primera será el próximo estreno del estudio, en marzo de 2027. Gatto es una nueva aventura italiana dirigida y escrita por Enrico Casarosa, el mismo de Luca. Ambientada en Venecia y con un concepto visual muy devoto de ciertas escuelas pictóricas europeas, la película muestra las andanzas de Nero, un felino de líneas muy finas y movimientos sigilosos que vive en Venecia y tiene que vérselas con un perro llamado Rocco, que a la vez es una especie de capo de la mafia local.

Ryan Gosling y su regreso a Disney Image Group LA - The Walt Disney Company

La segunda producción original de Pixar anunciada en D23 es Ghost Market (“nuestra primera película en el mundo sobrenatural”, según Docter), una historia de fantasmas que lleva a su joven protagonista, un muchacho de familia oriental, de Chicago a Hawaii para encontrarse allí en medio de un cruce entre el mundo de los vivos y la realidad de ultratumba.

Después del éxito de Lilo y Stitch en 2025 ya está en marcha una segunda película con personajes de carne y hueso

Para el público familiar, Disney anunció la segunda película de Lilo y Stitch con personajes de carne y hueso (estreno confirmado en los cines a mediados de 2028) y la versión en este formato de otra de las clásicas historias animadas que en su momento formaron parte del catálogo de princesas de Disney, Enredados (Tangled), con la australiana Teagan Croft como Rapunzel y Kathryn Hahn encarnando a la malvada bruja Gothel. Tan celebrada fue la recepción que le brindó el público a Hahn que para todo el mundo terminará siendo como villana mucho más protagonista que la propia heroína. El rodaje, que todavía no concluyó, se hizo íntegramente en España y el estreno será a fines de marzo de 2028.

Lisa Kudrow y Mira Sorvino Image Group LA - The Walt Disney Company

El nutrido plan de próximos estrenos animados de Disney también incluye la primera película con las aventuras de Bluey, el popular personaje concebido para los más chicos identificado por los globos rojos de sus aventuras (el stand que ocupa el personaje en la Expo D23 se destaca por ellos, desplegados en inusual cantidad a lo largo de toda su superficie) y un nuevo largometraje de La era de hielo, titulado Boiling Point y relacionado con la aparición de volcanes en el mundo prehistórico mientras Scrat (que ahora es padre) trata de proteger del calor a su apreciada bellota. Ambas se estrenarán en los cines el año que viene.

Más cerca, el próximo 26 de noviembre, llegará también a los cines Hechizo: bienvenidos a Hexe, con las peripecias de una adolescente con poderes especiales y la presencia en el elenco de voces originales de Jodie Foster, cuya aparición estuvo entre las más sorpresivas y celebradas de toda la ceremonia. Y para 2028 ya está en marcha otro largometraje animado original, Clay.

Kristen Bell e Idina Menzel Image Group LA - The Walt Disney Company

Pero ninguno de los próximos proyectos animados de Disney despertó tanta expectativa entre los memoriosos y los nostálgicos como Oswald, considerado hoy como un verdadero personaje de culto en la historia del estudio (y de los parques temáticos de Disney) después de haber caído en el olvido durante varias décadas. La historia registra la creación de Oswald, el conejo afortunado (The Lucky Rabbit), en 1927, a cargo de Walt Disney y Ub Iwerks. Cuando el personaje se mudó a los estudios Universal, Disney concibió al ratón Mickey y el futuro a partir de ese momento nunca fue el mismo.

Jon Favreau (El libro de la selva, The Mandalorian) contó frente al público que lleva al menos una década de búsqueda y rescate de las aventuras de Oswald, cuya producción marca el regreso a Disney de la animación tradicional (a mano y en 2D) a un mundo dominado por la tecnología digital desde hace mucho tiempo. Las primeras imágenes de la serie animada que llegará a Disney+ en febrero de 2027 muestran al conejo curioseando en la oficina que en su momento ocupó el mismísimo Walt Disney. El homenaje está servido.

Después del anuncio de otro regreso inesperado (Lisa Kudrow y Mira Sorvino subieron al escenario para anunciar el estreno todavía sin fecha de Rony y Michele 2), Marvel confirmó sus próximos proyectos, casi todos conectados con nombres y universos muy conocidos.

Hayley Atwell, Robert Downey Jr. y Chris Evans tuvieron un paso fugaz en escena para presentar las primeras imágenes de Avengers: Doomsday, cuyas entradas para el estreno en cines del próximo 18 de diciembre ya están en venta en Estados Unidos. El trailer de avanzada revela los irresistibles poderes del megavillano Victor van Doom (Downey Jr.) frente a héroes tan fuertes como el mismísimo Thor.

Poco antes, Paul Bettany encabezó el anuncio del estreno de Questvision, primera serie protagonizada por el personaje que el actor inglés viene desempeñando desde que se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel(MCU). Lo hizo junto a James Spader, que encarna a Ultrón. Visionquest llegará el 14 de octubre directamente al streaming de Disney.

La gran revelación de la noche ligada a este universo la hizo Kevin Feige, la máxima autoridad de los estudios Marvel, al confirmar los nombres del nuevo team de los X-Men, protagonistas de su primera película propia dentro del Universo Cinematográfico del estudio con estreno ya confirmado para el 4 de mayo de 2028. Sadie Sink retomará su papel de Jean Gray (la vimos por primera vez de este modo en Spider Man: un nuevo día); Kit Connor (Heartstopper) será Cyclops; Samara Weaving interpretará a Emma Frost; Inde Navarrete (Obsession) se transformará en Rogue; Christopher Abbott hará la versión joven del profesor X y Maya Boyd encarnará a Storm. El villano, Mr. Sinister, marcará la entrada triunfal al mundo Marvel de Adam Driver.

La otra incorporación estelar a un gran universo de fantasía de Disney es la de Ryan Gosling, protagonista de la próxima gran apuesta de la saga de Star Wars, que en 2027 vivirá el festejo de las bodas de oro de su película inaugural, creada y dirigida por George Lucas. Gosling será la estrella central de Starfighter, cuyas primeras imágenes fueron reveladas este viernes en D23.

El actor apareció por sorpresa y sin presentación en el escenario y cumplió con una especie de ritual simbólico: cambió la campera que llevaba en la espalda el logo de los Musketeers (el elenco infantil de Disney que marcó su debut en el mundo del entretenimiento cuando todavía era un chico) por otra que luce en el mismo lugar una calavera. El personaje, según el propio Gosling, se caracteriza por aparecer “desde el lugar equivocado de la galaxia”. La película se estrenará en mayo de 2027.

El fin de fiesta, como no podía ser de otra manera, también tuvo forma de secuela. Kristen Bell (Anna), Idina Menzel (Elsa) y Josh Gad (Olaf) se sobrepusieron al único tropiezo técnico de toda la noche y adelantaron dos de las canciones de Frozen III, otro de los importantes estrenos de Disney programados para 2027. La multitud, satisfecha por esta amplia ratificación del pacto de mutua confianza que firma con Disney en cada nueva D23, se fue satisfecha mientras desde lo alto caía nieve artificial.